हरभजन सिंह के घर के बाहर भारी बवाल, आप कार्यकर्ताओं ने दीवार पर लिखा 'गद्दार'

Harbhajan Singh: पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) के कई राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासी माहौल गरमा गया है. पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस फैसले को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है. इसी बीच AAP के कई कार्यकर्ताओं ने पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया. कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर दीवारों पर ‘गद्दार’ लिखकर विरोध दर्ज कराया.

बताया जा रहा है कि AAP के सात राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, अशोक मित्तल और विक्रम साहनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है. इस कदम के बाद पार्टी के अंदर गहरा संकट पैदा हो गया है.





CM भगवंत मान राष्ट्रपति से मिलने की तैयारी में

आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए पंजाब के राज्यसभा सांसदों के मुद्दे पर अब सियासी हलचल तेज हो गई है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले को लेकर बड़ा कदम उठाया है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को पार्टी विधायकों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए समय मांगा है. इस मुलाकात में वह अपनी पार्टी का पक्ष रखने वाले हैं.

सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग

सूत्रों के अनुसार, इस दौरान भगवंत मान उन राज्यसभा सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाएंगे, जिन्होंने AAP छोड़कर BJP जॉइन कर ली है. यह पूरा घटनाक्रम उस समय सामने आया जब पंजाब से चुने गए छह सांसदों समेत कुल सात राज्यसभा सदस्यों ने BJP में शामिल होने का ऐलान किया. इस फैसले के बाद पार्टी में हलचल मच गई है.



इन नेताओं ने छोड़ी AAP

AAP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संदीप पाठक ने शुक्रवार को अचानक कदम उठाते हुए पांच अन्य सांसदों के साथ पार्टी छोड़ दी और BJP में शामिल होने की घोषणा कर दी. इन नेताओं में अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, स्वाति मालीवाल और विक्रमजीत साहनी शामिल हैं. राज्यसभा में AAP के कुल 10 सदस्य हैं. वहीं, पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से 94 विधायक AAP के हैं, जिससे राज्य में पार्टी की मजबूत स्थिति बनी हुई है.