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(Source: ECI/ABP News)
Lauki Ki Barfi Recipe: घर पर ऐसे बनाएं लौकी की बर्फी, नोट कर लें रेसिपी
Lauki Ki Barfi Recipe: लौकी की बर्फी एक आसान और हेल्दी भारतीय मिठाई है जिसे घर पर बहुत कम सामग्री के साथ तैयार किया जा सकता है.आइए जानते है इसे बनाने कि रेसिपी
जब भी मिठाई की बात आती है तो बर्फी का नाम हर किसी की फेवरेट लिस्ट में जरूर शामिल होता है. आखिर बर्फी किसे खाना पसंद नहीं होता और अगर वह भी घर पर बनी हुई हो तो उसका स्वाद ही अलग होता है. वैसे तो आपने कई तरह की बर्फी खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी लौकी की बर्फी का स्वाद चखा है. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि लौकी से सिर्फ सब्जी या रायता बनता है, लेकिन असल में इससे बनने वाली बर्फी स्वाद और सेहत दोनों का शानदार मेल होती है. साथ ही आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं वही घर पर मिठाई बनाने से बाजार की मिलावटी मिठाइयों को खाकर बीमार पड़ने का टेंशन भी कम हो जाती है. साथ ही इस मिठाई को बिना किसी खोया या मावा के बनाई जा सकती है. इसे आप आखिर में बादाम, काजू और किशमिश से सजा सकते हैं. बची हुई बर्फी को एक एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर करें. तो आइये जानते हैं लौकी की बर्फी बनाने की रेसिपी के बारे में.
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Published at : 04 May 2026 08:18 AM (IST)
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