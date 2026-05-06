आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया भर में जितनी तेजी से चर्चा बढ़ी है, उतनी ही तेजी से यह डर भी उभरा कि साइबर अपराधी अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे. लेकिन एक नई स्टडी इस धारणा को चुनौती देती है.

ताजा शोध के मुताबिक, AI टूल्स के आने के बावजूद साइबर अपराधियों को अभी तक वैसा बड़ा फायदा नहीं मिला है, जैसा माना जा रहा था. यह स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड के शोधकर्ताओं ने की है. इसमें डार्क वेब और अंडरग्राउंड साइबरक्राइम फोरम्स के 10 करोड़ से ज्यादा पोस्ट्स का विश्लेषण किया गया.

AI आया, लेकिन अपराध नहीं बदला खेल

स्टडी का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि AI फिलहाल साइबर अपराध में “क्रांति” नहीं, बल्कि सिर्फ “विकास” ला रहा है. यानी साइबर अपराधी इन टूल्स के साथ प्रयोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन वे इसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के विशेषज्ञ बेन कॉलियर ने साफ कहा, “साइबर अपराधी इन टूल्स के साथ प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं दिखता कि उन्हें अपने काम में कोई वास्तविक बड़ा फायदा मिल रहा है.”

कहां हो रहा है AI का इस्तेमाल?

शोध में पाया गया कि AI का सबसे प्रभावी इस्तेमाल अभी दो जगहों पर हो रहा है:

साइबर सिक्योरिटी सिस्टम से बचने के लिए पैटर्न छिपाना

सोशल मीडिया पर ऑटोमेटेड बॉट्स चलाना, जो फ्रॉड और हेरासमेंट से जुड़े होते हैं

इसके अलावा, AI का उपयोग सोशल इंजीनियरिंग और बॉट फार्मिंग जैसे एडवांस ऑटोमेशन में भी दिखा है, लेकिन यह अभी सीमित स्तर पर है।

स्टडी का एक अहम पहलू यह भी है कि AI टूल्स ने साइबर अपराध को आसान नहीं बनाया है. रिसर्च के मुताबिक, AI को प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अब भी तकनीकी ज्ञान जरूरी है। यानी जो पहले से स्किल्ड हैं, वही इसका फायदा उठा पा रहे हैं. नए या कम अनुभव वाले अपराधियों के लिए AI कोई “शॉर्टकट” नहीं बन पाया है.

ChatGPT के बाद क्या बदला?

नवंबर 2022 में ChatGPT के लॉन्च के बाद से साइबर अपराधियों के बीच AI को लेकर उत्सुकता बढ़ी. लेकिन CrimeBB डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि बातचीत और प्रयोग के बावजूद, इसका बड़े पैमाने पर प्रभाव अभी नजर नहीं आ रहा. शोधकर्ताओं के मुताबिक, AI अभी मौजूदा टूल्स और तकनीकों को थोड़ा बेहतर बना रहा है, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं बदल रहा.

नई चिंता: AI सिस्टम खुद बन रहे खतरा

स्टडी में एक और बड़ा खतरा सामने आया है—AI का गलत इस्तेमाल नहीं, बल्कि कमजोर AI सिस्टम्स. स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी के डेनियल थॉमस ने चेतावनी दी, “सबसे बड़ा और तत्काल खतरा यह है कि संगठन और व्यक्ति तेजी से ऐसे AI सिस्टम अपना रहे हैं, जिनकी सुरक्षा मजबूत नहीं है। इससे नई कमजोरियां पैदा हो सकती हैं, जिनका अपराधी फायदा उठा सकते हैं.”

भविष्य की तस्वीर: खतरा टला नहीं, बस टला हुआ है

इस स्टडी से यह जरूर साफ होता है कि AI अभी साइबर अपराध की दुनिया में गेम-चेंजर नहीं बना है.लेकिन संकेत यह भी हैं कि जैसे-जैसे तकनीक बेहतर होगी और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, इसका असर तेजी से बढ़ सकता है. फिलहाल, असली चुनौती AI से ज्यादा उसकी सुरक्षा है—क्योंकि कमजोर सिस्टम ही साइबर अपराधियों के लिए सबसे बड़ा दरवाजा खोल सकते हैं. AI ने साइबर अपराध को अभी तक आसान नहीं बनाया है, लेकिन खतरा खत्म भी नहीं हुआ. असली सवाल अब यह है कि क्या हम AI को सुरक्षित बना पाएंगे—या वही तकनीक भविष्य में सबसे बड़ा जोखिम बन जाएगी.

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