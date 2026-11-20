चक्रवाती तूफान अकवान का असर, इन राज्यों में हो रही भारी बारिश, दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम?
चक्रवाती तूफान अकवान के चलते ओडिशा के भुवनेश्वर में भारी बारिश हो रही है. इसके अलावा पिछले 24 घंटों में उत्तरी आंध्र प्रदेश में बहुत भारी बारिश हुई. बंगाल के कई जिले भी इस तूफान की चपेट में हैं.
चक्रवाती तूफान अकवान के चलते ओडिशा के भुवनेश्वर में भारी बारिश हो रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, यह प्रक्रिया सुबह करीब 8 बजे शुरू हुई. तूफान के चलते भुवनेश्वर में भारी बारिश के साथ ही तेज हवाएं चल रही हैं. इस तूफान का असर दिल्ली से लेकर यूपी तक देखा जा रहा है.
चक्रवात 'अकवान' को लेकर अमरावती मौसम विज्ञान केंद्र की निदेशक डॉ. के. नागा रत्ना ने कहा, "चक्रवाती तूफान 'अकवान' आज सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच गोपालपुर के काफी करीब से तट को पार कर गया. तट पार करते समय हवा की गति लगभग 70 से 80 किमी प्रति घंटा थी, जो झोंकों के साथ 90 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई थी.
VIDEO | Odisha: Heavy rainfall lashes Bhubaneswar as Cyclone Akvan makes landfall. The process started around 8 am and is likely to continue for the next three hours, the India Meteorological Department (IMD) said. #CycloneAkvan #BhubaneswarRains (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2026
अभी कहां है अकवान
उन्होंने बताया कि फिलहाल यह गोपालपुर और पुरी के पास है. पिछले 24 घंटों में उत्तरी आंध्र प्रदेश में बहुत भारी बारिश हुई है. उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और अनाकापल्ली जिलों में 50% से अधिक मौसम केंद्रों पर हल्की से मध्यम और भारी बारिश दर्ज की गई. इच्छापुरम और मंदसा के कई इलाकों में 12 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हुई है. अगले 24 घंटों में इस चक्रवाती सिस्टम के उत्तर-पूर्व और उससे सटे राज्यों की ओर बढ़ने की संभावना है.
#WATCH | Vijayawada, Andhra Pradesh | On cyclone Akvan, Dr K Naga Ratna, Director, Amaravati Meteorological Centre, says, "The cyclonic storm Akvan crossed the coast today between 7:30 a.m to 8:30 hours a.m., very close to Gopalpur. At the time of crossing, the wind speed was approximately 70 to 80 kmph, gusting to 90 kmph. It is presently near presently is near to Gopalpur and Puri. In the last 24 hours, North Andhra Pradesh, especially Srikakulam, observed very heavy rainfall. More than 50% of the stations of North Coastal Andhra Pradesh in Srikakulam, Vijayanagaram, and Anakapalli experienced light to moderate rains and heavy rains. Many places in Ichapuram, Sompet, and Mandasa experienced more than 12 centimetres of rainfall. The system is likely to move towards the northeast and northwards into Odisha and its adjoining states during the next 24 hours."— ANI (@ANI) November 20, 2026
दिल्ली-यूपी का मौसम
जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी से ठंडी हवाओं ने मैदानी राज्यों में असर दिखाना शुरू कर दिया है. दिल्ली में इस सीजन में पहली बार तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है. जिससे दिल्ली में सुबह-सुबह घना कोहरा छाया रहा और ठंड का असर बढ़ गया है.
यूपी में सर्दी का असर बढ़ गया है. आज 15 से ज्यादा जिलों में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा. राजधानी लखनऊ के अलावा कानपुर, उन्नाव, मऊ, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद में सुबह के वक्त घना कोहरा होने से विजिबिलिटी भी कम नजर आई.
उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों के पास बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य हिस्से में अकवान 6 घंटों के दौरान 26 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा है. शुक्रवार को ये चक्रवात गोपालपुर के पास, दक्षिणी ओडिशा के तटीय इलाके और उससे सटे उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में केंद्रित है.
The Severe Cyclonic Storm “Akvan” [Pronunciation: Akvan] over the westcentral Bay of Bengal moved north-northwestwards with the speed of 21 kmph during past 06 hours, weakened into a Cyclonic Storm and lay centered at 0230 hours IST of today, the 20th November, 2026 over the same region, near Latitude 17.7°N and Longitude 84.9°E, about 110 km southeast of Kalingapatnam (Andhra Pradesh), 170 km east of Visakhapatnam (Andhra Pradesh), 170 km south of Gopalpur (Odisha), 250 km south-southwest of Puri (Odisha) and 370 km east-northeast of Narsapur (Andhra Pradesh). It is likely to continue to move north-northwestward and cross North Andhra Pradesh and South Odisha coasts close to Gopalpur, by forenoon of 20th November, 2026 with the maximum sustained wind speed of 70-80 kmph gusting to 90 kmph. Latest Satellite imagery indicates the Land interaction commenced as the sheared cloud mass associated with the Cyclonic Storm “Akvan” entered into north Andhra Pradesh-south Odisha coasts. The system is under continuous surveillance of the Doppler Weather Radar at Visakhapatnam and Gopalpur.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 19, 2026
कब होगा कमजोर
इसके ओडिशा से होते हुए लगभग उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है. 6 घंटों में यह और कमजोर होकर 'डिप्रेशन' में बदल जाएगा. यह कलिंगपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से लगभग 110 किमी दक्षिण-पूर्व, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) से 170 किमी पूर्व, गोपालपुर (ओडिशा) से 170 किमी दक्षिण, पुरी (ओडिशा) से 250 किमी दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम और नरसपुर (आंध्र प्रदेश) से 370 किमी पूर्व-उत्तर-पूर्व में मौजूद है.
सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चक्रवाती तूफान अकवान से जुड़े बादल उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों तक पहुंच गए हैं, जिससे इसका जमीन के साथ संपर्क शुरू हो गया है. इस पूरे सिस्टम पर विशाखापत्तनम और गोपालपुर में लगे डॉप्लर वेदर रडार के जरिए लगातार नजर रखी जा रही है.
बंगाल के कई जिलों में बारिश
अकवान के चलते पश्चिम बंगाल के कई दक्षिणी जिलों में बारिश हो रही है. IMD ने इस इलाके में शनिवार तक भारी बारिश का अनुमान जताया है. ओडिशा के गोपालपुर के पास तट से टकराने वाले इस तूफान के कारण कोलकाता में बारिश देखने को मिली. इसके अलावा IMD ने दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर के तटीय जिलों में शनिवार तक बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है.
मछुआरों को किया गया अलर्ट
दक्षिण बंगाल के कई अन्य जिलों में शनिवार तक भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार कोलकाता में हल्की से मध्यम बारिश होगी और शुक्रवार को भारी बारिश की संभावना है. IMD के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में कोलकाता में 19.2 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि इसी दौरान राज्य में सबसे ज्यादा बारिश मेदिनीपुर में (47 मिमी) दर्ज की गई. IMD ने मछुआरों को सलाह दी है कि वे शनिवार तक पश्चिम बंगाल के तटों के पास समुद्र में न जाएं, क्योंकि समुद्र की स्थिति खराब बनी हुई है.
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