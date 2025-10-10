हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़Explained: TCS की नौकरी 'सरकारी' नहीं रही! 20 हजार कर्मचारियों की छंटनी का सच क्या, कैसे AI छीन रहा नौकरियां?

Explained: TCS की नौकरी 'सरकारी' नहीं रही! 20 हजार कर्मचारियों की छंटनी का सच क्या, कैसे AI छीन रहा नौकरियां?

ABP Explainer: एक्सपर्ट्स इस छंटनी को AI-फ्यूल्ड ट्रेंड मानते हैं. AI ने रूटीन टास्क्स, मैनुअल टेस्टिंग और कस्टमर सपोर्ट को ऑटोमेट कर दिया, जिससे मिड-लेवल रोल्स की डिमांड घट गई.

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 10 Oct 2025 07:04 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में IT सेक्टर में छंटनी होना बड़ी बात नहीं होती. कुछ-एक कर्मचारियों को किन्हीं वजहों से निकाल दिया जाता है. लेकिन अब भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी ने 20 हजार कर्मचारियों को निकाल दिया है. यानी अब उस कंपनी में भी छंटनी शुरू हो गई है, जिसकी नौकरी को सरकारी नौकरी माना जाता था और जॉब सिक्योरिटी का भरोसा होता था. कंपनी इसकी वजह स्किल मिसमैच बता रही है.

तो आइए ABP एक्सप्लेनर में समझते हैं कि TCS में कर्मचारियों की छंटनी की असल वजह क्या, जब छंटनी आम है तो अब बड़ी बात क्यों और कैसे AI नौकरीपोश के लिए खतरा बन रहा...

सवाल 1- TCS में कर्मचारियों की छंटनी का पूरा मामला क्या है?
जवाब- टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने एक तिमाही में करीब 20 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया. कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में TCS के कर्मचारियों की संख्या 6 लाख 13 हजार 69 से घटकर 5 लाख 93 हजार 314 रह गई. यानी 19,755  कर्मचारी कम हो गए.

हालांकि, कंपनी ने इसे 'वर्कफोर्स री-स्ट्रक्चरिंग' यानी कार्यबल पुनर्गठन का हिस्सा बताया. TCS का कहना है कि बदलते व्यावसायिक माहौल के मुताबिक कर्मचारियों की संख्या और संरचना में बदलाव किया जा रहा है. वहीं, IT कर्मचारियों का संगठन नैसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सीनेट यानी NITES ने कंपनी पर कर्मचारियों की छटती के असल आंकड़ों को कम करके दिखाने का आरोप लगाया.

TCS के HR ऑफिसर सुदीप कुन्नुमल ने कहा कि कंपनी ने सिर्फ 1% (करीब 6 हजार कर्मचारियों) को निकाला है. लेकिन NITES ने इस दावे को गलत बताया और कहा कि करीब 20 हजार कर्मचारियों की कमी हुई है.

सवाल 2- कर्मचारियों की छटनी सभी कंपनियों में होती है, फिर TCS में बड़ी बात क्यों?
जवाब- यूरोपीय यूनियन (EU) थिंकटैंक के रिसर्च फेलो और इकोनॉमिक एक्सपर्ट डॉ. ज़ाकिर हुसैन इसकी 3 बड़ी वजहें बताते हैं...

  • भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी: TCS भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है और देश में सबसे ज्यादा कर्मचारियों को रोजगार देने वाली प्राइवेट कंपनियों में से एक है. इसमें करीब 6 लाख कर्मचारी हैं और यह भारत के IT सेक्टर का चेहरा मानी जाती है. इतने बड़े पैमाने की कंपनी में छटनी का असर न सिर्फ कर्मचारियों, बल्कि पूरे IT सेक्टर और इकोनॉमी पर पड़ता है.
  • IT सेक्टर में लीडरशिप: TCS भारत के IT एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा संभालती है. 2024-25 की फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक, TCS की इनकम करीब 2.41 लाख करोड़ रुपए थी. जब ऐसी कंपनी छटनी करती है, तो यह पूरे सेक्टर के लिए ट्रेंडसेटर बन जाता है.
  • जॉब सिक्योरिटी की गारंटी: TCS को भारत में सरकारी नौकरी जैसी स्थिरता वाली कंपनी माना जाता है, जहां जॉब सिक्योरिटी को लेकर कर्मचारियों में भरोसा रहा है. यहां कर्मचारियों को सरकारी नौकरीपोश लोगों से ज्यादा पर्क और एडवांटेज मिलते हैं. TCS में काम करना हर IT प्रोफशनल का ख्वाब होता है. लेकिन जब TCS ही नौकरी से निकालने लगेगी तो फिर ऐसा सभी कंपनियों में होने लगेगा.

इंफोसिस और विप्रो जैसी अन्य IT कंपनियां भी छटनी करती हैं. लेकिन TCS का आकार और उसका ब्रांड वैल्यू इसे ज्यादा चर्चा में लाता है.

