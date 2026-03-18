असम में बीजेपी ने तेज की कवायद, NDA का सीट शेयरिंक फॉर्मूला तय, जानें सब-कुछ

असम विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. बीजेपी ने सहयोगियों के साथ सीटों के लेकर चर्चा पूरी कर ली है. इसके अलावा उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा पूरी कर ली है अगले 1-2 दिन के अंदर नामों की घोषणा कर दी जाएगी. इसके साथ साथ प्रधानमंत्री और गृहमंत्री भी राज्य में लगातार जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं उनके कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं.

असम में NDA के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लगभग तय हो चुका है. सूत्रों के अनुसार, बीजेपी 89 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि असम गण परिषद (एजीपी) को 26 सीटें और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) को 11 सीटें मिलने की संभावना है. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1, 3 और 6 मार्च को असम में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे. माना जा रहा है कि इन रैलियों के जरिए बीजेपी राज्य में अपने चुनाव अभियान को और धार देगी और मतदाताओं तक अपनी पहुंच मजबूत करेगी.

5 से 6 दिन का असम राज्य का प्रवास करेंगे गृहमंत्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जल्द ही असम का व्यापक चुनावी दौरा शुरू करने वाले हैं. सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह 5 से 6 दिनों तक राज्य में प्रवास करेंगे और इस दौरान 12 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं. इसके अलावा वे पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे.

बीजेपी ने इस बार असम के लिए 100 सीट जीतने का टारगेट रखा

बीजेपी नेताओं ने इस बार असम के लिए 100 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है जिसको जिसको लेकर लगातार पार्टी के बड़े नेता प्रदेश में रहकर पार्टी की जीत की रणनीति को तैयार कर रहे हैं. पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री हिमांता विश्वसर्मा के साथ असम के प्रभारी हरीश द्विवेदी लगातार असम में रहकर पार्टी की चुनावी तैयारियों और जीत की रणनीति को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं.

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