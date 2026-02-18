गलगोटिया के रोबो डॉग विवाद पर IT मिनिस्ट्री पहला रिएक्शन, कहा- 'क्या सही, क्या गलत हम...'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबो डॉग विवाद पर IT मिनिस्ट्री पहला रिएक्शन, कहा- 'क्या सही, क्या गलत हम...'

गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबो डॉग विवाद पर IT मिनिस्ट्री पहला रिएक्शन, कहा- 'क्या सही, क्या गलत हम...'

गलगोटिया यूनिवर्सिटी को रोबो डॉग के चलते AI इम्पैक्ट समिट में विवादों का सामना करना पड़ा. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 18 Feb 2026 09:49 PM (IST)
Preferred Sources

AI इम्पैक्ट समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी रोबो डॉग के चलते विवादों में घिर गई. आरोप लगा है कि समिट में यूनिवर्सिटी की ओर से दिखाया गया रोबो डॉग चीन से मंगाया गया है. मामला तूल पकड़ा तो यूनिवर्सिटी को समिट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

गलत सूचनाओं को नहीं दे सकते बढ़ावा- एस. कृष्णन

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव ने कहा, "हम चाहते हैं कि एक्सपो में वास्तविक और सही काम प्रदर्शित हो. हमारा मकसद है कि इसे किसी अन्य तरीके से अवसर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए. इसलिए यहां नियमों का पालन कराना बेहद जरूरी है. गलत सूचनाओं को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है. इसलिए हम किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं चाहतें हैं. हम इस मुद्दे में नहीं पड़ना चाहते कि वह सही हैं या गलत, हम किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहते हैं."

यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर पर फोड़ा ठीकरा

विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी बयान जारी किया था और प्रोफेसर नेहा सिंह पर इसका ठीकरा फोड़ा. गलगोटियास यूनिवर्सिटी के मुताबिक संबंधित प्रतिनिधि को प्रोडक्ट की तकनीकी जानकारी सही तरह से नहीं थी. उत्साह में उन्होंने प्रोडक्ट के तकनीकी सोर्स को लेकर तथ्यात्मक रूप से गलत बातें कह दीं. आगे कहा कि भ्रम के लिए खेद है और आयोजकों के फैसले को स्वीकार करने की बात कही.

जानिए क्या है पूरा विवाद

दरअसल, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन हो रहा है. जिसके एक्सपो एरिया में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टॉल लगा था, यहां उनके द्वारा प्रदर्शित रोबोडॉग ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था, लेकिन सोशल मीडिया पर इस पर विवाद छिड़ गया. 'मेक इन इंडिया' थीम वाले समिट में इसे विदेशी प्रोडक्ट बताने का आरोप लगा. इसको चीन की कंपनी Unitree की Go2 मॉडल से मिलता हुआ बताया. जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपये है.

Published at : 18 Feb 2026 09:49 PM (IST)
Tags :
PM Modi AI Impact Summit 2026 AI Impact Summit AI Impact Summit Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबो डॉग विवाद पर IT मिनिस्ट्री पहला रिएक्शन, कहा- 'क्या सही, क्या गलत हम...'
गलगोटिया के रोबो डॉग विवाद पर IT मिनिस्ट्री पहला रिएक्शन, कहा- 'क्या सही, क्या गलत हम...'
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच बिछाई जाएगी समुद्री केबल, गूगल AI Hub के लिए निवेश करेगा करोड़ों डॉलर, सुंदर पिचाई का ऐलान
भारत-अमेरिका के बीच बिछाई जाएगी समुद्री केबल, गूगल AI Hub के लिए निवेश करेगा करोड़ों डॉलर
इंडिया
कौन हैं राजेश कुमार पांडे? गोरखपुर का लाल संभालेगा उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक की कमान
कौन हैं राजेश कुमार पांडे? गोरखपुर का लाल संभालेगा उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक की कमान
इंडिया
AI समिट के बीच बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था, दिल्ली की सड़कों पर लगा जाम, रेंगते दिखे वाहन
AI समिट के बीच बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था, दिल्ली की सड़कों पर लगा जाम, रेंगते दिखे वाहन
Advertisement

वीडियोज

₹90,000 Crore का Mega Plan! क्या Great Nicobar बनेगा India का Singapore?| Paisa Live
Jaane Anjaane: राघव को सच पता चला, रीत के बच्चे पर कीर्ति का साया
Salim Khan को Mini Brain Hemorrhage, ICU में ventilator support पर
Bollywood News: वोग वुमन ऑफ एक्सीलेंस 2026 में ग्लैमर की बरसात, फैशन हिट और फ्लॉप पर छिड़ी बहस
Government Tax Hike के बाद Cigarette Stocks में तेज़ Rally! | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 24 घंटों में 150 कार्गो प्लेन से भेजे गोला-बारूद
US-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 150 प्लेन से भेजे गोला-बारूद
मध्य प्रदेश
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
क्रिकेट
13 छक्के, 11 चौके, 220 के स्ट्राइक रेट से शिवम दुबे ने ठोका तूफानी अर्धशतक, हार्दिक भी चमके, भारत ने बनाए 190
13 छक्के, 11 चौके, 220 के स्ट्राइक रेट से शिवम दुबे ने ठोका तूफानी अर्धशतक, भारत ने बनाए 190
बॉलीवुड
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
जनरल नॉलेज
कितने रुपये का है वह चाइनीज डॉग, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया? जानें खरीदने का तरीका
कितने रुपये का है वह चाइनीज डॉग, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया? जानें खरीदने का तरीका
नौकरी
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget