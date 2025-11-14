बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को कर दी गई है. इस बार 2,600 उम्मीदवार मैदान में थे. 2,600 उम्मीदवारों में से 42 प्रतिशत या 1081 प्रतियाशियों के पास एक करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है, वहीं कई उम्मीदवार ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपने हलफनामे में एक हजार, दो हजार, तीन हजार, पांच हजार और छह हजार रुपये की नेटवर्थ की घोषणा की है.

सबसे गरीब उम्मीदवारों में से एक प्रत्याशी के पास जीरो संपत्ति है. बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सुनील कुमार चौधरी ने अपने चुनावी हलफनामे में जीरो एसेट की घोषणा की है. यह पीरपांती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और यह सिर्फ 12वीं क्लास तक पढ़े हैं. इन्होंने बताया कि न तो इनके पास नौकरी है. न कोई इनकम है और न ही कोई देनदारी है. सुनील कुमार चौधरी को सिर्फ 1586 वोट मिले.

सबसे गरीब उम्मीदवारों में पहले नंबर पर मोजाहिद आलम हैं. मोजाहिद आलम सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (SUCI-C) पार्टी के उम्मीदवार हैं और इन्होंने 1000 हजार रुपये की संपत्ति की घोषणा की है. यह दरभंगा सीट से मैदान में थे. मोजाहिद आलम को सिर्फ 345 वोट मिले.

दूसरे नंबर पर हैं, बाढ़ विधानसभा सीट के उम्मीदवार शत्रुधन वर्मा, इन्होंने भी 1000 रुपये की संपत्ति की घोषणा की है. वह पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) (PPP-D) से चुनाव लड़ रहे थे. उसे 404 वोट मिले. तीसरे हैं सुरेश राजवंशी, जिन्होंने 1,100 रुपये के ऐसेट की घोषणा की है. वह वजीरगंज सीट से मूलवंशी समाज पार्टी (MSP) से चुनावी मैदान में थे. उन्हें 1980 वोट मिले.

चौथे हैं बेनीपट्टी विधानसभा सीट के प्रत्याशी और यह निर्दलीय उम्मीदार थे. इनकी नेटवर्थ सिर्फ 2000 रुपये हैं. पांचवें उम्मीदवार हैं, राजमल प्रसाद. इनकी कुल संपत्ति 2000 रुपये है और यह पीपरा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे. मीनापुर सीट के उम्मीदवार शिव कुमार यादव के पास कुल 2,023 रुपये की संपत्ति हैं और यह सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (SUCI-C) पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे.

छठे हैं मखदुमपुर सीट के उम्मीदवार दिनेश पासवान, जिनकी नेटवर्थ सिर्फ तीन हजार रुपये है. यह किसान संघर्ष समिति (KSS) पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे. सातवें हैं कटोरिया सीट के उम्मीदवार धेना सोरेन, जो सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (SUCI-C) पार्टी से चुनावी मैदान में थे. इनकी नेटवर्थ 4,030 रुपये है. कटोरिया आरक्षित सीट है.

ओबरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार हरिसंत कुमार की कुल संपत्ति सिर्फ पांच हजार रुपये है और यह निर्दलीय चुनावी मैदान में थे. इस लिस्ट में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं, राकेश राम. इनकी कुल संपत्ति 6,600 रुपये है और यह कुटुंबा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे. यह आरक्षित सीट है.