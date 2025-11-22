हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाABP Southern Rising Summit 2025: स्टालिन, अन्नामलाई से कविता कृष्णमूर्ति तक... abp न्यूज़ के 'सदर्न राइजिंग समिट 2025' में होंगे ये मेहमान; जानें कहां देखें

ABP Southern Rising Summit 2025: स्टालिन, अन्नामलाई से कविता कृष्णमूर्ति तक... abp न्यूज़ के 'सदर्न राइजिंग समिट 2025' में होंगे ये मेहमान; जानें कहां देखें

ABP Southern Rising Summit 2025: इस समिट में राजनीति, उद्योग, शिक्षा, संगीत और कला क्षेत्र की हस्तियां दक्षिण भारत से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी-अपनी राय साझा करेंगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 22 Nov 2025 07:05 PM (IST)
ABP Southern Rising Summit 2025: भारत के दक्षिणी राज्य मनोरंजन, शासन, साक्षरता, विकास और खेल समेत कई मामलों में देश के अन्य भागों के लिए एक उल्लेखनीय उदाहरण स्थापित कर रहे हैं. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन पांच भारतीय राज्यों की सतत प्रगति, सांस्कृतिक विकास और सामाजिक सद्भाव की प्रशंसा करने, इसका जश्न मनाने और इसे और गहनता से समझने के लिए एबीपी नेटवर्क मंगलवार (25 नवंबर, 2025) को चेन्नई में ‘द सदर्न राइजिंग समिट 2025’ का आयोजन करने वाला है.

एबीपी नेटवर्क दक्षिण भारत की यात्रा के सार को परिभाषित करने के लिए इन पांच राज्यों के उन दूरदर्शी विचारों और शख्सियतों का जश्न मनाने के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है. मंगलवार (25 नवंबर, 2025) को आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम दिन भर चलेगा. एबीपी नेटवर्क इस आयोजन के जरिए राजनीति, खेल, विज्ञान, सिनेमा, उद्योग, व्यवसाय और कई अन्य क्षेत्रों के महत्वपूर्ण लोगों को एक मंच पर लेकर आएगा, जो कई मुद्दों पर अपने विचारों को साझा करेंगे.

तमिलनाडु डिप्टी CM स्टालिन करेंगे सत्र की शुरुआत

एबीपी नेटवर्क का ‘द सदर्न राइजिंग समिट 2025’ कई सत्रों में विभाजित होगा, जिसमें कई वक्ता अपने-अपने विचारों का साझा करेंगे. समिट की शुरुआत तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ‘ग्रोथ विथ इक्विटी फ्रॉम ए मॉडल स्टेट’ पर अपने विचारों को साझा करने के साथ करेंगे. उदयनिधि स्टालिन के बाद तमिलनाडु के स्कूली शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी शिक्षा को आगे रखने पर अपने विचारों को साझा करेंगे.

समिट में तेलंगाना की पूर्व विधान पार्षद (MLC) के. कविता परिवारों की राजनीति पर अपने विचार शेयर करेंगी, जबकि डीएमके राष्ट्रीय प्रवक्ता सलेम धरनीधरन, AIADMK के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोवई सत्यान, तमिलनाडु भाजपा के प्रवक्ता डॉ. एसजी सूर्या और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के महासचिव बेनेट एंटनी राज देश के कई राज्यों में हो रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर अपने विचार को साझा करेंगे.

समिट में कौन-सी हस्तियां होंगी शामिल?

एबीपी नेटवर्क के ‘द सदर्न राइजिंग समिट 2025’ में एक्टर मालविका मोहनन, पार्श्व गायिका कविता कृष्णामूर्ति, IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रो. वी. कामाकोटी, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. अंभुमनि रामदास, तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलई, बीआरएस विधायक केटी रामा राव आदि शामिल होंगे.

कहां देख सकते हैं 'द सदर्न राइजिंग समिट 2025'?

शिखर सम्मेलन ITC ग्रैंड चोला, चेन्नई में होगा और इसे www.abplive.com, news.abplive.com, abpnadu.com और abpdesam.com पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. इसे एबीपी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर भी लाइव देखा जा सकता है. 

Published at : 22 Nov 2025 07:05 PM (IST)
ABP Rising Summit ABP Rising Summit Live ABP Southern Rising Summit ABP Southern Rising Summit 2025