उदाहरण से समझें- इंफोसिस में 3.17 लाख कर्मचारी हैं. अगर कंपनी 5 हजार कर्मचारियों की छंटनी करती है, तो यह उसके कुल वर्कफोर्स का 1.5% हो सकता है, लेकिन TCS में 20 हजार कर्मचारियों की छंटनी 3.33% का प्रभाव ज्यादा बड़ा माना जाता है.

सवाल 3- TCS में इतने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को क्यों निकाल दिया?
जवाब- इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स TCS में कर्मचारियों की छंटनी की 3 बड़ी वजहें बताते हैं...

1. स्किल मिसमैच और रिडिप्लॉयमेंट की चुनौतियां
TCS ने साफ कहा कि छंटनी AI-बेस्ड प्रोडक्टिविटी गेन की वजह से नहीं हो रही, बल्कि स्किल गैप की वजह से हुई. कंपनी ने 5.5 लाख कर्मचारियों को बेसिक AI स्किल्स और 1 लाख को एडवांस्ड ट्रेनिंग दी. लेकिन सीनियर कर्मचारी (मिड-सीनियर लेवल) को नए टेक-हैवी रोल्स में रीडिप्लॉयमेंट में दिक्कत हो रही है. TCS के CEO के. कृतिनिवासन ने कहा, 'यह छंटनी स्किल मिसमैच या रिडिप्लॉयमेंट न होने की वजह से है. क्वार्टर 2 में 1% कर्मचारियों पर 1,135 करोड़ का रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट आया, जो आगे बढ़ सकता है.'

2. AI और ऑटोमेशन का गलत असर
CEO ने AI को छंटनी की सीधी वजह नहीं बताया. लेकिन एक्सपर्ट्स इसे AI-फ्यूल्ड ट्रेंड मानते हैं. इकोनॉमिक एक्सपर्ट और JNU के रिटायर्ड प्रोफेसर अरुण कुमार के मुताबिक, AI ने रूटीन टास्क्स, मैनुअल टेस्टिंग और कस्टमर सपोर्ट को ऑटोमेट कर दिया, जिससे मिड-लेवल रोल्स की डिमांड घट गई.

3. यूटिलिटी रेट में सुधार और कॉस्ट कटिंग
कंपनी यूटिलिटी रेट बढ़ाने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है. पैरासिटिक एम्प्लॉई यानी 10 से 25 साल के एक्सपीरियंस, हाई सैलरी और लो प्रोडक्टिविटी करने वाले कर्मचारियों को टारगेट किया जा रहा है. कंपनी में AI लिंक्ड रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैप्चर करने के लिए मार्केट शेयर गेन या लेऑफ्स जरूरी है.

हालांकि, डॉ. ज़ाकिर हुसैन का मानना है कि TCS में कर्मचारियों की छंटनी की एक वजह ट्रंप का H1B1 वीजा पर सख्ती करना भी है. भारत से लोग एजुकेशन लेकर अमेरिका में जाकर नौकरी करते थे. इससे अमेरिकी वर्कफोस कम होता था. ट्रंप इस बात को बखूबी समझ गए और कंपनियों पर अमेरिकी लोगों को नौकरी देने का दबाव बनाया. इसके अलावा AI भी लेऑफ की बड़ी वजह है. 

सवाल 4- कैसे AI का बढ़ता प्रभाव नौकरीपोश के लिए खतरा बन रहा?
जवाब- AI और ऑटोमेशन उन कामों को तेजी से ऑटोमेट यानी स्वचालित कर रहे हैं, जो दोहराव वाले और नियम-आधारित हैं. इसमें डेटा एंट्री, मैनुअल टेस्टिंग, बेसिक कोडिंग, कस्टमर सपोर्ट और कुछ प्रशासनिक काम शामिल हैं. ये नौकरियां मुख्य रूप से मिड-लेवल और जूनियर कर्मचारियों को दी जाती हैं, जो भारत के IT सेक्टर में बड़ी संख्या में हैं.

गार्टनर की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 के आखिर तक ग्लोबल IT सेक्टर में 30% नौकरियां AI और ऑटोमेशन से प्रभावित होंगी. Unearthinsight की एक स्टडी का अनुमान है कि भारत में अगले 2-3 सालों में 4 से 5 लाख IT नौकरियां खत्म हो सकती हैं.

डॉ. अरुण कुमार के मुताबिक, जिन कर्मचारियों के पास AI, मशीन लर्निंग या डेटा एनालिटिक्स जैसे स्किल्स नहीं हैं, उनकी नौकरियां खतरे में हैं. TCS में करीब 70% प्रभावित कर्मचारी 4 से 12 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, जिनके स्किल्स अब क्लाइंट डिमांड से मेल नहीं खाते.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, 2027 तक 50% कर्मचारियों को री-स्किलिंग की जरूरत होगी. भारत में सिर्फ 20% IT कर्मचारी AI-बेस्ड स्किल्स में ट्रेन्ड हैं.

