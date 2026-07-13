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हिंदी न्यूज़न्यूज़ट्रंप बोले- होर्मुज के अब हम ही हैं रखवाले, 20% लगाएंगे कॉमर्शियल जहाजों पर टोल, भड़क उठा ईरान

ट्रंप बोले- होर्मुज के अब हम ही हैं रखवाले, 20% लगाएंगे कॉमर्शियल जहाजों पर टोल, भड़क उठा ईरान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर बयान जारी करते हुए कहा कि हॉर्मुज खुला है. ईरान के साथ या उसके बिना भी खुला है. खुला ही रहेगा. हम ईरानी नाकेबंदी यानी Iranian Blockade को फिर से लागू कर रहे हैं. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 13 Jul 2026 08:44 PM (IST)
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ईरान और अमेरिकी में अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जंग छिड़ ही गई है. इलाके में हो रही युद्धात्मक कार्रवाई ने एक बार फिर चिंता की लकीरें खींच दी है. ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बयान दिया है. उनके इस बयान को ईरान के लिए सीधी चुनौती मानी जा रही है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर बयान जारी करते हुए कहा कि हॉर्मुज खुला है. ईरान के साथ या उसके बिना भी खुला है. खुला ही रहेगा. हम ईरानी नाकेबंदी यानी Iranian Blockade को फिर से लागू कर रहे हैं. 

ईरान को छोड़ सभी देश यहां से गुजर सकेंगे

ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा है कि Iranian Blockade नाम इसलिए दिया है, क्योंकि यह सिर्फ ईरान के जहाजों या उनके कस्टमर को आने जाने से रोकती है. बाकी देश इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का निष्पक्ष और खुले तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं.

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अमेरिका माना जाएगा हॉर्मुज का संरक्षक
ट्रंप ने कहा है कि अब से अमेरिका ही हॉर्मुज का सरंक्षक माना जाएगा. यानी गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट. निष्पक्षता के नाते, दुनिया इस संवेदनशील इलाके में सुरक्षा और हिफाजत का काम करने में आने वाले सभी जरूरी खर्चों के लिए शिप किए गए सभी कार्गो पर 20 प्रतिशत दर से भुगतान लिया जाएगा. यह प्रक्रिया और व्यवस्था तुरंत शुरू हो जाएगी. 

ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी एयरबेस पर मचाई तबाही

उधर, ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है. साथ ही पैट्रियट एयर डिफेंस को पूरी तरह तबाह कर दिया है. इस ऑपरेशन में कुवैत के दो एयरबेस पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, फ्यूल टैंक और एक रणनीतिक यूएस एयरबेस को निशाना बनाया है. उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया है. ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक, Eye for An Eye यानी आंख के बदले आंख के नाम पर ऑपरेशन चलाया है.

ईरान का 'आंख के बदले आंख' ऑपरेशन! खाड़ी देशों में US एयरबेस पर हमला, पैट्रियट एयर डिफेंस पूरी तरह तबाह

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 13 Jul 2026 08:27 PM (IST)
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