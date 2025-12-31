इस राज्य के मशहूर मंदिर में शिवलिंग तोड़े जाने से हड़कंप, आरोपी अरेस्ट, CM ने मांगी रिपोर्ट

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में स्थित फेमस द्राक्षारामम मंदिर के पास एक शर्मनाक घटना सामने आई है. 30 दिसंबर को कुछ अज्ञात लोगों ने मंदिर परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की और वहां स्थित एक शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया. यह शिवलिंग मंदिर के बाहरी परिसर में एक कोनेरू (पानी की टंकी) के पास स्थापित था. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया.

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. निरीक्षण के दौरान देखा गया कि शिवलिंग टूटे हुए हालात में पड़ा है. इस मामले की पुष्टि रामचन्द्रपुरम के डीएसपी बी. रघुवीर ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में की. उन्होंने बताया कि शिवलिंग को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

पुलिस ने मंदिर और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. साथ ही स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की गई. शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है. पुलिस को शक है कि शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की गई थी और असफल होने पर हथौड़ी जैसी किसी भारी वस्तु से उस पर हमला किया गया.

स्थिति बिगड़ने पर हुआ हमला

पुलिस के अनुसार, घटना के समय उस स्थान पर कुछ स्थानीय लोग किसी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. स्थिति तनावपूर्ण होने पर कुछ लोगों ने गुस्से में आकर शिवलिंग पर हमला कर दिया, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना को गंभीरता से लिया है. उन्होंने एंडोमेंट्स मंत्री अनम रामनारायण रेड्डी से फोन पर बात कर पूरी जानकारी मांगी. मंत्री ने मुख्यमंत्री को बताया कि मामले की जांच के लिए एक विशेष पुलिस दल का गठन किया गया है.

सीएम ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री नायडू ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा न जाए और उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाए. साथ ही जांच की प्रगति की नियमित रिपोर्ट भी देने को कहा गया है. पुलिस ने इस मामले के लिए छह सदस्यीय विशेष जांच दल बनाया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.

बीजेपी के प्रदेश महासचिव एस. लक्ष्मी प्रसन्ना और जिला अध्यक्ष आदबला सत्यनारायण ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जाएगी.