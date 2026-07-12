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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हमारे विधायकों को दिया गया 20-30 करोड़ का ऑफर', उमर अब्दुल्ला के दावे पर आया BJP का रिएक्शन

'हमारे विधायकों को दिया गया 20-30 करोड़ का ऑफर', उमर अब्दुल्ला के दावे पर आया BJP का रिएक्शन

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान 'बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है' इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने जोरदार पलटवार किया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 12 Jul 2026 07:03 AM (IST)
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बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर कड़ा पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है. पार्टी ने उनके इन आरोपों को बेहद गैर-जिम्मेदाराना और बेबुनियाद बताया है. 

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपनी सरकार की नाकामियों और कुशासन को छिपाने के लिए ऐसे बेबुनियाद दावे कर रहे हैं. त्रिवेदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है. उन्होंने बेबुनियाद आरोप लगाया है कि बीजेपी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है. 

बीजेपी की जम्मू-कश्मीर इकाई ने इस बयान की कड़ी निंदा की है और उनसे सीधे तौर पर कहा है कि या तो वे सबूत दें या फिर माफी मांगें. बीजेपी नेता ने आगे कहा कि नेताओं को तोड़ने की बात असल में मौजूदा सरकार के खराब कामकाज से लोगों का ध्यान हटाने की एक सोची-समझी कोशिश है. त्रिवेदी ने कहा, "असल बात यह है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में अपनी सरकार की नाकामी, काम न करने और कुशासन को छिपाने और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह बेबुनियाद आरोप लगाया है. हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और उनसे मांग करते हैं कि या तो वे सबूत दें या फिर अपने बयान के लिए माफी मांगें."

'आरोपों के बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए'
त्रिवेदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को सलाह दी कि वे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से दूर रहें और अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर ध्यान दें. उन्होंने कहा, "नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और उमर अब्दुल्ला को ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाकर अपनी नाकामी का बदला लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि आरोपों के बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए."

उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा था
बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को बिना नाम लिए दावा किया कि बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के एक विधायक को पाला बदलने के लिए 20-30 करोड़ रुपये और मंत्री पद का लालच दिया. अब्दुल्ला ने कहा कि विधायक ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्हें इस बारे में जानकारी दी. उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने उमर अब्दुल्ला के दावों का पुरजोर समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी की पूरी राजनीतिक नींव ही झूठ पर टिकी है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 12 Jul 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir Omar Abdullah BJP NC
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