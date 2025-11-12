भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द होने की संभावना, बातचीत लगभग पूरी; जानिए किसे होगा फायदा?

भारत और अमेरिका के बीच नया व्यापार समझौता (Trade Deal) अब लगभग तय माना जा रहा है. दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद अब यह चर्चा अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. सरकार का कहना है कि समझौता तभी होगा जब यह दोनों देशों के हित में होगा.

अमेरिका के जवाब का इंतजार

सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है. अब अमेरिका की तरफ से अंतिम जवाब का इंतजार है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 'बातचीत काफी हद तक पूरी हो चुकी है और अब शायद आगे किसी और दौर की जरूरत नहीं पड़ेगी.'

ट्रंप ने दिए थे टैरिफ कम करने के संकेत

इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका भारत पर लगने वाले 50% टैरिफ को कम करने के लिए तैयार है. उन्होंने संकेत दिया था कि दोनों देश एक व्यापक व्यापार समझौते के करीब हैं.

'भारत के हित में और संतुलित समझौता चाहते हैं' - पीयूष गोयल

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक न्यायसंगत और संतुलित समझौता चाहता है. उन्होंने कहा, 'हम भारत के हित में एक अच्छा व्यापार समझौता करने के लिए काम कर रहे हैं. यह किसी भी समय-कल, अगले महीने या अगले साल-हो सकता है. लेकिन सरकार पूरी तरह तैयार है.'

पांच दौर की बातचीत पूरी

अब तक दोनों देशों के बीच अधिकारियों के स्तर पर पांच दौर की बातचीत हो चुकी है. इसके अलावा पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्षों से भी मुलाकात की है.

भारत के लिए क्यों अहम है यह समझौता

यह व्यापार समझौता भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है. इसके ज़रिए दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में नए अवसर मिलेंगे और भारत की स्थिति वैश्विक व्यापार में और मजबूत होगी.