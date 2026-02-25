असम में 40 सीटों पर नए चेहरों को उतारेगी BJP? चुनाव से पहले CM हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा बयान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसम में 40 सीटों पर नए चेहरों को उतारेगी BJP? विधान सभा चुनाव से पहले CM हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा बयान

असम में 40 सीटों पर नए चेहरों को उतारेगी BJP? विधान सभा चुनाव से पहले CM हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा बयान

असम में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में भले समय हो, लेकिन इससे पहले सियासी गणित सेट होने लगा है. BJP करीब 40 नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है. CM हिमंता बिस्वा सरमा ने इसके संकेत दिए हैं.

By : ऋतु राज फुकन | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 25 Feb 2026 08:01 PM (IST)
Preferred Sources

आगामी असम विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन इससे पहले ही एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने संकेत दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, वहां लगभग 40 नए चेहरे मैदान में उतारे जा सकते हैं.

प्रत्याशियों की लिस्ट में दिख सकते हैं बड़े बदलाव

यह घोषणा मुख्यमंत्री ने जोरहाट के सोताई क्षेत्र में मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान के अंतर्गत आयोजित एक बैठक में भाग लेते हुए की. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सरमा ने स्पष्ट किया कि पार्टी की उम्मीदवार सूची में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

क्या बोले असम CM हिमंता? 

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, 'हमारे पास वर्तमान में 63 विधायक हैं, लेकिन हम 103 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. इसलिए आगामी विधानसभा चुनावों में नए चेहरे देखने की प्रबल संभावना है.'

बड़े फेरबदल की आशंका

इस बयान से पार्टी की उम्मीदवार सूची में बड़े पैमाने पर फेरबदल की आशंका जताई गई है. भाजपा 103 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है और उसके पास केवल 63 मौजूदा विधायक हैं, ऐसे में लगभग 40 सीटों पर नए उम्मीदवार देखने को मिल सकते हैं.

उम्मीदवारों का चयन लगभग पूरा

पार्टी सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने आगामी असम विधानसभा चुनावों के लिए लगभग 80 सीटों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिया है. हालांकि, आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, क्योंकि अंतिम स्वीकृति पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास है.

प्रचार अभियान शुरू

इस बीच, भाजपा ने राज्य भर में अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है. पार्टी कार्यकर्ता और नेता हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं से सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं. चुनाव की तैयारियों के तहत बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम और जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं. कई नए उम्मीदवारों के मैदान में उतरने की संभावना के साथ, आगामी असम विधानसभा चुनावों में जोरदार राजनीतिक गतिविधियां और कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है. केंद्रीय नेतृत्व की औपचारिक स्वीकृति के बाद ही उम्मीदवारों की अंतिम सूची पर अधिक स्पष्टता आने की संभावना है.

About the author ऋतु राज फुकन

ऋतु राज फुकन असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से एबीपी न्यूज़ के लिए काम करते हैं. राजनीति, अपराध, कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों में रुचि है. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 17 वर्षों का अनुभव है.
Read
Published at : 25 Feb 2026 08:01 PM (IST)
Tags :
Assam Assembly Election Himanta Biswa Sarma Assam Politics BJP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
असम में 40 सीटों पर नए चेहरों को उतारेगी BJP? विधान सभा चुनाव से पहले CM हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा बयान
असम में 40 सीटों पर नए चेहरों को उतारेगी BJP? चुनाव से पहले CM हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा बयान
इंडिया
तेलंगाना के IIIT में दर्दनाक घटना, तीसरे वर्ष की छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर दी जान, जानें पूरा मामला
तेलंगाना के IIIT में दर्दनाक घटना, तीसरे वर्ष की छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर दी जान, जानें पूरा मामला
इंडिया
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
इंडिया
ये कैसी जालिम मां! अपने ही दो महीने के बच्चे को चूल्हे में झोंका, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
ये कैसी जालिम मां! अपने ही दो महीने के बच्चे को चूल्हे में झोंका, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Rashmika Mandanna & Vijay Deverakonda Wedding: करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं ये Star Couple!
Mahesh Babu और SS Rajamouli की हाथापाई, Varanasi की शूटिंग के बीच Video Viral!
Chitra Tripathi: स्वामी से लड़े ब्रह्मचारी, धर्मयुद्ध की बारी? | Avimukteshwaranand | POCSO Case
Vasudha: देव-वसुधा की जोड़ी पर चंद्रिका देवी का इम्तिहान
Tarique Rahman को Army Reshuffle की इतनी जल्दी क्या थी ? असली खेल समझिए! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
महाराष्ट्र
BMC Budget: बीएमसी बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
BMC बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
क्रिकेट
'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान
'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान
टेलीविजन
तान्या मित्तल का गोल्ड iPhone हुआ वायरल, भगवान राम की तस्वीर ने फैंस को किया हैरान
तान्या मित्तल का गोल्ड iPhone हुआ वायरल, भगवान राम की तस्वीर ने फैंस को किया हैरान
इंडिया
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
विश्व
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
यूटिलिटी
क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो, हो सकती है गिरफ्तारी, जान लें क्या कहता है कानून
क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो, हो सकती है गिरफ्तारी, जान लें क्या कहता है कानून
शिक्षा
अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वैदिक छात्रों को बराबरी का दर्जा, AICTE का बड़ा फैसला
अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वैदिक छात्रों को बराबरी का दर्जा, AICTE का बड़ा फैसला
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
Embed widget