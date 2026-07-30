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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबागियों का विरोध कर रहे कल्याण बनर्जी की प्रियंका ने ली चुटकी, जानें क्या कहा?

बागियों का विरोध कर रहे कल्याण बनर्जी की प्रियंका ने ली चुटकी, जानें क्या कहा?

Monsoon Session: कल्याण बनर्जी ने कहा कि TMC फाउंडर और पश्चिम बंगाल की पूर्व CM ममता बनर्जी को कभी कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था. मैं भी यूथ कांग्रेस का वाइस-प्रेसिडेंट (उपाध्यक्ष) था.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 30 Jul 2026 04:42 PM (IST)
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  • कल्याण ने ममता बनर्जी के कांग्रेस छोड़ने की वजह बताई।

संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कल्याण बनर्जी को पिछले हफ्ते सदन से निलंबित कर दिया गया. इसके बाद गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को दोनों नेताओं को संसद परिसर में कांग्रेस और टीएमसी के राजनीतिक संबंधों को लेकर बातचीत करते हुए देखा गया.

दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत उस वक्त हुई जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) में ममता बनर्जी गुट के सांसद कल्याण बनर्जी टीएमसी के 20 बागी सांसदों के नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के विलय के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे.

प्रियंका गांधी और कल्याण बनर्जी के बीच क्या हुई बातचीत?

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी जब संसद परिसर में पार्टी के बागी सांसदों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त प्रियंका गांधी उनके पास पहुंची और कहा कि पश्चिम बंगाल में TMC ने भी पहले कांग्रेस के कई नेताओं को अपने गुट में शामिल कर लिया था. न्यूज एजेंसी पीटीआई और एएनआई की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को यह कहते हुए सुना गया, ‘आप उन्हें कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में लेकर गए थे.’ 

इस पर कल्याण बनर्जी ने जवाब दिया, ‘TMC फाउंडर और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कभी कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था. मैं भी कभी कांग्रेस में था. मैं यूथ कांग्रेस का वाइस-प्रेसिडेंट (उपाध्यक्ष) था. आप लोगों ने ही दीदी को 1997 में पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया था.’

राजीव गांधी ममता बनर्जी का बहुत सम्मान करते थे- प्रियंका

कल्याण बनर्जी की टिप्पणी के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, ‘राजीव जी ममता दीदी का बहुत सम्मान करते थे. इस पर कल्याण बनर्जी ने सहमति जताते हुए कहा, ‘ममता बनर्जी के कांग्रेस से अलग होने के बाद कांग्रेस ने सीपीआई(एम) के साथ हाथ मिला लिया था, जबकि बंगाल में टीएमसी की मुख्य लड़ाई सीपीआई(एम) के खिलाफ ही थी. 

यह भी पढ़ेंः ‘खींचकर बाहर लाएंगे’, राज्यसभा में खरगे का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 30 Jul 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Priyanka Gandhi Vadra TMC MONSOON SESSION CONGRESS KALYAN BANERJEE

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कल्याण बनर्जी के अनुसार ममता बनर्जी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी?

कल्याण बनर्जी ने कहा कि

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