हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही

Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही

ABP Explainer: भारत के नए भूंकप के नक्शे में पुराने चार जोन्स के साथ नया जोन जोड़ा है. इसे अल्ट्रा-हाई रिस्क या जोन VI भी कहा जा रहा है. लेकिन नए नक्शे और नए जोन की जरूरत क्यों पड़ी?

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 28 Nov 2025 02:21 PM (IST)
Preferred Sources

पृथ्वी 4 परतों यानी लेयर्स से मिलकर बनी है, जिनमें इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट है. इसी क्रस्ट में होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, जिनके आपस में टकराने या अपनी जगह से खिसकने पर भूकंप आते हैं. 4.6 अरब साल पहले जब पृथ्वी बनी थी, तो इन्हीं प्लेटों की टक्कर से ऊंचे-ऊंचे पहाड़ बने, हिमालयन रेंज भी इन्हीं में से एक है. लेकिन अब भारत ने भूकंप का नया नक्शा जारी किया है, जिसमें हिमालयन रेंज की प्लेट्स 200 सालों से खिसकी तक नहीं है. यानी किसी भी समय बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है. वहीं, देश की 75% आबादी नए डेंजर जोन VI में रह रही है. ABP एक्सप्लेनर में समझते हैं कि भारत का नया भूकंप का नक्शे क्या है, कौन से बड़े बदलाव किए गए और आगे क्या होने वाला है...

सवाल 1- भारत का नया भूकंप जोखिम नक्शा क्या है?
जवाब- भारत सरकार की संस्था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने नया भूकंप जोखिम नक्शा जारी किया है. ये नक्शा 'IS 1893 (Part 1): 2025' नाम के कोड का हिस्सा है और जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो चुका है. इसका पूरा नाम 'सीस्मिक जोनेशन मैप' है, जो देश को भूकंप के खतरे के हिसाब से बांटता है. पुराना नक्शा 2002 का था, जो 2016 में थोड़ा अपडेट हुआ था, लेकिन अब ये नया नक्शा ज्यादा सटीक बनाया गया है. इसका मकसद नई बिल्डिंग्स, ब्रिज, हाईवे और बड़े प्रोजेक्ट्स को भूकंप से बचाना है, ताकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भूकंप में न गिरें और जान-माल का नुकसान कम हो. BIS ने कहा है कि अब से सभी इंजीनियर्स को इस नए नक्शे का इस्तेमाल करना होगा.

सवाल 2- पुराने नक्शे के मुकाबले नया नक्शा कितना अलग है?
जवाब- पहले भारत को चार मुख्य जोन्स में बांटा गया था...

  • जोन II- कम खतरा
  • जोन III- मध्यम खतरा
  • जोन IV- ज्यादा खतरा
  • जोन V- सबसे ज्यादा खतरा

पहले जोन I भी था, लेकिन उसे जोन II में मिला दिया गया था. अब नया नक्शा भी इन्हीं चार जोन्स को रखता है, लेकिन सबसे ऊंचे खतरे वाले जोन V को और सख्ती से परिभाषित किया गया है. इसे अल्ट्रा-हाई रिस्क या जोन VI जैसा बताया गया है क्योंकि इसका खतरा पहले से भी ज्यादा माना जा रहा है. कुल मिलाकर, देश का 61% इलाका अब मध्यम से ऊंचे खतरे वाले जोन III से VI में आ गया है, जबकि पहले ये 59% था. वहीं, देश की 75% आबादी सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाके में रहती है. नए नक्शे में यह बदलाव प्रोबेबिलिस्टिक सीस्मिक हेजर्ड असेसमेंट (PSHA) तरीके से किया गया है, जो पुराने ऐतिहासिक डेटा से बेहतर है.


Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही

सवाल 3- नए नक्शे में हिमालय को लेकर सबसे बड़ा बदलाव क्या है?
जवाब- सबसे बड़ा बदलाव हिमालय के पूरे इलाके में हुआ है, जिसे हिमालयन आर्क कहते हैं. पहले हिमालय का कुछ हिस्सा जोन IV में था और कुछ जोन V में, लेकिन अब कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक का सारा पहाड़ी इलाका एक ही सबसे ऊंचे खतरे वाले जोन VI में डाल दिया है. वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर विनीत गहलौत ने कहा है कि पुराना नक्शा हिमालय के लॉक सेगमेंट्स को ठीक से नहीं समझता था, जहां 200 साल से तनाव जमा हो रहा है. अब ये नक्शा फॉल्ट लाइंस, मैग्निट्यूड और मिट्टी के प्रकार को देखकर बना है, इसलिए हिमालय के आसपास के मैदानी इलाके जैसे देहरादुन, हरिद्वार भी ज्यादा सतर्क रहेंगे.

सवाल 4- हिमालय में ऐसा क्यों किया गया, जबकि वहां पहले भी भूकंप आते थे?
जवाब- हां, भूकंप आते थे, लेकिन नई रिसर्च से पता चला कि हिमालय के नीचे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही हैं और कई जगह प्लेट्स 200 साल से लॉक हो चुकी हैं. लॉक का मतलब है कि वो हिल नहीं पा रही, इसलिए वहां बहुत ज्यादा ताकत जमा हो रही है. जब ये लॉक खुलेगा, तो 8 या उससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ सकता है. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) की रिपोर्ट्स कहती हैं कि हिमालय में अगला बड़ा भूकंप कहीं भी आ सकता है. इस वजह से BIS ने पूरे हिमालय को एक ही जोन VI में डाल दिया है कि बिल्डिंग्स को सबसे मजबूत डिजाइन मिले, जो ज्यादा पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन (PGA) को झेल सकें.

 

हिमालयन रेंज की लंबाई लगभग 2,400 से 2,500 किलोमीटर है.
हिमालयन रेंज की लंबाई लगभग 2,400 से 2,500 किलोमीटर है.

सवाल 5- क्या नए नक्शे में दक्षिण भारत खतरे बाहर है?
जवाब- दक्षिण भारत में बहुत कम बदलाव है क्योंकि वहां की जमीन (पेनिनसुलर इंडिया) बहुत पुरानी और स्थिर है. वहां की टेक्टॉनिक प्लेट्स ज्यादा एक्टिव नहीं हैं. तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल का ज्यादातर हिस्सा अभी भी जोन II या III में ही है, यानी कम या मध्यम खतरा. नए नक्शे से वहां बिल्डिंग्स थोड़ी मजबूत बनेगी, लेकिन हिमालय वाले जोन VI जितनी सख्त नहीं. हालांकि, कुछ तटीय इलाकों में लिक्विफैक्शन (मिट्टी का गलना) का खतरा देखा गया है.

सवाल 6- नया नक्शा कितना भरोसेमंद है?
जवाब- ये अब तक का सबसे भरोसेमंद नक्शा है. BIS ने इसे 10 साल की रिसर्च के बाद बनाया, जिसमें वाडिया इंस्टीट्यूट, NCS और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स शामिल थे. पुराना नक्शा सिर्फ पुराने भूकंपों (जैसे 2001 भुज, 2015 नेपाल) पर आधारित था, लेकिन नया PSHA मेथड से बना है. इसमें GPS डेटा, सैटेलाइट इमेजरी, एक्टिव फॉल्ट्स और लाखों सिमुलेशन शामिल हैं. यह तरीका जापान और न्यूजीलैंड जैसे देशों में इस्तेमाल होता है. नतीजतन अब खतरे का अनुमान 2.5% प्रोबेबिलिटी इन 50 इयर्स के हिसाब से है, जो ज्यादा सटीक है.

सवाल 7- तो क्या अब हम भूकंप से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे?
जवाब- एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पूरी तरह सुरक्षित तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन नुकसान 80-90% तक कम हो जाएगा. पहले जोन IV-V में बनी कमजोर बिल्डिंग्स गिर जाती थीं, लेकिन नए नियमों से बिल्डिंग्स न तो हिलेंगी, न ही गिरेंगी. 61% इलाके में अब सख्त डिजाइन होगा और 75% आबादी को फायदा मिलेगा. NDMA की रिपोर्ट कहती है कि अगर हम पुरानी बिल्डिंग्स को भी अपडेट करें, तो भविष्य के भूकंपों में मौतें बहुत कम होंगी.

सवाल 8- भारत में सबसे बड़ा और खतरनाक भूकंप कब आया था?
जवाब- भारत में अभी तक 3 सबसे बड़े भूकंप आ चुके हैं...

