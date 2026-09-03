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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके का CJP D पर पलटवार, कहा- 'डिसाइड कर लें कि...'

अभिजीत दीपके का CJP D पर पलटवार, कहा- 'डिसाइड कर लें कि...'

अभिजीत दीपके ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) की बी टीम वाले आरोपों पर जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि सभी लोग साथ में बैठें और डिसाइड कर लें हम किसके क्या हैं.  हम स्टूडेंट की ए टीम हैं. 

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 03 Sep 2026 04:02 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) से मुकाबले के लिए सीजेडी डेमोक्रेटिक भी मैदान में आ गई है. अहमदाबाद के मनीष ब्रह्मभट्ट नाम के शख्स ने सीजेडी डेमोक्रेटिक का ऐलान किया. साथ ही सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर कई आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि दीपके आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के इशारों पर काम कर रहे हैं.

इन आरोपों पर खुद अभिजीत दीपके ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि कभी महाराष्ट्र के सीएम कहते हैं कि मैं कांग्रेस का बी टीम हूं. कुछ लोग कहते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी की बी टीम हूं. मुझे लगता है कि ये सभी लोग साथ में बैठें और डिसाइड कर लें हम किसके क्या हैं.  हम स्टूडेंट की ए टीम हैं. 

मनीष ब्रह्मभट्ट का पूरा बयान

इससे पहले मनीष ब्रह्मभट्ट ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, ''हमने कॉकरोज जनता पार्टी डेमोक्रेटिक की शुरुआत की है. इसकी वजह कॉकरोच जनता पार्टी लोगों के खून-पसीने से आंदोलन सफल हुआ. लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड टीम बनाई और अरविंद केजरीवाल की टीम बना ली. वो पॉलिटिकल डील करना चाहते हैं.''

उन्होंने आगे कहा, ''छात्रों के मुद्दे पर लड़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ केजरीवाल के इशारों पर जहां बीजेपी के खिलाफ वाली पार्टियां हैं, उनका समर्थन देते हैं. आठ लोग आम आदमी पार्टी से इनकी टीम में हैं. शिवसेना, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी ने समर्थन दिया, क्यों नहीं इनसे जुड़ा वॉलिंटियर नहीं है. इनकी टीम में कोई छात्र नहीं है.''

सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ सीजेपी- मनीष ब्रह्मभट्ट

मनीष ब्रह्मभट्ट ने कहा कि मैरिट वाले बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है. आप में तो मैरिट नहीं है, बिना पैरामीटर के टीम बना रहे हैं. सिर्फ केजरीवाल के एजेंडे पर चलोगे और एक ही पार्टी के खिलाफ लड़ोगे, तो देश समझ रहा है. मैंने उन्हें बार बार बोला, वो नहीं माने तब जाकर हमने अपनी टीम बनाई है.

मनीष ब्रह्मभट्ट का दावा है कि उसने दिल्ली में जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन में शामिल हुए थे.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 03 Sep 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
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