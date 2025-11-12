हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द होने की संभावना, बातचीत लगभग पूरी; जानिए किसे होगा फायदा?

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द होने की संभावना, बातचीत लगभग पूरी; जानिए किसे होगा फायदा?

India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है. अब अमेरिका की तरफ से अंतिम जवाब का इंतजार है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 12 Nov 2025 11:20 AM (IST)
Preferred Sources

भारत और अमेरिका के बीच नया व्यापार समझौता (Trade Deal) अब लगभग तय माना जा रहा है. दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद अब यह चर्चा अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. सरकार का कहना है कि समझौता तभी होगा जब यह दोनों देशों के हित में होगा.

अमेरिका के जवाब का इंतजार
सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है. अब अमेरिका की तरफ से अंतिम जवाब का इंतजार है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 'बातचीत काफी हद तक पूरी हो चुकी है और अब शायद आगे किसी और दौर की जरूरत नहीं पड़ेगी.'

ट्रंप ने दिए थे टैरिफ कम करने के संकेत
इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका भारत पर लगने वाले 50% टैरिफ को कम करने के लिए तैयार है. उन्होंने संकेत दिया था कि दोनों देश एक व्यापक व्यापार समझौते के करीब हैं. 

'भारत के हित में और संतुलित समझौता चाहते हैं' - पीयूष गोयल
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक न्यायसंगत और संतुलित समझौता चाहता है. उन्होंने कहा, 'हम भारत के हित में एक अच्छा व्यापार समझौता करने के लिए काम कर रहे हैं. यह किसी भी समय-कल, अगले महीने या अगले साल-हो सकता है. लेकिन सरकार पूरी तरह तैयार है.'

पांच दौर की बातचीत पूरी
अब तक दोनों देशों के बीच अधिकारियों के स्तर पर पांच दौर की बातचीत हो चुकी है. इसके अलावा पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्षों से भी मुलाकात की है.

भारत के लिए क्यों अहम है यह समझौता
यह व्यापार समझौता भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है. इसके ज़रिए दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में नए अवसर मिलेंगे और भारत की स्थिति वैश्विक व्यापार में और मजबूत होगी.

Published at : 12 Nov 2025 11:20 AM (IST)
Tags :
USA Donald Trump INDIA Trump Tariff Trade Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
बिहार
Bihar Exit Poll: सारे एग्जिट पोल छोड़िए, इसे देखिए… बिहार में बढ़ी टेंशन! माथा पकड़ लेंगे NDA-MGB के नेता
सारे एग्जिट पोल छोड़िए, इसे देखिए… बिहार में बढ़ी टेंशन! माथा पकड़ लेंगे NDA-MGB के नेता
ओटीटी
Thamma OTT Release Date: 'थामा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म?
'थामा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे फिल्म?
इंडिया
Indian Army War Exercise: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र ATS की कार्रवाई...इब्राहिम आबिदी के घर पर छापा
Breaking: डॉक्टरों की निगरानी में अभिनेता गोविंदा, जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में कराया गया भर्ती
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा! घटनास्थल से मिले जिंदा कारतूस
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक क्या कुछ हुआ? इन 8 तस्वीरों से समझिए | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके में fsl ने इकठ्ठा किए 42 सैंपल | Bomb Blast
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
बिहार
Bihar Exit Poll: सारे एग्जिट पोल छोड़िए, इसे देखिए… बिहार में बढ़ी टेंशन! माथा पकड़ लेंगे NDA-MGB के नेता
सारे एग्जिट पोल छोड़िए, इसे देखिए… बिहार में बढ़ी टेंशन! माथा पकड़ लेंगे NDA-MGB के नेता
ओटीटी
Thamma OTT Release Date: 'थामा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म?
'थामा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे फिल्म?
इंडिया
Indian Army War Exercise: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
क्रिकेट
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
एक ही शहर में समाया है पूरा देश, जानिए कैसे देता है यूरोप की लग्जरी सिटीज को चुनौती
एक ही शहर में समाया है पूरा देश, जानिए कैसे देता है यूरोप की लग्जरी सिटीज को चुनौती
ट्रेंडिंग
वरमाला डालने गया था कांड हो गया! लड़के ने उछलकर फेंकी वरमाला, स्टेज पर बिखर गई दुल्हन; वीडियो वायरल
वरमाला डालने गया था कांड हो गया! लड़के ने उछलकर फेंकी वरमाला, स्टेज पर बिखर गई दुल्हन; वीडियो वायरल
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget