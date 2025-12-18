Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक मुस्लिम महिला के नकाब खींचने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब इस विवाद को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के सीनियर मेंबर और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सज्जाद नोमानी ने बड़ा बयान दिया है. मौलाना नोमानी ने सीएम नीतीश कुमार की तुलना तालिबान से करते हुए उन्हें मानसिक रोगी करार दिया. उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम नेताओं तक से अपील की कि वे नीतीश कुमार को पार्टी से बाहर निकाल दें.

AIMPLB के वरिष्ठ सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी ने गुरुवार (18 दिसंबर, 2025) को कहा, 'यह इस देश की बदकिस्मती है कि वो लोग जो मानसिक रोगी है, दिमागी बीमार हैं, उनको अहम राज्य का मुख्यमंत्री पद मिला है.' उन्होंने कहा, 'तालिबान अगर अपने देश में औरतों के लिए किसी लिबास को जरूरी करार देता है तो आप और हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन हमारे देश में एक मुख्यमंत्री महिला को उसकी मर्जी का लिबास पहनने की इजाजत नहीं देता है.'

मुस्लिम महिलाएं नीतीश कुमार के खिलाफ लिखें पत्र

मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुस्लिम महिलाओं से अपील की है कि वे इसका पुरजोर विरोध करें. इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति, बिहार के दोनों सदनों के स्पीकर, देश के मुख्य न्यायाधीश और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखें और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि यहां मुसलमानों की आजादी छीनी गई है.

जदयू के मुस्लिम नेताओं से क्या बोले मौलाना नोमानी

AIMPLB सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के मुस्लिम नेताओं से भी इसका विरोध करने की अपील की है. उन्होंने कहा, 'जो मुसलमान JDU में हैं, उनको खुलकर अपने नामकुल नेता के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए. पार्टी के अंदर आवाज बुलंद होनी चाहिए और नीतीश कुमार को पार्टी से बाहर निकाला जाना चाहिए.'

