हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियान बाबा सिद्दीक और न सिद्धू मूसेवाला केस, अनमोल बिश्नोई के खिलाफ FIR में क्या है? वकील का खुलासा

न बाबा सिद्दीक और न सिद्धू मूसेवाला केस, अनमोल बिश्नोई के खिलाफ FIR में क्या है? वकील का खुलासा

Anmol Bishnoi: एनआईए के वकील ने बताया कि अनमोल बिश्नोई उस आतंकी सिंडिकेट का महत्वपूर्ण सदस्य है, जो बब्बर खालसा खालिस्तान आंदोलन को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 19 Nov 2025 09:04 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की एक अदालत ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी एवं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को बुधवार को 11 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया. एनआईए के वकील राहुल त्यागी ने कहा कि आरोपी को एनआईए हिरासत पूरी होने के बाद फिर से अदालत में पेश किया जाएगा.

एनआईए कस्टडी में अनमोल बिश्नोई

उन्होंने कहा, ‘‘अनमोल बिश्नोई आतंकवादी-गैंगस्टर सिंडिकेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है. उसके पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है. एनआईए ने इस सिंडिकेट के काम करने के तौर-तरीके, पैसे के स्रोत, अन्य लोगों की संलिप्तता और सिंडिकेट की गतिविधियों का पता लगाने के आधार पर अनमोल को एजेंसी की हिरासत में भेजने का अनुरोध किया था. हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह भारत से कैसे भागा."

खालिस्तान आंदोलन वाले गिरोह का सदस्य

राहुल त्यागी ने बताया, "एफआईआर में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने बब्बर खालसा अंतरराष्ट्रीय गिरोह के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है. बब्बर खालसा खालिस्तान आंदोलन को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा था और वे (बिश्नोई गिरोह) इसमें उनकी मदद कर रहे थे. ऐसे कई पहलुओं की जांच की जा रही है.

उन्होंने कहा, "अनमोल बिश्नोई इस आतंकी-गैंगस्टर सिंडिकेट का एक महत्वपूर्ण सदस्य है. वह लॉरेंस बिश्नोई का भाई है. वह विदेश भाग गया था. हमारा मानना ​​है कि वह इस सिंडिकेट की गतिविधियों का समन्वय कर रहा था. इन सभी पर पूछताछ की जाएगी. हमने पहले ही धारा 17, 18, 18A, 120B और UAPA की अन्य धाराओं और जबरन वसूली के तहत आरोप पत्र दायर कर चुके हैं."

अनमोल बिश्नोई की वकील ने क्या कहा?

गिरफ्तार गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की वकील रजनी ने कहा, "हमने हमेशा जांच में सहयोग किया है. आज हमने अदालत में भी कहा है कि हम जांच में सहयोग करेंगे और इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं. हम जांच में हर संभव सहयोग देंगे. NIA के एलिगेशन वही है कि क्रिमिनल कंस्पायरेसी है. टेररिस्ट एक्टिविटी में इंवॉल्वमेंट जो कि सिर्फ आरोप है. इनके पास इस तरीके की कोई सबूत नहीं है.आरोप के आधार जो पहले चार्जशीट फाइल की थी उसमें अनमोल बिश्नोई को भगोड़ा बताया गया."

उन्होंने कहा, "अब अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया तो कस्टडी की मांग की गई थी. जो चीज है ही नहीं उसके लिए सबूत कैसे मिलेंगे?  हमने अदालत से कुछ सुरक्षा उपायों की मांग की है. कोर्ट ने ने एनआईए को उन दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है. एनआईए ने भी स्वीकार किया है कि वे सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे."

Published at : 19 Nov 2025 08:58 PM (IST)
Tags :
NIA  Anmol Bishnoi Baba Siddique Murder Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमने कराया लाल किले से लेकर कश्मीर में हमला', पाकिस्तानी नेता का कबूलनामा, कहा-अल्लाह की मेहरबानी से...
'हमने कराया लाल किले से लेकर कश्मीर में हमला', पाकिस्तानी नेता का कबूलनामा, कहा-अल्लाह की मेहरबानी से...
बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
क्रिकेट
ब्रायन लारा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी, शाई होप ने रचा इतिहास; बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ब्रायन लारा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी, शाई होप ने रचा इतिहास; बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Nitish Kumar Oath Ceremony से पहले डिप्टी सीएम, स्पीकर के पद को लेकर सबसे बड़ा खुलासा | ABPLIVE
Delhi Blast से पहले पहुंचा था पुलवामा, डॉ उमर पर चौंकाने वाला खुलासा | ABPLIVE
ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमने कराया लाल किले से लेकर कश्मीर में हमला', पाकिस्तानी नेता का कबूलनामा, कहा-अल्लाह की मेहरबानी से...
'हमने कराया लाल किले से लेकर कश्मीर में हमला', पाकिस्तानी नेता का कबूलनामा, कहा-अल्लाह की मेहरबानी से...
बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
क्रिकेट
ब्रायन लारा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी, शाई होप ने रचा इतिहास; बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ब्रायन लारा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी, शाई होप ने रचा इतिहास; बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Steam Inhalation: पॉल्यूशन से जुकाम होने पर कहीं आप भी तो नहीं लेते भाप, जानें कितना कर रहे नुकसान?
पॉल्यूशन से जुकाम होने पर कहीं आप भी तो नहीं लेते भाप, जानें कितना कर रहे नुकसान?
नौकरी
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका! बिहार में ऑफिस अटेंडेंट के 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू, जानें पूरा प्रोसेस
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका! बिहार में ऑफिस अटेंडेंट के 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू, जानें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget