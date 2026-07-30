NEET UG काउंसलिंग 2026 में बड़े बदलाव, छात्रों को मिलेंगी कई नई सुविधाएं

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरी प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी, मेरिट आधारित, तकनीक-संचालित और छात्र हितैषी तरीके से संपन्न कराई जाए. समीक्षा बैठक में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) और अन्य संबंधित एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया गया.

बैठक में काउंसलिंग शेड्यूल, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, शिकायत निवारण व्यवस्था और अभ्यर्थियों की सुविधा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि, काउंसलिंग पोर्टल पूरे प्रक्रिया के दौरान सुचारु रूप से कार्य करे और अभ्यर्थियों की समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने उम्मीदवारों की हर संभव सहायता के लिए सक्रिय और प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए.

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नीट यूजी काउंसलिंग में कई महत्वपूर्ण सुधार

इस साल नीट यूजी काउंसलिंग में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं. सबसे बड़ा बदलाव 'वन-टाइम फिजिकल रिपोर्टिंग' व्यवस्था है, जिससे छात्रों को बार-बार संस्थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. सीट आवंटन के बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन 'फ्रीज' या 'फ्लोट' विकल्प चुन सकेंगे. फ्लोट ऑप्शन चुनने वाले उम्मीदवारों को अपग्रेडेशन के दौरान दस्तावेज सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी करने की सुविधा मिलेगी, जबकि अंतिम चरण में केवल एक बार संस्थान में जाकर औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. इससे समय, यात्रा और खर्च में कमी आएगी.

रेजिग्नेशन की सुविधा भी शुरू की गई

इसके अलावा, इस वर्ष पहली बार ऑनलाइन इस्तीफा (रेजिग्नेशन) की सुविधा भी शुरू की गई है. पात्र अभ्यर्थी निर्धारित नियमों के अनुसार एमसीसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सीट छोड़ सकेंगे. वहीं, दस्तावेज सत्यापन, सीट मैट्रिक्स का प्रमाणीकरण और एनआरआई श्रेणी की पूरी प्रवेश प्रक्रिया का डिजिटलीकरण भी किया गया है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी. दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों के लिए भी इस बार विशेष प्रावधान किए गए हैं. मूल्यांकन केंद्रों की संख्या 16 से बढ़ाकर 61 कर दी गई है. साथ ही 'एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट' की नई व्यवस्था और अपीलीय दिव्यांग मूल्यांकन बोर्ड का प्रावधान भी लागू किया गया है, ताकि पात्र अभ्यर्थियों को निष्पक्ष अवसर मिल सके.

24 घंटे चलने वाली टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू

इसके साथ ही अभ्यर्थियों की मदद के लिए 24 घंटे चलने वाली टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू की गई है. इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी में जरूरी जानकारी, काउंसलिंग से जुड़े वीडियो और ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी दी गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी छात्रों से कहा है कि काउंसलिंग शुरू होने से पहले सूचना पुस्तिका (इन्फॉर्मेशन बुलेटिन) और सभी नियमों को अच्छी तरह पढ़ लें. साथ ही, काउंसलिंग से जुड़ी हर नई जानकारी के लिए एमसीसी की आधिका वेबसाइट पर नियमित रूप से नज़र भी बनाए रखें.

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