क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन करेंगे अभिजीत दीपके? दिया बड़ा संकेत

इलेक्शन कमीशन के आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SIR को लेकर जारी आरोपों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के फाउडंर अभिजीत दीपके हमलावर हो गए हैं. बता दें कि दी इंडियन एक्सप्रेस की 23 सितंबर 2026 को एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में पिछले करीब 10 महीनों में कई मुद्दों पर लिखित आपत्तियां दर्ज हुईं.

उन्होंने इस संबंध में अभिजीत दीपके ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि वे चुनाव आयोग को ठीक करेंगे. इसको लेकर वे कल यानी गुरुवार (24 सितंबर 2026) को दिल्ली में जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. आखिर में उन्होंने लिखा कि ज्ञानेश काम खत्म.

Election Commission Thik Karo!



Important PC tomorrow in Delhi.



Gyanesh, it’s done bro! — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 23, 2026

महुआ मोइत्रा का ट्वीट

अभिजीत दीपके से पहले TMC नेता महुआ मोइत्रा ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा था कि विपक्ष की हर राजनीतिक पार्टी समेत CJP के पास ज्ञानेश कुमार को हटाने का एजेंडा मिल गया है.इसके अलावा और किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. हम अदालतों पर भरोसा नहीं कर सकते. हम खुद पर और भारत के युवाओं के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते.