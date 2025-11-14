जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है. बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अभी तक आए रुझानों में एनडीए 206 तो महागठबंधन 30 सीटों पर आगे है. बीजेपी ने बिहार में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 95 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है. जेडीयू 82 सीटों पर, एलजेपी (आर) 20 सीटों पर, हम 5 और आरएलएम 4 सीटों पर आगे है. इस बीच बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक माना है.

जनता ने हमें जिताया है: गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, "बिहार के लोगों ने जिस तरह से एनडीए को समर्थन दिया है वह ऐतिहासिक है. बिहार के लोगों ने डबल इंजन सरकार की ओर से किए गए विकास के लिए अपना समर्थन दिखाया है. पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए कार्य सफल रहे हैं और जनता ने हमें जिताया है. मैं इसके लिए बिहार के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं."

बिहार चुनाव के रुझान अब कुछ देर में नतीजों में तब्दील हो जाएंगे. महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के सारे वादों को जनता ने ठुकरा दिया और एक बार फिर एनडीए पर भरोसा दिखाया है. बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट के जीत का स्ट्राइक रेट शानदार रहा है.

आरजेडी का सबसे खराब प्रदर्शन

महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी 24, कांग्रेस 2, वीआईपी 0, वाम दल 2 और आईआईपी 0 सीट पर सिमटी नजर आ रही है. वहीं प्रशांत किशोर का जादू भी बिहार में असर नहीं दिखा पाया. बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, ''हमने चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा था. पांचों पक्ष मिलकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा.''

