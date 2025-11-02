'दिल्ली में सांस लेना...', वायु प्रदूषण पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी और CM रेखा गुप्ता से की ये डिमांड
सीपीसीबी के अनुसार रविवार को हवा की धीमी गति के कारण प्रदूषक तत्व कम तितर-बितर हुए और दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है.
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की अपील की है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि केरल के वायनाड और फिर बिहार के बछवाड़ा से दिल्ली लौटकर सांस लेना वास्तव में चौंकाने वाला अनुभव है.
प्रियंका गांधी ने ‘एक्स’ पर लिखा, 'अब समय आ गया है कि हम सभी अपने राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर एकजुट हों और इसके खिलाफ कुछ ठोस कदम उठाएं. केंद्र और राज्य सरकारों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. हम सब किसी भी ऐसे कदम का समर्थन और सहयोग करेंगे, जो इस भयावह स्थिति से निपटने में मददगार साबित हो.'
'दिल्लीवासी हर साल जहरीली हवा झेलने को मजबूर'
प्रियंका गांधी ने कहा कि दिल्लीवासी हर साल इस जहरीली हवा को झेलने पर मजबूर होते हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं होता. उन्होंने कहा, 'सांस से जुड़ी बीमारियों से ग्रस्त लोगों, स्कूल जाने वाले बच्चों के अलावा बुजुर्गों को तत्काल राहत की आवश्यकता है. हमें इस प्रदूषण से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.' उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से तत्काल कदम उठाने की अपील की है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार रविवार को हवा की धीमी गति के कारण प्रदूषक तत्व कम तितर-बितर हुए और दिल्ली की वायु गुणवत्ता “बहुत खराब” श्रेणी में बनी है. राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शनिवार के 303 से बढ़कर रविवार सुबह 386 दर्ज किया गया.
वजीरपुर का एक्यूआई सबसे अधिक रहा
दिल्ली के वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (एक्यूईडब्ल्यूएस) ने बताया कि उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं की गति शाम और रात के दौरान आठ किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो गई, जिससे प्रदूषकों का तितर-बितर होना रुक गया. सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार 17 निगरानी केंद्रों में ‘गंभीर’ श्रेणी की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई, जिनमें से वजीरपुर का एक्यूआई सबसे अधिक 439 रहा. इसके अलावा, 20 अन्य केंद्रों ने ‘बहुत खराब’ श्रेणी (300 से ऊपर) की वायु गुणवत्ता दर्ज की.
