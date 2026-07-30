बागियों का विरोध कर रहे कल्याण बनर्जी की प्रियंका ने ली चुटकी, जानें क्या कहा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कल्याण ने ममता बनर्जी के कांग्रेस छोड़ने की वजह बताई।

संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कल्याण बनर्जी को पिछले हफ्ते सदन से निलंबित कर दिया गया. इसके बाद गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को दोनों नेताओं को संसद परिसर में कांग्रेस और टीएमसी के राजनीतिक संबंधों को लेकर बातचीत करते हुए देखा गया.

दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत उस वक्त हुई जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) में ममता बनर्जी गुट के सांसद कल्याण बनर्जी टीएमसी के 20 बागी सांसदों के नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के विलय के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे.

प्रियंका गांधी और कल्याण बनर्जी के बीच क्या हुई बातचीत?

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी जब संसद परिसर में पार्टी के बागी सांसदों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त प्रियंका गांधी उनके पास पहुंची और कहा कि पश्चिम बंगाल में TMC ने भी पहले कांग्रेस के कई नेताओं को अपने गुट में शामिल कर लिया था. न्यूज एजेंसी पीटीआई और एएनआई की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को यह कहते हुए सुना गया, ‘आप उन्हें कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में लेकर गए थे.’

VIDEO | Parliament Monsoon Session: TMC MP Kalyan Banerjee was seen interacting with Congress MP Priyanka Gandhi Vadra inside Parliament premises.



"... even I was with the Congress once. I was the vice-president of the Youth Congress. You people forced Didi (Mamata Banerjee) to… pic.twitter.com/6jzYDy4uXd — Press Trust of India (@PTI_News) July 30, 2026

#WATCH | Delhi: While suspended TMC MP Kalyan Banerjee was protesting outside Makar Dwar on TMC MPs Merger to NCPI, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra approached him and said "you took them from Congress to TMC" to which Kalyan Banerjee replied that Mamata Banerjee was thrown out… pic.twitter.com/WIltyZiwUr — ANI (@ANI) July 30, 2026

इस पर कल्याण बनर्जी ने जवाब दिया, ‘TMC फाउंडर और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कभी कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था. मैं भी कभी कांग्रेस में था. मैं यूथ कांग्रेस का वाइस-प्रेसिडेंट (उपाध्यक्ष) था. आप लोगों ने ही दीदी को 1997 में पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया था.’

राजीव गांधी ममता बनर्जी का बहुत सम्मान करते थे- प्रियंका

कल्याण बनर्जी की टिप्पणी के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, ‘राजीव जी ममता दीदी का बहुत सम्मान करते थे. इस पर कल्याण बनर्जी ने सहमति जताते हुए कहा, ‘ममता बनर्जी के कांग्रेस से अलग होने के बाद कांग्रेस ने सीपीआई(एम) के साथ हाथ मिला लिया था, जबकि बंगाल में टीएमसी की मुख्य लड़ाई सीपीआई(एम) के खिलाफ ही थी.

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