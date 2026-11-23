एशिया की पावर रैंकिग में भारत का दबदबा कायम है. एशिया की राजनीति और कूटनीति में जिस नेता की बात सबसे ज्यादा सुनी जाती है और किसका दबदबा है इसकी एक रिपोर्ट सामने आ गई है. आस्ट्रेलिया के मशहूर थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने अपनी एशिया पावर इंडेक्स 2026 रिपोर्ट जारी की है. इस लिस्ट में पीएम मोदी ने नंबर 2 पर अपनी जगह बनाई है.

लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में नई रैंकिग सामने आई है. इस रिपोर्ट में पीएम मोदी ने नंबर तीन से छलांग लगाई है और नंबर दो पर आ गए हैं. पीएम मोदी के दूसरे सबसे असरदार नेता बन गए हैं.

कौन हैं नंबर 1 पर

इस लिस्ट में नंबर 1 पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं. अब पीएम मोदी के आगे सिर्फ चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग हैं. खास बात ये है कि उन्होंने पिछली रैंकिंग के मुकाबले तीन पायदान की छलांग लगाई है.

एशिया का सबसे ताकतर देश बना भारत

लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में सबसे ताकतवर देशओं की लिस्ट में भारत ने तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है. पीएम मोदी की कूटनीति, रक्षा साझेदारी और सांस्कृतिक पहुंच के दम पर भारत का पावर स्कोर 40.5 अंक हो गया है. जिसके साथ ही ये एशिया का तीसरा सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बन गया है. इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका 78.9 अंक के साथ है और दूसरे नंबर पर चीन ने 73.6 अंक से अपनी जगह बनाई है.

अमेरिका और चीन के बीच अब ज्यादा अंतर नहीं बचा है. वहीं इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जापान 38.6 अंक के साथ है और पांचवें नंबर पर 32.2 अंक के साथ रूस है.

बता दें एशिया पावर इंडेक्स 2026 में 27 देशों के क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है. इसमें 131 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है जो शक्ति के 8 पैमानों को कवर करते हैं. इन पैमाने में आर्थिक और सैन्य क्षमता, लचीलापन, राजनयिक प्रभाव और आर्थिक संबंध शामिल हैं.

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