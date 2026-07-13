ट्रंप बोले- होर्मुज के अब हम ही हैं रखवाले, 20% लगाएंगे कॉमर्शियल जहाजों पर टोल, भड़क उठा ईरान

ईरान और अमेरिकी में अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जंग छिड़ ही गई है. इलाके में हो रही युद्धात्मक कार्रवाई ने एक बार फिर चिंता की लकीरें खींच दी है. ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बयान दिया है. उनके इस बयान को ईरान के लिए सीधी चुनौती मानी जा रही है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर बयान जारी करते हुए कहा कि हॉर्मुज खुला है. ईरान के साथ या उसके बिना भी खुला है. खुला ही रहेगा. हम ईरानी नाकेबंदी यानी Iranian Blockade को फिर से लागू कर रहे हैं.

ईरान को छोड़ सभी देश यहां से गुजर सकेंगे

ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा है कि Iranian Blockade नाम इसलिए दिया है, क्योंकि यह सिर्फ ईरान के जहाजों या उनके कस्टमर को आने जाने से रोकती है. बाकी देश इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का निष्पक्ष और खुले तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं.

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अमेरिका माना जाएगा हॉर्मुज का संरक्षक

ट्रंप ने कहा है कि अब से अमेरिका ही हॉर्मुज का सरंक्षक माना जाएगा. यानी गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट. निष्पक्षता के नाते, दुनिया इस संवेदनशील इलाके में सुरक्षा और हिफाजत का काम करने में आने वाले सभी जरूरी खर्चों के लिए शिप किए गए सभी कार्गो पर 20 प्रतिशत दर से भुगतान लिया जाएगा. यह प्रक्रिया और व्यवस्था तुरंत शुरू हो जाएगी.

ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी एयरबेस पर मचाई तबाही

उधर, ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है. साथ ही पैट्रियट एयर डिफेंस को पूरी तरह तबाह कर दिया है. इस ऑपरेशन में कुवैत के दो एयरबेस पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, फ्यूल टैंक और एक रणनीतिक यूएस एयरबेस को निशाना बनाया है. उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया है. ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक, Eye for An Eye यानी आंख के बदले आंख के नाम पर ऑपरेशन चलाया है.

ईरान का 'आंख के बदले आंख' ऑपरेशन! खाड़ी देशों में US एयरबेस पर हमला, पैट्रियट एयर डिफेंस पूरी तरह तबाह