  • 2004 में भूकंप और सुनामी से अंडमान का इंदिरा पॉइंट डूबा: 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में आए भूकंप और सुनामी की वजह से अंडमान-निकोबार आइलैंड का इंदिरा पॉइंट डूब गया था. इस भूकंप ने भारत, श्रीलंका औ इंडोनेशिया समेत 14 देशों में तबाही मचाई थी. इस भूकंप से उठी सुनामी ने इंदिरा पॉइंट की ऊंचाई करीब 4.24 मीटर कम कर दी थी. इस आपदा में करीब 1.7 लाख लोगों की मौत हुई थी.

 

इस भूकंप से उठी सुनामी ने इंदिरा पॉइंट की ऊंचाई करीब 4.24 मीटर कम कर दी थी.
इस भूकंप से उठी सुनामी ने इंदिरा पॉइंट की ऊंचाई करीब 4.24 मीटर कम कर दी थी.
  • 2001 में गुजरात के कच्छ में भूकंप से तबाही: 2001 में गुजरात में 6.9 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका असर गुजरात के 24 जिलों हुआ. इसने सबसे ज्यादा तबाही कच्छ, सुरेंद्रनगर और राधनपुर में की थी. इस भूकंप में 7,904 गांव तबाह हो गए थे. करीब 17 हजार लोगों की मौत और 1.67 लाख लोग घायल हुए थे. कच्छ जिले के भुज में तीन हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 90% घरों को नुकसान पहुंचा था.
  • 204 साल पहले भूकंप की वजह से भुज में बना टापू: 1819 में गुजरात के भुज में भूकंप से टापू बन गया था. इसे अल्लाह बंद नाम से जाना जाता है. इसकी तीव्रता का पता नहीं चला पाया, लेकिन माना जाता है कि 7.8 से ज्यादा तीव्रता के भूकंप आने पर इस तरह का टापू बना था.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर (एबीपी लाइव- हिंदी) अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले दो अलग-अलग संस्थानों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी. जहां वे 5 साल से ज्यादा वक्त तक एजुकेशन डेस्क और ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. वे बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को भी लीड कर चुके हैं. ज़ाहिद देश-विदेश, राजनीति, भेदभाव, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और चुनाव जैसे सभी मुद्दों को हल करने में रूचि रखते हैं.
Read
Published at : 28 Nov 2025 02:05 PM (IST)
Tags :
BIS Danger Zone EARTHQUAKE ABP Explainer India Seismology Map Maps Of India Earthquake Map 2025 Himalyan Range
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Sri Lanka flood: श्रीलंका में भयंकर बाढ़ की वजह से अब तक 56 की मौत, 60 से ज्यादा लापता
श्रीलंका में भयंकर बाढ़ की वजह से अब तक 56 की मौत, 60 से ज्यादा लापता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
क्रिकेट
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
Advertisement

वीडियोज

Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh: Gustaakh Ishq, Ideal Partner, आज के Gen-Z प्यार पर खुलकर बातचीत
पाकिस्तानी संसद में गूंजा इमरान खान का मुद्दा, सांसदों ने गंभीर सवाल । Breaking News
Goa और Karnataka के दौरे पर PM Modi, योजनाओं समेत कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा
Canada में Kapil Sharma के कैफे पर गोली चलाने वाला हुआ गिरफ्तार । Delhi Police
पाकिस्तान से आई इस वक्त की बड़ी खबर,पूछ रहा बेटा कि कहां हैं अब्बू इमरान खान ? । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Sri Lanka flood: श्रीलंका में भयंकर बाढ़ की वजह से अब तक 56 की मौत, 60 से ज्यादा लापता
श्रीलंका में भयंकर बाढ़ की वजह से अब तक 56 की मौत, 60 से ज्यादा लापता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
क्रिकेट
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
बॉलीवुड
'पिंड अपने नू जावां...' आखिरी फिल्म 'इक्कीस' में धर्मेंद्र की कविता सुनकर इमोशनल हुए फैंस
'पिंड अपने नू जावां...' आखिरी फिल्म 'इक्कीस' में धर्मेंद्र की कविता सुनकर इमोशनल हुए फैंस
जनरल नॉलेज
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
यूटिलिटी
इंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें
इंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें
ट्रेंडिंग
ऐसा बॉस मोहे भी दीजो... 1000 कर्मचारियों को फ्री में लंदन घुमा रही यह कंपनी, यूजर्स ने दिया ऐसा रिएक्शन
ऐसा बॉस मोहे भी दीजो... 1000 कर्मचारियों को फ्री में लंदन घुमा रही यह कंपनी, यूजर्स ने दिया ऐसा रिएक्शन
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Embed widget