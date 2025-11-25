हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभगवान राम से लेकर मैकाले तक का जिक्र कर PM मोदी ने अयोध्या से दुनिया को दिए ये 5 संदेश

भगवान राम से लेकर मैकाले तक का जिक्र कर PM मोदी ने अयोध्या से दुनिया को दिए ये 5 संदेश

Ram Mandir Dhwajarohan: राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि सदियों के घाव भर गए हैं. उन्होंने कहा कि हम देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे.

By : योगेंद्र कुमार | Updated at : 25 Nov 2025 11:44 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण को युगांतकारी क्षण बताया. उन्होंने कहा कि सदियों के जख्म और दर्द भर रहे हैं क्योंकि 500 साल पुराना संकल्प आखिरकार राम मंदिर के औपचारिक निर्माण के साथ पूरा हो रहा है. उन्होंने इसे सांस्कृतिक पुनरुत्थान, आध्यात्मिक निरंतरता और सामूहिक शक्ति का प्रतीक घोषित किया. पीएम मोदी का ये भाषण औपचारिक क्षण से बढ़कर विकसित भारत के विजन का स्टेटमेंट लग रहा था. इस भाषण में उन्होंने भगवान राम, राम मंदिर से लेकर मैकाले तक का जिक्र किया और अयोध्या की धरती से पूरी दुनिया को संदेश पहुंचाया.

1- 500 साल की विरासत का पुनर्जन्म

राम मंदिर के ध्वजारोहण वाले दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदियों पुरानी आध्यात्मिक यात्रा का समापन बताया. उन्होंने कहा कि राम मंदिर के ऊपर स्थापित धर्मध्वजा केवल एक ध्वज नहीं है; यह पुनर्जन्म लेती राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है. पीएम ने कहा कि सदियों के ज़ख्म भर रहे हैं और सदियों के संघर्ष का अंत हो गया है. उन्होंने कहा, '500 सालों से प्रज्वलित एक सभ्यतागत ज्योति अपनी पूर्णता तक पहुंच गई है. धर्मध्वजा भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ध्वज है.'

2- PM मोदी ने राम को बताया विकसित भारत का मार्गदर्शक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'यदि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा.' उन्होंने कहा कि राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक मूल्य हैं, एक मर्यादा हैं, एक दिशा हैं. पीएम मोदी ने भगवान राम को सत्य और वीरता का संगम, कर्तव्य और करुणा का अवतार, विनम्रता का आदर्श, न्याय, लोक कल्याण और सदाचार का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि हमें अपने भीतर के राम की समीक्षा करनी होगी. इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन क्या हो सकता है.

3- गुलामी मानसिकता से मुक्ति का आह्वान

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में औपनिवेशिक शासन द्वारा छोड़ी गई बेड़ियों को तोड़ने का भी आह्वान किया. उन्होंने कहा, 'आज से 190 साल पहले 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को उसकी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोये थे. कुछ दिन पहले हमने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि आने वाले 10 वर्षों में भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे. देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा. हमें गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त होना होगा.' 

मोदी ने कहा, 'आज राम मंदिर के प्रांगण में हमारी स्‍मृति की वापसी है, हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण है.'  उन्होंने कहा, 'मैकाले ने जो कुछ सोचा था. हमें आजादी मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली. हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर व्यवस्था अच्छी है और हमारी जो अपनी चीजें हैं, उनमें खोट ही खोट है. गुलामी की यही मानसिकता है.'  
उन्‍होंने कहा, 'कहा गया कि हमारा संविधान विदेश से प्रेरित है, जबकि सच्चाई यह है कि भारत लोकतंत्र की जननी है. लोकतंत्र हमारे DNA में है.'
 
4- भविष्य के भारत का मॉडल बनेगी अयोध्या 

प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या को आने वाली सदी के भारत के खाके के रूप में प्रस्तुत किया. उन्होंने भगवान राम की जन्मभूमि की महिमा का बखान करते हुए कहा कि अयोध्या तब मर्यादा का केन्‍द्र थी और अब यह विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है. मोदी ने कहा कि भविष्य की अयोध्या में पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा. सरयू की अमृत धारा, विकास की धारा एक साथ बहेगी. यहां आध्यात्मिकता और विकास दोनों का संगम दिखेगा. 

