नवंबर का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अभी भी गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस नहीं हो रही है. दिल्ली-NCR से लेकर पूर्वी भारत तक, दिन के समय तेज धूप निकल रही है और तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है. वहीं, बंगाल की खाड़ी से उठ रहे चक्रवात 'अकवान' ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों का नुकसान किया है, जिससे तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है. क्या यह सिर्फ एक मौसमी बदलाव है या इसके पीछे कोई बड़ा जलवायु संकट काम कर रहा है?

आखिर इस बार सर्दियों की दस्तक में इतनी देरी क्यों हो रही है?

चक्रवात 'अकवान' और सर्दी की राह में रोड़ा

बंगाल की खाड़ी में लगातार बन रहे कम दबाव के क्षेत्र और चक्रवात उत्तर भारत की सर्दियों को प्रभावित कर रहे हैं. अक्टूबर के अंत में आए चक्रवात 'अर्णब' और नवंबर की शुरुआत में सक्रिय हुए 'मुरासु' के बाद अब 'अकवान' ने मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है.

चक्रवात 'अकवान' 20 नवंबर 2026 सुकी बह करीब 7:30 से 8:30 बजे के बीच आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच गोपालपुर तट से टकराया. इससे ओडिशा में करीब 4 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है. इन चक्रवातों का असर सिर्फ तटीय इलाकों तक सीमित नहीं है.

Cyclonic Storm “Akvan” [Pronunciation: Akvan] crossed north Andhra Pradesh & south Odisha coasts close to Gopalpur [Post Landfall outlook for South Odisha and North Andhra Pradesh coasts—Red Message]* The Cyclonic Storm “Akvan” [Pronunciation: Akvan] over the westcentral Bay of Bengal near north Andhra Pradesh & south Odisha coasts moved north-northwestwards with the speed of 26 kmph during past 06 hours and crossed the north Andhra Pradesh & south Odisha coasts close to Gopalpur (near latitude 19.1 & longitude 84.8) with wind speed of 70-80kmph gusting to 90kmph during 0730-0830 IST, lay centred over south coastal Odisha & adjoining north coastal Andhra Pradesh close to Gopalpur near Latitude 19.2°N and Longitude 84.8°E, at 0830 hours IST of today, the 20th November, 2026, about 120 km northeast of Kalingapatnam (Andhra Pradesh), 130 km west-southwest of Puri (Odisha), and 230 km northeast of Visakhapatnam (Andhra Pradesh). It is likely to move nearly north-northeastwards across Odisha and weaken into a Deep Depression during next 03 hours and into a Depression during subsequent 06 hours. — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 20, 2026

एन्वॉयरमेंटल एक्सपर्ट डॉ. सुभाष सी. पांडे के मुताबिक, इन मौसमी सिस्टम ने हवा की दिशा और वातावरण में नमी की स्थिति को प्रभावित किया है. इसका सीधा असर यह हुआ है कि उत्तर-पश्चिम से आने वाली शुष्क और ठंडी हवाओं का प्रभाव कमजोर पड़ गया है. इनकी जगह बंगाल की खाड़ी से नमी वाली गर्म हवाएं मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रही हैं. इस वजह से तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है.

उदाहरण के लिए, कोलकाता में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक था. दमदम में यह 22.1 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक था.

तो इसका सर्दियों में देरी से क्या ताल्लुक है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सिर्फ चक्रवात ही नहीं, बल्कि 4 बड़ी वजहें इस बार सर्दियों को रोक रही हैं:

कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और कम बर्फबारी: उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत के लिए पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सबसे अहम भूमिका निभाता है. यह भूमध्यसागरीय क्षेत्र से आने वाली एक मौसम प्रणाली है, जो हिमालय पर बर्फबारी कराती है और मैदानी इलाकों में ठंडक पहुंचाती है. इस बार अभी तक कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हुआ है, जिस वजह से पहाड़ों पर बर्फ नहीं जम पाई है.

उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत के लिए पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सबसे अहम भूमिका निभाता है. यह भूमध्यसागरीय क्षेत्र से आने वाली एक मौसम प्रणाली है, जो हिमालय पर बर्फबारी कराती है और मैदानी इलाकों में ठंडक पहुंचाती है. इस बार अभी तक कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हुआ है, जिस वजह से पहाड़ों पर बर्फ नहीं जम पाई है. मजबूत अल नीनो का असर: प्रशांत महासागर में 'सुपर अल नीनो' की स्थिति बनी हुई है. वेदर एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह अल नीनो दिसंबर में अपने चरम पर पहुंच सकता है और मार्च 2027 तक प्रभावी रह सकता है. अल नीनो की वजह से भारत में सामान्य से कम सर्दी पड़ने की संभावना जताई जा रही है. कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में तो इस बार सर्दियां सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रहने का अनुमान है.

प्रशांत महासागर में 'सुपर अल नीनो' की स्थिति बनी हुई है. वेदर एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह अल नीनो दिसंबर में अपने चरम पर पहुंच सकता है और मार्च 2027 तक प्रभावी रह सकता है. अल नीनो की वजह से भारत में सामान्य से कम सर्दी पड़ने की संभावना जताई जा रही है. कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में तो इस बार सर्दियां सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रहने का अनुमान है. पोलर वर्टेक्स का प्रभाव: पोलर वर्टेक्स एक बड़ा कम दबाव का क्षेत्र है, जो आर्कटिक क्षेत्र में ठंडी हवा को रोकता है. जब यह मजबूत होता है, तो ठंडी हवाएं नीचे की ओर नहीं आ पातीं. इस बार भी पोलर वर्टेक्स के स्थिर रहने की वजह से उत्तर भारत में ठंडक की शुरुआत नहीं हो पा रही है.

पोलर वर्टेक्स एक बड़ा कम दबाव का क्षेत्र है, जो आर्कटिक क्षेत्र में ठंडी हवा को रोकता है. जब यह मजबूत होता है, तो ठंडी हवाएं नीचे की ओर नहीं आ पातीं. इस बार भी पोलर वर्टेक्स के स्थिर रहने की वजह से उत्तर भारत में ठंडक की शुरुआत नहीं हो पा रही है. मानसून की देरी और कम बारिश: इस साल मानसून की वापसी में भी देरी हुई है और कई हिस्सों में बारिश सामान्य से कम रही है. वेदर एक्सपर्ट्स का मानना है कि मानसून के बाद के मौसम में बदलाव का असर सर्दियों के पैटर्न पर भी पड़ रहा है.

तो आखिर कब पड़ेगी कड़ाके की ठंड?

मौसम विभाग (IMD) के अनुमानों के मुताबिक, नवंबर के आखिरी सप्ताह (20-27 नवंबर के बीच) में तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन यह गिरावट कड़ाके की ठंड के लिए काफी नहीं होगी. उत्तर भारत में सर्दियों का असली एहसास दिसंबर के आखिरी हफ्ते से जनवरी की शुरुआत तक ही महसूस होने की संभावना है.

हालांकि, एक बात और है कि मौसम विभाग (IMD) के अनुमानों के मुताबिक, नवंबर के आखिरी सप्ताह (20-27 नवंबर के बीच) में तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन यह गिरावट कड़ाके की ठंड के लिए काफी नहीं होगी. , लेकिन लंबे समय तक कड़ाके की ठंड की उम्मीद कम ही है.

'नीम-गर्म' सर्दियों का संकेत कितना मजबूत?

इस साल का मौसम पैटर्न साफतौर पर जलवायु परिवर्तन और वैश्विक मौसमी घटनाओं के बुरे असर को दिखाता है. लगातार आ रहे चक्रवातों ने न सिर्फ तटीय इलाकों में तबाही मचाई है, बल्कि उत्तर भारत की सर्दियों की राह में भी रोड़ा बने हैं.

अब देखने वाली बात होगी कि दिसंबर के अंत में कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ बनता है या नहीं, जो पहाड़ों पर बर्फबारी कराकर मैदानों में ठंडक पहुंचा दे. तब तक उत्तर भारत को 'नीम-गर्म' मौसम के साथ ही काम चलाना पड़ेगा.