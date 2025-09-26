हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलSweet Cravings During Periods: पीरियड्स के दौरान क्यों होता है मीठा खाने का मन, क्या है इस क्रेविंग की वजह?

Sweet Cravings During Periods: पीरियड्स के दौरान क्यों होता है मीठा खाने का मन, क्या है इस क्रेविंग की वजह?

Hormonal Changes During Periods: पीरियड्स के दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, इस दौरान मीठा खाने का ज्यादा मन करता है. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे कारण क्या-क्या है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 26 Sep 2025 12:13 PM (IST)
Preferred Sources

Period Chocolate Craving: महिलाओं के शरीर में पीरियड्स के दौरान कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं. इन बदलावों में सबसे आम अनुभवों में से एक है मीठा खाने की क्रेविंग. यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि हार्मोनल और शारीरिक बदलावों से जुड़ा होता है. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसको लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं. 

हार्मोनल बदलाव और मीठे की क्रेविंग

पीरियड्स से पहले और दौरान महिला के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बदलता है. प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ने से ब्लड शुगर यानी रक्त में शर्करा का स्तर थोड़ा कम हो सकता है. इस कमी को पूरा करने के लिए शरीर मीठा खाने का संकेत भेजता है. इसलिए चॉकलेट, केक, मिठाई या फ्रूट्स की क्रेविंग होना सामान्य है.

एंडोर्फिन और खुशी का संबंध

पीरियड्स के दौरान दर्द, ऐंठन और मूड स्विंग्स आम हैं. शरीर इस दौरान स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को रिलीज करता है. मीठा खाने से ब्रेन में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिससे मूड बेहतर होता है और दर्द या तनाव कम महसूस होता है. यही वजह है कि कई महिलाएं पीरियड्स के दौरान चॉकलेट या मीठा खाने का मन करती हैं.

ब्लड शुगर का स्तर और ऊर्जा की कमी

मासिक धर्म के दौरान महिला का शरीर अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करता है और रक्त में लोहे की कमी या थकान महसूस हो सकती है. मीठा खाना तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और थकान कम करने में मदद करता है. इसलिए शरीर अपने आप मीठा खाने के लिए संकेत भेजता है.

मनोवैज्ञानिक कारण

पीरियड्स में मूड स्विंग्स, चिंता और उदासी बढ़ सकती है. मीठा खाना एक तरह का कंफर्ट फूड बन जाता है. यह मन को खुश रखने और तनाव कम करने का एक प्राकृतिक तरीका है. कुछ शोधों में यह भी पाया गया है कि मीठा खाने से डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे खुशी का एहसास होता है.

क्रेविंग को कैसे संतुलित करें

मीठा खाने की क्रेविंग सामान्य है, लेकिन इसे संतुलित करना जरूरी है. फल, ड्राई फ्रूट्स, योगर्ट या हल्का मीठा जैसे विकल्प अपनाए जा सकते हैं. पर्याप्त पानी पीना और संतुलित आहार लेना भी मदद करता है. चीनी की अधिकता से ब्लड शुगर अचानक बढ़ता और गिरता है, जिससे मूड स्विंग्स और थकान बढ़ सकती है. पीरियड्स के दौरान मीठा खाने की क्रेविंद पूरी तरह सामान्य है और इसका कारण हार्मोनल बदलाव, ब्लड शुगर का स्तर, मस्तिष्क में एंडोर्फिन का रिलीज होना और मानसिक तनाव से जुड़ा होता है. इस क्रेविंग को संतुलित तरीके से पूरा करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है.

इसे भी पढ़ें- Medicines To Avoid In Pregnancy: प्रेग्नेंसी में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये दवाएं, ट्रंप के पैरासिटामोल विवाद के बीच जान लें जरूरी बात

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 26 Sep 2025 12:13 PM (IST)
Tags :
Sweet Cravings During Periods Why Crave Sweets In Menstruation Hormonal Changes During Periods
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में छाई कानपुर की महिला उद्यमी, कबाड़ से बनाया करोड़ों का कारोबार
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में छाई कानपुर की महिला उद्यमी, कबाड़ से बनाया करोड़ों का कारोबार
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
Advertisement

वीडियोज

बंदरों का कोहराम...पब्लिक परेशान!
Uttarakhand Paper Leak: Patwari भर्ती परीक्षा लीक, 'Nakal Jihad' पर भड़के युवा!
Agni Prime Missile Test: भारत ने हासिल की बड़ी कामयाबी, चलती Train से दागी Missile!
Uttarakhand Paper Leak: धामी सरकार पर छात्रों का 'अटैक', CBI जांच की मांग!
Bihar Election 2025: क्या कांग्रेस को तेजस्वी की योग्यता पर संदेह? | Rahul Gandhi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में छाई कानपुर की महिला उद्यमी, कबाड़ से बनाया करोड़ों का कारोबार
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में छाई कानपुर की महिला उद्यमी, कबाड़ से बनाया करोड़ों का कारोबार
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
बॉलीवुड
माधुरी दीक्षित के प्यार में लट्टू था ये इंडियन क्रिकेटर, करना चाहते थे शादी, मगर बीच में आ गया परिवार
माधुरी दीक्षित के प्यार में लट्टू था ये इंडियन क्रिकेटर, करना चाहते थे शादी, मगर बीच में आ गया परिवार
इंडिया
बिहार की 75 हजार महिलाओं के खाते में आज आएंगे 10-10 हजार रुपए, आपको कैसे मिलेगा फायदा?
बिहार की 75 हजार महिलाओं के खाते में आज आएंगे 10-10 हजार रुपए, आपको कैसे मिलेगा फायदा?
जनरल नॉलेज
Tej Pratap Yadav New Political Party: कितने रुपये में बन जाती है नई पॉलिटिकल पार्टी, कम से कम कितने कार्यकर्ता जरूरी
कितने रुपये में बन जाती है नई पॉलिटिकल पार्टी, कम से कम कितने कार्यकर्ता जरूरी
ट्रैवल
What Is Free For Tourists: थाईलैंड घूमने जाने वालों को क्या-क्या मिलता है फ्री? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
थाईलैंड घूमने जाने वालों को क्या-क्या मिलता है फ्री? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget