उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का असर साफ दिख रहा है. सुबह और रात के वक्त विजिबिलिटी काफी कम हो रही है. इस कारण जनजीवन के साथ-साथ सड़क, रेल और हवाई यात्रा भी प्रभावित हो रही है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज यानी रविवार और सोमवार को घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 4 दिनों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. दिल्ली, यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में शीतलहर का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. पहाड़ी राज्यों में हल्की बर्फबारी के कारण लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं. मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में 21 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रह सकता है, जबकि पंजाब और हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर के बीच कोहरे का असर दिखेगा.

सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी की संभावना जताई है, जबकि कश्मीर में 21 दिसंबर को कहीं-कहीं भारी बर्फबारी हो सकती है. कोहरे और ठंड के चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है.

यूपी का मौसम

उत्तर प्रदेश में शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड हो रही है. मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में 26-27 दिसंबर और पूर्वी यूपी में 22, 26 व 27 दिसंबर को घना कोहरा रहने का अनुमान जताया है. इसके साथ ही आज 21 दिसंबर को कई जिलों में भीषण ठंड पड़ने के आसार है.

उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र ने आज देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, रुड़की और ऋषिकेश सहित अन्य कई मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है.

