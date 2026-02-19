हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘MANAV विजन फॉर AI’ का मतलब क्या है? इंडिया समिट में PM मोदी ने किया खुलासा, कैसे बदल देगा आपकी जिंदगी

‘MANAV विजन फॉर AI’ का मतलब क्या है? इंडिया समिट में PM मोदी ने किया खुलासा, कैसे बदल देगा आपकी जिंदगी

AI Impact Summit 2026: दिल्ली के भारत मंडपम में PM मोदी ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्धाटन किया. उन्होंने MANAV के बारे में भी बताया. लेकिन यह है क्या, जो AI में क्रांति साबित होगा?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 19 Feb 2026 01:10 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में ‘MANAV विजन फॉर AI’ का जिक्र किया है, जो भारत की AI नीति का एक नया और महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह कोई अलग कानून या स्कीम नहीं है, बल्कि भारत के AI विकास का एक मूलभूत दृष्टिकोण है, जिसे सरकार ‘मानव-केंद्रित AI’ या ‘MANAV-centric AI’ कह रही है.

MANAV का मतलब क्या हैं?

MANAV एक संक्षिप्त रूप है, जो हिंदी शब्द ‘मानव’ से लिया गया है. इसका मतलब है कि AI का विकास और इस्तेमाल पूरी तरह से मानव यानी इंसान के हित, सुरक्षा और सम्मान को केंद्र में रखकर होना चाहिए. सरकार इसे ‘सॉवरेन AI’ (स्वतंत्र AI) का हिस्सा मानती है, लेकिन MANAV का फोकस और भी गहरा है. यह AI को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंसान की भलाई का माध्यम बनाना चाहता है.

अब MANAV का पूरा ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है:

  • M- नैतिक और नैतिक व्यवस्था (Moral and Ethical Systems): AI में नैतिकता और नैतिक मूल्यों को सबसे ऊपर रखा जाए. कोई भी AI सिस्टम भेदभाव, गलत जानकारी या इंसान की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए.
  • A- जवाबदेह शासन (Accountable Governance): AI के फैसलों के लिए जिम्मेदारी तय हो. अगर AI से कोई गलती होती है, तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा, यह साफ होना चाहिए. सरकार, कंपनियां और डेवलपर्स सब जिम्मेदार होंगे.
  • N- राष्ट्रीय संप्रभुता (National Sovereignty): भारत का AI भारत के कंट्रोल में रहे. डेटा, मॉडल्स, कंप्यूटिंग पावर और निर्णय लेने की क्षमता विदेशी कंपनियों या सरकारों के हाथ में न जाए.
  • A- सुलभ और समावेशी (Accessible and Inclusive): AI हर भारतीय तक पहुंचे. चाहे वो गांव का किसान हो, छोटे शहर का छात्र या भाषाई अल्पसंख्यक. AI हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी आदि भाषाओं में काम करे और आर्थिक-सामाजिक असमानता को कम करे, न कि बढ़ाए.
  • V- वैध और विधिसम्मत (Valid and Legitimate): AI के इस्तेमाल में वैधता हो. कोई भी AI टूल या एप्लिकेशन कानून के दायरे में हो और इंसान की स्वतंत्रता या सुरक्षा को खतरे में न डाले.

MANAV विजन के मुख्य मायने और सिद्धांत क्या है?

  • मानव-केंद्रित विकास: AI का हर फैसला, मॉडल और एप्लिकेशन इंसान की जरूरतों, नैतिकता और सुरक्षा को पहले रखेगा. मशीन इंसान की जगह नहीं लेगी, बल्कि उसकी मदद करेगी.
  • नैतिकता और पारदर्शिता: AI सिस्टम में भेदभाव, फेक न्यूज या गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त गाइडलाइंस.
  • समावेशिता: भारत की विविधता (भाषा, संस्कृति, क्षेत्र, आर्थिक स्तर) को ध्यान में रखकर AI बनाया जाए. जैसे हिंदी, तमिल, बंगाली आदि भाषाओं में AI काम करे, ग्रामीण इलाकों तक पहुंचे.
  • सुरक्षा और गोपनीयता: भारतीय नागरिकों का डेटा भारत में ही रहेगा (डेटा लोकलाइजेशन), विदेशी कंपनियां बिना अनुमति के इस्तेमाल न कर सकें.
  • आत्मनिर्भरता: भारत खुद AI मॉडल्स, चिप्स, डेटा सेंटर्स और कंप्यूटिंग पावर बनाएगा, न कि सिर्फ विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेगा.

MANAV विजन कहां से आया?
  
19 फरवरी 2026 को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की ओपनिंग में PM मोदी ने कहा कि AI का मतलब सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि ‘मानवता की सेवा’ होना चाहिए. सरकार इसे इंडिया AI मिशन का कोर फिलॉसफी मान रही है. इसका मतलब है कि AI से एग्रीकल्चर में फसल की भविष्यवाणी, हेल्थकेयर में बीमारी का जल्दी पता लगाना, एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड लर्निंग और गवर्नेंस में पारदर्शिता लाई जाएगी. लेकिन सब कुछ इंसान के फायदे के लिए होगा.

भारत दुनिया को एक अलग AI मॉडल दिखा रहा है, जहां अमेरिका में प्रॉफिट और चीन में कंट्रोल पर फोकस है, वहीं भारत में ‘मानव’ पहले है. यह ग्लोबल AI डिबेट में भारत को मजबूत आवाज देगा. जैसे यूरोप में GDPR और अमेरिका में प्राइवेसी कानून हैं, वैसे ही भारत MANAV के जरिए अपना रास्ता बना रहा है. यह भारत की ‘सॉवरेन AI’ की दिशा में एक बड़ा कदम है. यानी हमारा AI हमारी शर्तों पर और हमारे मूल्यों पर काम करेगा.

Published at : 19 Feb 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
PM Modi AI Impact Summit 2026 AI Impact Summit AI Impact Summit Today MANAV MANAV Vision For AI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘MANAV विजन फॉर AI’ का मतलब क्या है? इंडिया समिट में PM मोदी ने किया खुलासा, कैसे बदल देगा आपकी जिंदगी
‘MANAV विजन फॉर AI’ का मतलब क्या है? इंडिया समिट में PM मोदी ने किया खुलासा, कैसे बदल देगा आपकी जिंदगी
इंडिया
Hyderabad: एनएच-44 पर एपीएसआरटीसी बस पलटी, 20 यात्री घायल; चार की हालत गंभीर, कर्नूल अस्पताल में भर्ती
Hyderabad: एनएच-44 पर एपीएसआरटीसी बस पलटी, 20 यात्री घायल; चार की हालत गंभीर, कर्नूल अस्पताल में भर्ती
इंडिया
NIA अफसर बनकर बेरोजगारों को ठग रहा था मुदस्सर, दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास से दबोचा, जानें कश्मीर कनेक्शन
NIA अफसर बनकर बेरोजगारों को ठग रहा था मुदस्सर, दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास से दबोचा, जानें कश्मीर कनेक्शन
इंडिया
UP Politics: पहले योगी से मिले RSS चीफ मोहन भागवत फिर केशव-ब्रजेश से मुलाकात, यूपी में अंदरखाने क्या पक रहा?
पहले योगी से मिले RSS चीफ मोहन भागवत फिर केशव-ब्रजेश से मुलाकात, यूपी में अंदरखाने क्या पक रहा?
Advertisement

वीडियोज

Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
मध्य प्रदेश
'दुर्गा बन, काली बन पर कभी न बुर्केवाली बन', ग्वालियर में लड़कियों से हाथ जोड़कर बोले धीरेंद्र शास्त्री
'दुर्गा बन, काली बन पर कभी न बुर्केवाली बन', ग्वालियर में लड़कियों से हाथ जोड़कर बोले धीरेंद्र शास्त्री
इंडिया
UP Politics: पहले योगी से मिले RSS चीफ मोहन भागवत फिर केशव-ब्रजेश से मुलाकात, यूपी में अंदरखाने क्या पक रहा?
पहले योगी से मिले RSS चीफ मोहन भागवत फिर केशव-ब्रजेश से मुलाकात, यूपी में अंदरखाने क्या पक रहा?
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026 points Table:T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
बॉलीवुड
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
ट्रेंडिंग
0-0-0... तीन मैचों में गोल्डन डक बने अभिषेक शर्मा तो पीछे पड़े ट्रोल्स, बनाए तगड़े-तगड़े मीम्स
0-0-0... तीन मैचों में गोल्डन डक बने अभिषेक शर्मा तो पीछे पड़े ट्रोल्स, बनाए तगड़े-तगड़े मीम्स
यूटिलिटी
दिल्ली को जल्द मिलेगा पहला मेट्रो रिंग कॉरिडोर, दो नए रूट्स पर शुरू होगी मेट्रो सेवा
दिल्ली को जल्द मिलेगा पहला मेट्रो रिंग कॉरिडोर, दो नए रूट्स पर शुरू होगी मेट्रो सेवा
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget