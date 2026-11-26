दक्षिण कश्मीर में लश्कर के आखिरी स्थानीय कमांडर लतीफ भट के मारे जाने के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी स्थानीय आतंकवादियों के खात्मे की घोषणा की है. सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी, चिनाब घाटी के ऊपरी इलाकों और पीर पंजाल रेंज में आतंकवाद विरोधी अभियान फिर से तेज कर दिए हैं. अब उनका पूरा ध्यान इन इलाकों में सक्रिय विदेशी आतंकवादियों पर है. हालांकि, इन विदेशी आतंकवादियों की सटीक संख्या को लेकर कश्मीर घाटी और जम्मू डिवीजन से अलग-अलग रिपोर्टें सामने आ रही हैं.

खुफिया सूत्रों का दावा है कि जम्मू-कश्मीर में 65 विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं, जिनमें से लगभग 55 का संबंध पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों 'जैश-ए-मोहम्मद' और 'लश्कर-ए-तैयबा' से है. वहीं, कुछ अन्य अनुमानों के अनुसार यह संख्या लगभग 180-190 है, जिनमें से ज्यादातर दक्षिण कश्मीर और पीर पंजाल रेंज के इलाकों में सक्रिय हैं.

घाटी में 40-50 विदेशी आतंकवादी सक्रिय

जम्मू-कश्मीर पुलिस के सूत्रों ने भी यह संख्या अधिक बताई है. उनके अनुसार, केवल कश्मीर घाटी में ही 40-50 विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं. उन्होंने यह भी पुष्टि की है कि हर विदेशी आतंकवादी के साथ कम से कम दो 'ओवर ग्राउंड वर्कर' (OGW) और 1-2 'हाइब्रिड आतंकवादी' जुड़े होते हैं, जो ज्यादातर स्थानीय लोग ही होते हैं.

कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "केवल कश्मीर घाटी में ही लगभग 100-120 आतंकवादी और उनके समर्थक सक्रिय हैं. हर विदेशी आतंकवादी के साथ कम से कम 4 लोगों का एक समूह होता है, जो उनकी गतिविधियों में मदद करने और लॉजिस्टिक (रसद और अन्य जरूरी सामान) का काम संभालता है."

स्थानीय आतंकवादियों की संख्या अब शून्य

सूत्रों ने 'इंडिया टुडे' को बताया कि घाटी में स्थानीय आतंकवादियों की संख्या अब शून्य हो गई है. ऐसे में सुरक्षा बलों ने विदेशी आतंकवादियों के खिलाफ अपने अभियान तेज कर दिए हैं. इनमें से कई हाल ही में पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए हैं, जिनका मकसद हमले करना और इस इलाके में आतंकी नेटवर्क को फिर से जिंदा करना है.

सूत्रों के मुताबिक, पूरे जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों की कुल संख्या लगभग 180-190 है. इसकी एक वजह यह भी है कि 2016 से 2018 के बीच जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, उनमें से कई वापस लौट आए हैं. इनमें से कई लोग वैध भारतीय पासपोर्ट पर पाकिस्तान गए थे और वहां का वीजा हासिल किया था. खुफिया सूत्रों के अनुसार, अकेले जम्मू क्षेत्र में कम से कम 65 विदेशी आतंकवादी मौजूद हैं, जिनमें से 55 के जैश और लश्कर से जुड़े होने का अनुमान है.

सुरक्षा एजेंसियों ने कई संदिग्ध स्थानीय सहयोगियों की पहचान की है और वे उनकी गतिविधियों तथा उनके सपोर्ट नेटवर्क (जिसमें 'ओवरग्राउंड वर्कर' या OGW भी शामिल हैं) पर नजर रख रही हैं. चूंकि ज्यादातर विदेशी आतंकवादी ऊंचे पहाड़ी इलाकों और जंगलों से काम कर रहे हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर के दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में 80 से ज्यादा 'टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस' (TOB) बनाए हैं.

बडगाम में हुए दो एनकाउंटर, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर यासिर और उसका साथी मारा गया था, इन्हीं TOB की वजह से संभव हो पाए थे. लेकिन अब सर्दियां आ रही हैं और कई इलाकों में भारी बर्फबारी भी शुरू हो गई है, इसलिए इनमें से कई बेस को दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है. वहीं, आतंकवादी भी पीर पंजाल के दक्षिण में उन इलाकों की ओर चले गए हैं जहां बर्फ नहीं है.

इसलिए, सेना, CRPF और जम्मू-कश्मीर पुलिस के ज्यादातर आतंकवाद-विरोधी अभियान अब डोडा-भदेरवाह, किश्तवाड़, पुंछ और राजौरी जिलों तक सीमित हो गए हैं. इन मुश्किल इलाकों में अपनी मौजूदगी बनाए रखने और आतंकवादियों को जंगलों व पहाड़ों का इस्तेमाल छिपने की जगह के तौर पर करने से रोकने के लिए, वहां के बेस पर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है.

यह रणनीति पहलगाम आतंकी हमले के बाद अपनाई गई थी, जिसके तहत जुलाई 2025 में श्रीनगर के फकीर गुजरी इलाके में पहला बेस बनाया गया था. इसके बाद, निगरानी और आतंकवाद-विरोधी अभियानों को मजबूत करने के लिए संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में ऐसे ही और भी बेस स्थापित किए गए.

लेकिन खुफिया एजेंसियों का कहना है कि सीमा पार कई 'लॉन्च पैड' सक्रिय हो गए हैं, जहां सैकड़ों आतंकवादी कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने के लिए 'ग्रीन सिग्नल' (इशारे) का इंतजार कर रहे हैं. इसे देखते हुए सुरक्षा बलों ने भी उनके खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है.

विदेशी आतंकवादियों और उनके स्थानीय नेटवर्क के खिलाफ यह सख़्त कार्रवाई ऐसे समय में हो रही है जब सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर घाटी को 'स्थानीय आतंकवादियों से मुक्त' घोषित कर दिया है. पिछले दो वर्षों में आतंकवाद-विरोधी अभियानों में लगभग आधा दर्जन स्थानीय आतंकवादी मारे गए हैं और नए लोगों की भर्ती भी रुक गई है, जिससे आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है.