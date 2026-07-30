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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबेंगलुरु में पिता बना हमलावर! कॉलेज कैंपस में बेटी पर चाकू से किया अटैक

बेंगलुरु में पिता बना हमलावर! कॉलेज कैंपस में बेटी पर चाकू से किया अटैक

बेंगलुरु के एक निजी कॉलेज में एक पिता ने कथित तौर पर अपनी बेटी पर चाकू से हमला कर दिया. घायल महिला कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Updated at : 30 Jul 2026 10:54 PM (IST)
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बेंगलुरु से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है. शहर के राजनकुंटे इलाके में स्थित एक निजी कॉलेज में एक पिता ने कथित तौर पर अपनी ही बेटी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उनका इलाज जारी है. घायल महिला की पहचान लक्ष्मी दुर्गा के रूप में हुई है. वह उसी निजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं. पुलिस के अनुसार यह घटना 25 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे हुई.

जानकारी के मुताबिक आरोपी नागेंद्र, जो पेशे से एक कैब चालक है, कॉलेज पहुंचा और बेटी से मिलने की बात कहकर कॉलेज के एचओडी के कक्ष में प्रवेश कर गया. वहां पहुंचने के बाद उसने कथित तौर पर अपनी बेटी पर चाकू से हमला कर दिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने लक्ष्मी दुर्गा के पेट, सीने और गर्दन पर कई बार वार किए. हमला करने के बाद वह मौके से फरार हो गया.

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पुलिस जांच में क्या सामने आया?

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि नागेंद्र अपनी बेटी के लिए विवाह का रिश्ता तलाश रहा था. जब एक परिवार शादी के लिए तैयार हुआ तो उसने कथित तौर पर उनसे 40 लाख रुपये की मांग की. आरोपी का कहना था कि उसने बेटी की पढ़ाई और करियर पर काफी पैसा खर्च किया है, इसलिए उसे यह रकम मिलनी चाहिए. जांच के दौरान यह भी पता चला कि नागेंद्र अपनी बेटी की पूरी मासिक सैलरी भी अपने पास रखना चाहता था. पुलिस के अनुसार, उसकी इन मांगों का उसकी पत्नी और बेटी लगातार विरोध कर रही थीं. इसी वजह से परिवार के भीतर लंबे समय से विवाद चल रहा था.

पुलिस ने  आरोपी नागेंद्र को गिरफ्तार कर लिया

पुलिस का मानना है कि इसी पारिवारिक तनाव और मतभेद के चलते आरोपी ने अपनी बेटी पर उसके कार्यस्थल पर हमला किया. घटना के बाद कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया और घायल महिला को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. राजनकुंटे पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी नागेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर घरेलू विवादों और पारिवारिक तनाव के गंभीर परिणामों को सामने ला दिया है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 30 Jul 2026 10:54 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Assistant Professor Karnataka
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