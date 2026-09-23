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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन करेंगे अभिजीत दीपके? दिया बड़ा संकेत

क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन करेंगे अभिजीत दीपके? दिया बड़ा संकेत

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने निशाना साधा है. उन्होंने 24 सितंबर को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा की है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 23 Sep 2026 08:22 PM (IST)
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इलेक्शन कमीशन के आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SIR को लेकर जारी आरोपों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के फाउडंर अभिजीत दीपके हमलावर हो गए हैं. बता दें कि दी इंडियन एक्सप्रेस की  23 सितंबर 2026 को एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में पिछले करीब 10 महीनों में कई मुद्दों पर लिखित आपत्तियां दर्ज हुईं.

उन्होंने इस संबंध में अभिजीत दीपके ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि वे चुनाव आयोग को ठीक करेंगे. इसको लेकर वे कल यानी गुरुवार (24 सितंबर 2026) को दिल्ली में जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. आखिर में उन्होंने लिखा कि ज्ञानेश काम खत्म.

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महुआ मोइत्रा का ट्वीट

अभिजीत दीपके से पहले TMC नेता महुआ मोइत्रा ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा था कि विपक्ष की हर राजनीतिक पार्टी समेत CJP के पास ज्ञानेश कुमार को हटाने का एजेंडा मिल गया है.इसके अलावा और किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. हम अदालतों पर भरोसा नहीं कर सकते. हम खुद पर और भारत के युवाओं के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते.

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 23 Sep 2026 08:16 PM (IST)
Tags :
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