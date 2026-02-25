असम में 40 सीटों पर नए चेहरों को उतारेगी BJP? चुनाव से पहले CM हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा बयान

आगामी असम विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन इससे पहले ही एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने संकेत दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, वहां लगभग 40 नए चेहरे मैदान में उतारे जा सकते हैं.

प्रत्याशियों की लिस्ट में दिख सकते हैं बड़े बदलाव

यह घोषणा मुख्यमंत्री ने जोरहाट के सोताई क्षेत्र में मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान के अंतर्गत आयोजित एक बैठक में भाग लेते हुए की. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सरमा ने स्पष्ट किया कि पार्टी की उम्मीदवार सूची में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

क्या बोले असम CM हिमंता?

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, 'हमारे पास वर्तमान में 63 विधायक हैं, लेकिन हम 103 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. इसलिए आगामी विधानसभा चुनावों में नए चेहरे देखने की प्रबल संभावना है.'

बड़े फेरबदल की आशंका

इस बयान से पार्टी की उम्मीदवार सूची में बड़े पैमाने पर फेरबदल की आशंका जताई गई है. भाजपा 103 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है और उसके पास केवल 63 मौजूदा विधायक हैं, ऐसे में लगभग 40 सीटों पर नए उम्मीदवार देखने को मिल सकते हैं.

उम्मीदवारों का चयन लगभग पूरा

पार्टी सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने आगामी असम विधानसभा चुनावों के लिए लगभग 80 सीटों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिया है. हालांकि, आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, क्योंकि अंतिम स्वीकृति पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास है.

प्रचार अभियान शुरू

इस बीच, भाजपा ने राज्य भर में अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है. पार्टी कार्यकर्ता और नेता हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं से सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं. चुनाव की तैयारियों के तहत बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम और जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं. कई नए उम्मीदवारों के मैदान में उतरने की संभावना के साथ, आगामी असम विधानसभा चुनावों में जोरदार राजनीतिक गतिविधियां और कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है. केंद्रीय नेतृत्व की औपचारिक स्वीकृति के बाद ही उम्मीदवारों की अंतिम सूची पर अधिक स्पष्टता आने की संभावना है.