पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क 21 से 23 अक्टूबर 2026 तक भारत दौरे पर हैं. यह 16 साल में किसी पोलिश प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा है. इससे पहले टस्क 2010 में आए थे और 2017 में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के तौर पर दिल्ली आ चुके हैं. टस्क के साथ वित्त एवं अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की और लगभग 100 कंपनियों का बिजनेस डेलिगेट्स भी आया है. इस दौरे की सबसे बड़ी कहानी यह है कि भारत और पोलैंड एक-दूसरे को क्यों चाहते हैं और पेंच कौन सा है...

22 अक्टूबर को नई दिल्ली और 23 अक्टूबर को बेंगलुरु में इंडिया-पोलैंड बिजनेस फोरम हो रहा है. यहां टस्क IT और स्पेस सेक्टर के कारोबारियों से मिलेंगे.

भारत को पोलैंड की जरूरत क्यों है?

भारत के लिए पोलैंड तीन वजहों से अहम है:

रक्षा और ड्रोन टेक्नोलॉजी: पोलिश कंपनियां पहले ही भारतीय सेना को ड्रोन टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रही हैं. पोलैंड अपनी रक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5% खर्च कर रहा है और ऐसी 'डुअल-यूज' तकनीकें विकसित करना चाहता है जो सैन्य और आम नागरिकों की जरूरतों को पूरा करें. भारत के लिए यह अमेरिका और रूस के अलावा एक नया रक्षा साझेदार है.

पोलिश कंपनियां पहले ही भारतीय सेना को ड्रोन टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रही हैं. पोलैंड अपनी रक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5% खर्च कर रहा है और ऐसी 'डुअल-यूज' तकनीकें विकसित करना चाहता है जो सैन्य और आम नागरिकों की जरूरतों को पूरा करें. भारत के लिए यह अमेरिका और रूस के अलावा एक नया रक्षा साझेदार है. स्पेस और सर्विलांस: पोलिश स्पेस कंपनी ICEYE भारत को अंतरिक्ष-आधारित निगरानी क्षमताओं में मदद करना चाहती है. पोलैंड ने 2018 में ISRO के साथ पहले ही काम किया है. भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए स्वदेशी सैटेलाइट क्षमताएं बढ़ाना चाहता है. पोलैंड इस दिशा में एक भरोसेमंद तकनीकी साझेदार बन सकता है.

पोलिश स्पेस कंपनी ICEYE भारत को अंतरिक्ष-आधारित निगरानी क्षमताओं में मदद करना चाहती है. पोलैंड ने 2018 में ISRO के साथ पहले ही काम किया है. भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए स्वदेशी सैटेलाइट क्षमताएं बढ़ाना चाहता है. पोलैंड इस दिशा में एक भरोसेमंद तकनीकी साझेदार बन सकता है. यूरोप का दरवाजा: पोलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य है और मध्य-पूर्वी यूरोप में स्थिति मजबूत है. भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत 27 जनवरी 2026 को पूरी हो चुकी है और 16 दिसंबर 2026 को इस पर साइन होने हैं, जो 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है. पोलैंड भारत के लिए यूरोपीय बाजार में पहुंच आसान बनाने वाला एक अहम पुल साबित हो सकता है.

पोलैंड को भारत की जरूरत क्यों है?

पोलैंड के लिए भारत तीन वजहों से अहम है:

मार्केट साइज और डायवर्सिफिकेशन: भारत पोलैंड का दक्षिण एशिया में सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है. एशिया में चीन, जापान और साउथ कोरिया के बाद चौथा रणनीतिक साझेदार है. दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार अभी 6 से 7 अरब डॉलर के बीच है और दोनों इसे 10 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं. पोलैंड चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और भारत को एक वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र के रूप में देखता है.

भारत पोलैंड का दक्षिण एशिया में सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है. एशिया में चीन, जापान और साउथ कोरिया के बाद चौथा रणनीतिक साझेदार है. दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार अभी 6 से 7 अरब डॉलर के बीच है और दोनों इसे 10 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं. पोलैंड चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और भारत को एक वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र के रूप में देखता है. निवेश और कारोबार: भारत पोलैंड में पोलिश निवेश का एशिया में दूसरा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है. CanPack, TZMO, Maflow और Billennium जैसी पोलैंड की बड़ी कंपनियां पहले से भारत में काम कर रही हैं, जबकि TCS, इंफोसिस, विप्रो और HCL जैसी भारतीय कंपनियां पोलैंड में निवेश कर चुकी हैं. पोलैंड चाहता है कि यह निवेश और बढ़े.

