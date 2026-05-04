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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडLauki Ki Barfi Recipe: घर पर ऐसे बनाएं लौकी की बर्फी, नोट कर लें रेसिपी

Lauki Ki Barfi Recipe: घर पर ऐसे बनाएं लौकी की बर्फी, नोट कर लें रेसिपी

Lauki Ki Barfi Recipe: लौकी की बर्फी एक आसान और हेल्दी भारतीय मिठाई है जिसे घर पर बहुत कम सामग्री के साथ तैयार किया जा सकता है.आइए जानते है इसे बनाने कि रेसिपी

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 May 2026 08:18 AM (IST)
Lauki Ki Barfi Recipe: लौकी की बर्फी एक आसान और हेल्दी भारतीय मिठाई है जिसे घर पर बहुत कम सामग्री के साथ तैयार किया जा सकता है.आइए जानते है इसे बनाने कि रेसिपी

जब भी मिठाई की बात आती है तो बर्फी का नाम हर किसी की फेवरेट लिस्ट में जरूर शामिल होता है. आखिर बर्फी किसे खाना पसंद नहीं होता और अगर वह भी घर पर बनी हुई हो तो उसका स्वाद ही अलग होता है. वैसे तो आपने कई तरह की बर्फी खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी लौकी की बर्फी का स्वाद चखा है. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि लौकी से सिर्फ सब्जी या रायता बनता है, लेकिन असल में इससे बनने वाली बर्फी स्वाद और सेहत दोनों का शानदार मेल होती है. साथ ही आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं वही घर पर मिठाई बनाने से बाजार की मिलावटी मिठाइयों को खाकर बीमार पड़ने का टेंशन भी कम हो जाती है. साथ ही इस मिठाई को बिना किसी खोया या मावा के बनाई जा सकती है. इसे आप आखिर में बादाम, काजू और किशमिश से सजा सकते हैं. बची हुई बर्फी को एक एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर करें. तो आइये जानते हैं लौकी की बर्फी बनाने की रेसिपी के बारे में.

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आमतौर पर लौकी को सब्जी के रूप में खाया जाता है, लेकिन जब इससे बर्फी बनाई जाती है तो इसका स्वाद पूरी तरह बदल जाता है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले ताजी लौकी ली जाती है, उसे अच्छे से धोकर छील लें साथ ही उसमें से सारे बीजों को भी निकाल दें और फिर कद्दूकस कर दें.
आमतौर पर लौकी को सब्जी के रूप में खाया जाता है, लेकिन जब इससे बर्फी बनाई जाती है तो इसका स्वाद पूरी तरह बदल जाता है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले ताजी लौकी ली जाती है, उसे अच्छे से धोकर छील लें साथ ही उसमें से सारे बीजों को भी निकाल दें और फिर कद्दूकस कर दें.
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इसके बाद एक पैन में घी डालकर उसे गर्म करें. फिर उसमें कद्दूकस किए हुए लौकी को डालें और मध्यम आंच पर लगभग 10 मिनट तक अच्छे से भूने. जब लौकी अच्छे से पक जाती है तो इसमें दूध और मावा मिला कर कुछ देर और भूनें. यह मिश्रण बर्फी को मुलायम और स्वादिष्ट बनाता है. इसके बाद इसमें चीनी डालकर उसे लगातार चलाते रहे जब तक वे गाढ़ा न हो जाए. साथ ही स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं जिससे इसकी खुशबू और भी बढ़ जाती है.
इसके बाद एक पैन में घी डालकर उसे गर्म करें. फिर उसमें कद्दूकस किए हुए लौकी को डालें और मध्यम आंच पर लगभग 10 मिनट तक अच्छे से भूने. जब लौकी अच्छे से पक जाती है तो इसमें दूध और मावा मिला कर कुछ देर और भूनें. यह मिश्रण बर्फी को मुलायम और स्वादिष्ट बनाता है. इसके बाद इसमें चीनी डालकर उसे लगातार चलाते रहे जब तक वे गाढ़ा न हो जाए. साथ ही स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं जिससे इसकी खुशबू और भी बढ़ जाती है.
Published at : 04 May 2026 08:18 AM (IST)
Tags :
Lauki Ki Barfi Recipe Bottle Gourd Sweet Recipe Homemade Dessert Recipe Easy India Sweet Recipe

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