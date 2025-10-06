हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं

बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं

West Bengal: भाजपा विधायक शंकर घोष और सांसद खगेन मुर्मू पर बंगाल के नागराकाट में भीड़ ने हमला कर दिया. वे बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने पहुंचे थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 06 Oct 2025 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर घोष और मालदा उत्तर के सांसद खगेन मुर्मू पर भीड़ ने हमला कर दिया. वे नागराकाटा में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचे थे. हमले की वजह से शंकर घोष और खगेन मुर्मू घायल हो गए हैं. उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. बीजेपी नेताओं ने इसे तृणमूल कांग्रेस की साजिश करार दिया है.

दरअसल भाजपा विधायक शंकर घोष और सांसद खगेन मुर्मू बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जलपाईगुड़ी के नागरकाटा में भीड़ ने उन पर हमला कर दिया. इस दौरान खगेन मुर्मू का सिर फूट गया और काफी खून बहने लगा. भीड़ ने गाड़ियां भी तोड़ डालीं. 

भाजपा ने टीएमसी को ठहराया जिम्मेदार

भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट भी शेयर की है. उन्होंने लिखा, ''बंगाल में टीएमसी का जंगल राज! आदिवासी नेता और उत्तर मालदा से दो बार के सांसद खगेन मुर्मू पर टीएमसी के गुंडों ने जलपाईगुड़ी के डूआर्स क्षेत्र के नागरकाटा में हमला कर दिया. वे भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए जा रहे थे. जो लोग वास्तव में जनता की मदद कर रहे हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं. यह है टीएमसी का बंगाल.''

केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने क्या दी प्रतिक्रिया

केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुकांता मजूमदार ने एएनआई से बात करते हुए कहा, ''जिस तरह से हमारे सांसदों, विधायकों, राज्य के नेताओं पर हमला किया गया है, उससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में कोई लोकतंत्र नहीं बचा है. आज, राहत कार्य के लिए गई भाजपा की टीम पर भी TMC राजनीति कर रही है. TMC ने बांग्लादेशियों और मुसलमानों को आगे करके हमारे सांसदों और विधायकों पर हमला किया.''

उन्होंने कहा, ''ममता बनर्जी ने एक भयानक स्थिति पैदा कर दी है. मुझे लगता है कि यह पूरी योजना के बाद किया गया है. मुख्यमंत्री को भी इसकी जानकारी है, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी घटना मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना नहीं हो सकती. उत्तर बंगाल में TMC पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है. ममता बनर्जी जानती हैं कि उत्तर बंगाल के लोग उनसे नाराज हैं. आज खगेन मुर्मू पर इस तरह से हमला करके वे उससे ध्यान हटाने की कोशिश कर रही हैं.''

Published at : 06 Oct 2025 01:51 PM (IST)
Tags :
West Bengal BJP Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप
UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप
इंडिया
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह x बादशाह का साथ मनन भारद्वाज की शाकिंग वाली रिएक्शन बालीवुड इंडस्ट्री और अन्य
Bihar Election Dates: बिहार में दो चरणों में होगा मतदान, नवंबर में आएंगे नतीजे!
आंचल अग्रवाल का इंटरव्यू असिस्टेड डेटिंग मैचमेकिंग और भी बहुत कुछ
Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, सीट शेयरिंग पर सस्पेंस
Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर फंसा पेंच, जल्द होगा ऐलान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप
UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप
इंडिया
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
भोजपुरी सिनेमा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
न्यूज़
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
हेल्थ
Cough Syrup Controversy: किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
Embed widget