भारत पोलैंड में पोलिश निवेश का एशिया में दूसरा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है. CanPack, TZMO, Maflow और Billennium जैसी पोलैंड की बड़ी कंपनियां पहले से भारत में काम कर रही हैं, जबकि TCS, इंफोसिस, विप्रो और HCL जैसी भारतीय कंपनियां पोलैंड में निवेश कर चुकी हैं. पोलैंड चाहता है कि यह निवेश और बढ़े. भू-राजनीतिक संतुलन: पोलैंड रूस के साथ यूक्रेन युद्ध के कारण सुरक्षा चिंताओं से घिरा है. वह चाहता है कि भारत जैसे वैश्विक दक्षिण के प्रभावशाली देश के साथ संबंध बढ़ाकर वह अपनी कूटनीतिक पहुंच बढ़ाए. पोलैंड भारत के G20 में बढ़ते प्रभाव का भी समर्थन करता है और चाहता है कि भारत यूक्रेन युद्ध के राजनीतिक समाधान में 'सक्रिय और रचनात्मक' भूमिका निभाए.

तो फिर टस्क का दौरा चर्चा में क्यों है?

भारत और रूस का रिश्ता: पोलिश थिंक टैंक PISM की रिपोर्ट के मुताबिक, पोलैंड-भारत संबंधों की 'सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती' भारत का यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रुख और रूस से करीबी संबंध है. इसमें रूसी तेल की खरीद भी शामिल है. पोलैंड के पूर्व उप विदेश मंत्री और एक्सपर्ट्स ने माना है कि भारत के रुख में तत्काल बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन इस मुद्दे को अन्य आर्थिक और रणनीतिक हितों से अलग रखा जा सकता है.

पोलिश थिंक टैंक PISM की रिपोर्ट के मुताबिक, पोलैंड-भारत संबंधों की 'सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती' भारत का यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रुख और रूस से करीबी संबंध है. इसमें रूसी तेल की खरीद भी शामिल है. पोलैंड के पूर्व उप विदेश मंत्री और एक्सपर्ट्स ने माना है कि भारत के रुख में तत्काल बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन इस मुद्दे को अन्य आर्थिक और रणनीतिक हितों से अलग रखा जा सकता है. चीन के प्रभाव की फिक्र: पोलैंड और भारत दोनों को चीन के बढ़ते प्रभाव की चिंता है और यही साझा चिंता उन्हें करीब लाती है. भारत चीन के साथ अपने संबंधों में 'रणनीतिक स्वायत्तता' बनाए रखना चाहता है, जबकि पोलैंड यूरोपीय संघ के साथ मिलकर चीन पर दबाव बनाना चाहता है. इन दोनों दृष्टिकोणों में टकराव की संभावना बनी रहती है.

पोलैंड और भारत दोनों को चीन के बढ़ते प्रभाव की चिंता है और यही साझा चिंता उन्हें करीब लाती है. भारत चीन के साथ अपने संबंधों में 'रणनीतिक स्वायत्तता' बनाए रखना चाहता है, जबकि पोलैंड यूरोपीय संघ के साथ मिलकर चीन पर दबाव बनाना चाहता है. इन दोनों दृष्टिकोणों में टकराव की संभावना बनी रहती है. व्यापार का असंतुलन: 2025 में पोलैंड-भारत व्यापार 6.44 अरब डॉलर का था. इसमें पोलैंड का आयात (4.75 अरब डॉलर) उसके निर्यात (1.7 अरब डॉलर) से लगभग तीन गुना ज्यादा था. पोलैंड चाहता है कि यह असंतुलन कम हो और भारत में निर्यात बढ़ाए. भारत-यूरोपीय संघ FTA में डेयरी और पोल्ट्री को बाहर रखा गया है, जिससे पोलैंड की कुछ बड़ी कृषि महत्वाकांक्षाओं को झटका लगा है.

रिश्ता आगे बढ़ेगा, लेकिन दो अहम पेंच बने रहेंगे

टस्क का यह दौरा भारत-पोलैंड संबंधों को 2024 की रणनीतिक साझेदारी से आगे ठोस आर्थिक और रक्षा सहयोग में बदलने की कोशिश है. भारत को पोलैंड से ड्रोन, स्पेस टेक और यूरोपीय बाजार तक पहुंच की उम्मीद है, जबकि पोलैंड को भारत से 10 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य, निवेश और चीन पर निर्भरता कम करने का रास्ता दिखता है.

पोलैंड के विश्लेषक खुद मानते हैं कि भारत के रूस नीति में बदलाव की उम्मीद कम है. इस वजह से दोनों देशों को इस मुद्दे को अलग रखकर आगे बढ़ना होगा. सवाल यह नहीं है कि क्या भारत और पोलैंड एक-दूसरे को चाहते हैं. सवाल यह है कि क्या वे अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर उन रास्तों पर चल पाएंगे, जहां उनके हित साझा हैं.