उन्होंने कहा, 'अयोध्या धाम में रामलला का मंदिर परिसर और उसे संवारने का कार्य लगातार जारी है. अयोध्या फिर से वह नगरी बन रही है जो दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी. त्रेता युग ने मानवता को नीति दी और 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है.'
पीएम मोदी ने अयोध्या में विकास की विभिन्न योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ से नई अयोध्या के दर्शन होते हैं. उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य हवाई अड्डा, शानदार रेलवे स्टेशन, वंदे भारत-अमृत भारत एक्‍सप्रेस जैसी ट्रेन इसे देश से जोड़ रही हैं.

5- राष्ट्र की एकता के लिए अपील 

पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए समाज की सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है. उन्होंने कहा, 'मुझे खुशी है कि राम मंदिर का प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्‍य की भी चेतना स्‍थली बन रहा है. यहां सप्‍त मंदिर बने हैं, यहां माता शबरी का मंदिर है जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है. यहां निषाद राज का मंदिर है जहां उनकी मित्रता की भावना को पूजा जाता है.'

इस दौरान प्रधानमंत्री ने रावण से युद्ध से पहले राम के रथ का ज़िक्र किया, जो भारत की आगे की यात्रा का एक रूपक है. उन्होंने कहा कि भारत के '2047 के रथ' को साहस और धैर्य से, पहियों से, और सत्य और सदाचार को उसके ध्वज के रूप में संचालित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि शक्ति, बुद्धि, अनुशासन और लोक कल्याण इसके घोड़े होने चाहिए, जबकि करुणा, क्षमा और समता इसकी लगाम होनी चाहिए. मोदी ने कहा, 'जब राष्ट्र सर्वप्रथम आता है तो रामराज्य प्राप्त किया जा सकता है.'

About the author योगेंद्र कुमार

योगेंद्र कुमार बीते 20 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं और राष्‍ट्रीय-अंतरराष्‍ट्रीय विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि रखते हैं. खबरों की दुनिया के अलावा क्रिकेट और फिल्‍मों में खास दिलचस्‍पी है.
Read
Published at : 25 Nov 2025 11:43 PM (IST)
Tags :
Ayodhya PM Modi Ram Mandir
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बॉलीवुड
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा, जानिए डिटेल्स
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

VD Medical College Controversy: माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर बवाल
Ram Mandir Dhwajarohan: 'धर्म ध्वज' लहराया, विपक्ष क्यों बौखलाया?| PM Modi |CM Yogi |Chitra Tripathi
Ram Mandir Dhwajarohan: तेरा मंदिर vs मेरा मंदिर..तकरार कैसी?योगी के राम बनाम अखिलेश के महादेव!
Sandeep Chaudhary: डॉक्टरी की पढ़ाई...छिड़ी मजहब पर लड़ाई! VD Medical College Controversy
Ethiopia Volcano Ash Updates: राख ने रोका रास्ता, उड़ानें लेट! Delhi Air Pollution | AQI
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बॉलीवुड
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा, जानिए डिटेल्स
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
सीरीज हारने का हमपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि..., रवींद्र जडेजा का बयान पढ़ सिर पकड़ लेंगे आप
सीरीज हारने का हमपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि..., रवींद्र जडेजा का बयान पढ़ सिर पकड़ लेंगे आप
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
डाक विभाग के बाबू को कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग के बाद कितना होगा इजाफा?
डाक विभाग के बाबू को कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग के बाद कितना होगा इजाफा?
ट्रेंडिंग
गोल्ड डिगर हैं पलाश मुच्छल? सोशल मीडिया पर वायरल चैट को लेकर यूजर्स ने यूं साधा निशाना
गोल्ड डिगर हैं पलाश मुच्छल? सोशल मीडिया पर वायरल चैट को लेकर यूजर्स ने यूं साधा निशाना
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget