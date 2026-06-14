ओमान के तट के पास 14 भारतीय नागरिकों को लेकर जा रही एक नाव रविवार को समुद्र में डूबने लगी, जिसके बाद अमेरिकी नौसेना, भारतीय नौसेना और एक व्यापारी जहाज की मदद से बड़े स्तर पर बचाव अभियान शुरू किया गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक नाव ओमान के रस अल हद्द से करीब 80 समुद्री मील पूर्व में संकट में फंस गई थी, जिसके बाद तत्काल राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया.

अमेरिकी नौसेना ने भेजा अलर्ट, भारतीय नौसेना को दी सूचना

सरकारी सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी नौसेना को रविवार सुबह धौ के संकट में होने की सूचना मिली थी. इसके बाद अमेरिकी नौसेना ने तटीय अधिकारियों और भारतीय नौसेना को अलर्ट जारी किया, ताकि समय रहते बचाव अभियान शुरू किया जा सके.

P-8 विमान ने समुद्र में गिराया लाइफ राफ्ट

सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के P-8 समुद्री निगरानी विमान ने घटनास्थल पर पहुंचकर समुद्र में एक लाइफ राफ्ट (जीवनरक्षक नाव) गिराई और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की. धौ के डूबने की स्थिति बनने के बाद उसमें सवार लोग लाइफ राफ्ट पर पहुंच गए.

व्यापारी जहाज MV Jabal Ali 9 ने भी की मदद

बचाव अभियान में पास से गुजर रहे सेंट किट्स एंड नेविस के झंडे वाले व्यापारी जहाज MV Jabal Ali 9 को भी शामिल किया गया. यह जहाज सोहार से मुंबई की ओर जा रहा था. अमेरिकी P-8 विमान के अनुरोध पर जहाज को संकटग्रस्त नाव की ओर भेजा गया ताकि यात्रियों की मदद की जा सके.

The Mission has learnt of an incident involving an Indian Flagged Mechanised Sailing Vessel Virat 1, off the coast of Oman, reportedly embarked with 14 Indian crew. Search and Rescue is being coordinated with the Omani authorities and vessels in vicinity of the incident: Embassy… pic.twitter.com/Us61cBuUVw — ANI (@ANI) June 14, 2026

नाव में सवार सभी 14 लोग भारतीय नागरिक

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि धौ में सवार सभी 14 लोग भारतीय नागरिक हैं. फिलहाल उनकी स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बचाव अभियान पर लगातार नजर रखी जा रही है.

होर्मुज स्ट्रेट के पास बढ़ा रणनीतिक महत्व

यह घटना ओमान के पूर्वी तट के पास हुई, जो होर्मुज स्ट्रेट के निकट स्थित है. हाल के महीनों में अमेरिका-ईरान तनाव और पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण यह इलाका बेहद संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन गया है.

समुद्री यातायात पहले से ही प्रभावित

क्षेत्र में जारी तनाव के चलते व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले से प्रभावित है. कई शिपिंग कंपनियां और समुद्री एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं. रिपोर्टों के अनुसार, खाड़ी क्षेत्र और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास सैकड़ों जहाज और हजारों नाविक लंबे समय से बाधित समुद्री गतिविधियों का सामना कर रहे हैं.

नाव डूबने की वजह अभी स्पष्ट नहीं

फिलहाल धौ के डूबने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. अधिकारियों का कहना है कि बचाव अभियान जारी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा.