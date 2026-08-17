BJP की टीम से छुट्टी होने पर अमित मालवीय बोले, 'एक दशक में मुझे...'

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में अमित मालवीय को जगह नहीं दी गई. उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को बीजेपी आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिलने के बाद अमित मालवीय की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने दीपक म्हास्के सहित बीजेपी के सभी नए पदाधिकारियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि बीजेपी की नई टीम का ऐलान ऐसे अहम समय पर हुआ है जब पार्टी नई ऊंचाइयां छूने और अपने संदेश, संगठन को देश के हर कोने तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है.

अमित मालवीय का पहला रिएक्शन

अमित मालवीय को साल 2015 में बीजेपी के आईटी सेल का हेड बनाया गया था. अपने काम को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'पिछले एक दशक में मुझे इन सभी के साथ मिलकर काम करने का सौभाग्य मिला है. मुझे पूरा भरोसा है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी का डिजिटल कम्युनिकेशन नए मुकाम हासिल करेगा और पूरे विश्वास, रचनात्मकता और स्पष्टता के साथ भारत की जन-चर्चा को आकार देना जारी रखेगा.'

दीपक म्हास्के को लेकर क्या बोले अमित मालवीय?

उन्होंने कहा, 'मैं खास तौर पर दीपक म्हास्के को बधाई देना चाहता हूं, जो बीजेपी के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख के तौर पर मेरी जगह लेंगे. साथ ही सह-संयोजक बनाए जाने पर प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को भी बधाई देता हूं.' छत्तीसगढ़ के दीपक म्हस्के इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और पार्टी के संगठनात्मक और मीडिया एक्टिविटी में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं.

बीजेपी सपोर्टर से मालवीय ने की अपील

अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर बीजेपी के जितने भी सपोर्टर हैं, उन्हें धन्यवाद कहा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'यह परिवार हर उतार-चढ़ाव में साथ खड़ा रहा है और भारत की जन-चर्चा को नई दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है. आप मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ऊर्जा का स्रोत हैं. इस विभाग की कमान संभालने के दौरान पिछले ग्यारह वर्षों में मुझे आप में से कई लोगों से मिलने और बातचीत करने का मौका मिला और वे मुलाकातें हमेशा खास रहेंगी.'

उन्होंने सोशल मीडिया पर बीजेपी के सोपोर्टर से अपील की, 'मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी आप पार्टी और मेरे उत्तराधिकारियों को अपना पूरा समर्थन देते रहेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेतृत्व में भारत और भी बड़ी ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है. इस सफर में आपके योगदान को याद रखा जाएगा और सुनहरे शब्दों में दर्ज किया जाएगा.'