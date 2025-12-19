हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
27 फ्लाइट्स कैंसिल और 500 से ज्यादा लेट, इंडिगो ने यात्रियों को दी बड़ी सलाह

Flight Cancelled: खराब मौसम की वजह से इंडिगो समेत कई एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. फ्लाइट्स में देरी, रद्द या डायवर्ट हो सकती हैं. घर से स्टेटस चेक कर के निकलें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 19 Dec 2025 10:27 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में शुक्रवार को घना कोहरा छाने से दृश्यता बहुत कम हो गई, जिसका असर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाओं पर पड़ा रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, 18 दिसंबर को दिल्ली में विजिब्लिटी सुबह करीब 6 बजे सिर्फ 100 मीटर तक रह गई थी. कम से कम 27 उड़ानें रद्द हुईं और 500 से ज्यादा उड़ानें देरी से चलीं. कोहरे के साथ दिल्ली में प्रदूषण भी बढ़ा हुआ है, जिससे स्मॉग की स्थिति बनी हुई है.

शुरुआती उड़ानों में देरी या शेड्यूल में बदलाव की चेतावनी

इंडिगो ने सुबह जल्दी एडवाइजरी जारी की कि उत्तर भारत में सुबह के समय कोहरा पड़ने से विजिब्लिटी कम हो रही है. इससे शुरुआती उड़ानों में देरी या शेड्यूल में बदलाव हो सकता है. एयरलाइंस मौसम पर नजर रख रही है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ समन्वय कर रही है ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो. इंडिगो ने कहा कि यह मौसमी समस्या है और वे सुरक्षित ऑपरेशंस सुनिश्चित कर रहे हैं.

स्पाइसजेट ने भी चेतावनी दी कि दिल्ली में विजिब्लिटी कम होने की वजह से सभी आने वाली, जाने वाली उड़ानें और उसके बाद की उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं. यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील की गई है.

दिल्ली एयरपोर्ट पर CAT III प्रक्रिया शुरू

यह एक खास सिस्टम है जो बहुत कम दृश्यता में भी विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और टेकऑफ की अनुमति देता है. एयरपोर्ट की टीम सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर यात्रियों की मदद कर रही है और लगातार अपडेट दे रही है. एयरपोर्ट ने यात्रियों से कहा कि फ्लाइट स्टेटस चेक करें और अतिरिक्त समय रखकर आएं.

एयर इंडिया ने की घने कोहरे की भविष्यवाणी

एयर इंडिया ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में घना कोहरा पड़ने की भविष्यवाणी की है. इससे उड़ानों के शेड्यूल पर असर पड़ सकता है और पूरे नेटवर्क में देरी का चेन रिएक्शन हो सकता है. एयरलाइंस ने पहले से ही कदम उठाए हैं ताकि परेशानी कम हो.

प्रभावित यात्रियों को पहले से अलर्ट भेजा जा रहा है. वे बिना कोई अतिरिक्त चार्ज दिए फ्लाइट बदल सकते हैं या पूरा रिफंड ले सकते हैं. ग्राउंड स्टाफ देरी या रद्द होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था करने में मदद करेगा. यात्रियों से अनुरोध है कि एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करें.

फ्लाइट्स लेट या कैंसिल होने पर एयरलाइंस से संपर्क करें

कोहरे का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर और पूर्वी भारत के कई एयरपोर्ट्स पर भी पड़ रहा है. पूरे नेटवर्क में देरी का असर पड़ सकता है, जिससे कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी लेट हो सकती हैं. प्रदूषण की वजह से स्मॉग बढ़ने से स्थिति और खराब हो रही है. यात्रियों से अपील है कि वे धैर्य रखें, लगातार फ्लाइट अपडेट चेक करते रहें और एयरलाइंस की वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करें. अगर फ्लाइट प्रभावित है तो एयरलाइंस से संपर्क करें.

Published at : 19 Dec 2025 10:27 AM (IST)
Winter Delhi Airport Pollution Flight Cancel INDIGO Flight Late