सवाल 5- तो क्या आने वाले समय में AI सभी नौकरियां खत्म कर देगा?
जवाब- डॉ. ज़ाकिर हुसैन कहते हैं, 'AI सभी नौकरियों को खत्म करने के बजाय उन्हें बदल रहा है. उन नौकरिपोश लोगों पर सबसे ज्यादा खतरा है, जो 4 से 12 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं. AI के काम करने के तरीके पर कई रिपोर्ट्स बन चुकी हैं. जिसमें साबित हो चुका है कि आने वाले समय में AI ज्यादातर नौकरियों को खत्म कर देगा.'

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर (एबीपी लाइव- हिंदी) अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले दो अलग-अलग संस्थानों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी. जहां वे 5 साल से ज्यादा वक्त तक एजुकेशन डेस्क और ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. वे बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को भी लीड कर चुके हैं. ज़ाहिद देश-विदेश, राजनीति, भेदभाव, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और चुनाव जैसे सभी मुद्दों को हल करने में रूचि रखते हैं.
Read
Published at : 10 Oct 2025 06:37 PM (IST)
Tags :
America Infosys Wipro TCS TATA INDIA Viralnews DonaldTrump Businessnews ABPExplainer TCSLAYOFF Itcompanies H1B1visa
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
धुआं-धुआं हुआ पाकिस्तान, इस्लामाबाद की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन, कई शहरों में इंटरनेट बंद
धुआं-धुआं हुआ पाकिस्तान, इस्लामाबाद की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन, कई शहरों में इंटरनेट बंद
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल BJP के अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई गिरफ्तार, युवती से रेप का आरोप
हिमाचल BJP के अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई गिरफ्तार, युवती से रेप का आरोप
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
माहिका शर्मा है हार्दिक पांड्या की नई रूमर्ड गर्लफ्रेंड का नाम, सिर्फ 24 है उम्र; करती हैं बंपर कमाई
माहिका शर्मा है हार्दिक पांड्या की नई रूमर्ड गर्लफ्रेंड का नाम, सिर्फ 24 है उम्र; करती हैं बंपर कमाई
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: JDU में बड़ी टूट, पूर्व सांसद Santosh Kushwaha समेत कई नेता RJD में शामिल
Gold बेचने पर कितना Tax देना पड़ेगा? 2024 के नए Tax Rules का सच!||Gold | Tax | Paisa Live
1 October से Atal Pension Yojana में बड़ा बदलाव! जानें नए Form के 3 अहम Updates | Paisa Live
एक यूनिक मर्डर मिस्ट्री,कोंकणा सेन शर्मा की सीरीज आपको अंत तक बांधे रखेगी।
Bihar Election 2025: NDA में सीटों पर संग्राम, Samrat Choudhary के घर BJP-JDU की 'महाबैठक'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
धुआं-धुआं हुआ पाकिस्तान, इस्लामाबाद की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन, कई शहरों में इंटरनेट बंद
धुआं-धुआं हुआ पाकिस्तान, इस्लामाबाद की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन, कई शहरों में इंटरनेट बंद
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल BJP के अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई गिरफ्तार, युवती से रेप का आरोप
हिमाचल BJP के अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई गिरफ्तार, युवती से रेप का आरोप
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
माहिका शर्मा है हार्दिक पांड्या की नई रूमर्ड गर्लफ्रेंड का नाम, सिर्फ 24 है उम्र; करती हैं बंपर कमाई
माहिका शर्मा है हार्दिक पांड्या की नई रूमर्ड गर्लफ्रेंड का नाम, सिर्फ 24 है उम्र; करती हैं बंपर कमाई
इंडिया
बूंद-बूंद को तरेसागा पाकिस्तान! सिंधु जल संधि टूटने के बाद एक और झटका, भारत ने सावलकोट परियोजना को दी मंजूरी
बूंद-बूंद को तरेसागा पाकिस्तान! सिंधु जल संधि टूटने के बाद एक और झटका, भारत ने सावलकोट परियोजना को दी मंजूरी
बॉलीवुड
मीरा कपूर का करवा चौथ लुक, लाल साड़ी, बिंदी में लाजवाब लगीं शाहिद कपूर की वाइफ
मीरा कपूर का करवा चौथ लुक, लाल साड़ी, बिंदी में लाजवाब लगीं शाहिद कपूर की वाइफ
हेल्थ
सिगरेट के मुकाबले तंबाकू से तेजी से बढ़ता है कैंसर का खतरा, स्टडी में सामने आया सच
सिगरेट के मुकाबले तंबाकू से तेजी से बढ़ता है कैंसर का खतरा, स्टडी में सामने आया सच
क्रिकेट
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर भी शामिल
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर शामिल
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget