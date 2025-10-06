बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं

भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर घोष और मालदा उत्तर के सांसद खगेन मुर्मू पर भीड़ ने हमला कर दिया. वे नागराकाटा में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचे थे. हमले की वजह से शंकर घोष और खगेन मुर्मू घायल हो गए हैं. उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. बीजेपी नेताओं ने इसे तृणमूल कांग्रेस की साजिश करार दिया है.

दरअसल भाजपा विधायक शंकर घोष और सांसद खगेन मुर्मू बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जलपाईगुड़ी के नागरकाटा में भीड़ ने उन पर हमला कर दिया. इस दौरान खगेन मुर्मू का सिर फूट गया और काफी खून बहने लगा. भीड़ ने गाड़ियां भी तोड़ डालीं.

भाजपा ने टीएमसी को ठहराया जिम्मेदार

भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट भी शेयर की है. उन्होंने लिखा, ''बंगाल में टीएमसी का जंगल राज! आदिवासी नेता और उत्तर मालदा से दो बार के सांसद खगेन मुर्मू पर टीएमसी के गुंडों ने जलपाईगुड़ी के डूआर्स क्षेत्र के नागरकाटा में हमला कर दिया. वे भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए जा रहे थे. जो लोग वास्तव में जनता की मदद कर रहे हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं. यह है टीएमसी का बंगाल.''

केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने क्या दी प्रतिक्रिया

केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुकांता मजूमदार ने एएनआई से बात करते हुए कहा, ''जिस तरह से हमारे सांसदों, विधायकों, राज्य के नेताओं पर हमला किया गया है, उससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में कोई लोकतंत्र नहीं बचा है. आज, राहत कार्य के लिए गई भाजपा की टीम पर भी TMC राजनीति कर रही है. TMC ने बांग्लादेशियों और मुसलमानों को आगे करके हमारे सांसदों और विधायकों पर हमला किया.''

उन्होंने कहा, ''ममता बनर्जी ने एक भयानक स्थिति पैदा कर दी है. मुझे लगता है कि यह पूरी योजना के बाद किया गया है. मुख्यमंत्री को भी इसकी जानकारी है, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी घटना मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना नहीं हो सकती. उत्तर बंगाल में TMC पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है. ममता बनर्जी जानती हैं कि उत्तर बंगाल के लोग उनसे नाराज हैं. आज खगेन मुर्मू पर इस तरह से हमला करके वे उससे ध्यान हटाने की कोशिश कर रही हैं.''