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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलParentingParenting Tips: क्या आप भी बच्चों पर थोप रहे हैं नियम? सानिया मिर्जा की यह बात खोल देगी आपकी आंखें!

Parenting Tips: क्या आप भी बच्चों पर थोप रहे हैं नियम? सानिया मिर्जा की यह बात खोल देगी आपकी आंखें!

Parental Responsibility: हर बच्चा अलग होता है. उसकी पसंद, उसकी आदतें और उसकी समझ अलग होती है. ऐसे में एक ही तरीका हर बच्चे पर लागू करना सही नहीं होता.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 04 May 2026 03:50 PM (IST)
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What Is The Right Way Of Parenting: बच्चों की परवरिश हमेशा से समाज, परंपराओं और परिवार की सोच से प्रभावित रही है. लेकिन पिछले कुछ सालों में लोगों का नजरिया काफी बदल गया है. अब सख्त नियमों की जगह समझ, लचीलापन और बच्चे की जरूरतों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. इसी बदलाव को सानिया मिर्जा के एक सरल लेकिन गहरे विचार में साफ देखा जा सकता है. उनका कहना है कि बच्चों की परवरिश के लिए कोई एक तय तरीका नहीं होता. सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चा स्वस्थ और खुश रहे. यही असली मापदंड होना चाहिए, न कि दूसरों से तुलना या समाज की उम्मीदें.

अलग होता है हर परिवार

यह सोच उनके अपने अनुभवों से जुड़ी है, जहां उन्होंने एक पब्लिक फिगर होने के साथ-साथ एक मां की भूमिका भी निभाई है. उनका मानना है कि हर परिवार अलग होता है, इसलिए एक ही तरीका सभी पर लागू नहीं हो सकता. यही कारण है कि आज के समय में पेरेंटिंग को ज्यादा व्यक्तिगत नजरिए से देखा जा रहा है. पहले जहां अनुशासन और तय नियमों पर जोर दिया जाता था, वहीं अब बच्चों की भावनाओं को समझना और उनसे खुलकर बात करना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जब बच्चा खुद को सुरक्षित, समझा हुआ और महत्वपूर्ण महसूस करता है, तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है.

परवरिश केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं 

इस सोच में एक और जरूरी बात सामने आती है कि बच्चों की परवरिश केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए. आज के समय में माता-पिता दोनों काम करते हैं और घर की जिम्मेदारियां भी साझा करते हैं. ऐसे में बच्चों की देखभाल भी मिलकर करना ज्यादा संतुलित और असरदार होता है. इससे बच्चों का दोनों के साथ बेहतर जुड़ाव बनता है और परिवार में संतुलन बना रहता है.

अलग होता है हर बच्चा

इसके अलावा, हर बच्चा अलग होता है. उसकी पसंद, उसकी आदतें और उसकी समझ अलग होती है. ऐसे में एक ही तरीका हर बच्चे पर लागू करना सही नहीं होता. लचीलापन ही वह चीज है जो माता-पिता को हर स्थिति के अनुसार अपने तरीके बदलने की आजादी देता है. भावनात्मक सहारा भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक देखभाल. जब माता-पिता बच्चों की बात सुनते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे खुद को ज्यादा सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं.

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उलझन होना स्वाभाविक

आज के समय में जहां हर जगह से सलाह मिलती है, वहां उलझन होना स्वाभाविक है. लेकिन यह सोच कि कोई एक सही तरीका नहीं है, माता-पिता को सुकून देती है. इससे वे अपने फैसलों पर भरोसा कर पाते हैं और बच्चों के लिए बेहतर माहौल बना सकते हैं. परवरिश का मतलब किसी तय ढांचे में फिट होना नहीं है, बल्कि बच्चे की जरूरतों को समझकर उसे खुश और स्वस्थ माहौल देना है. यही सोच आज के बदलते दौर में सबसे ज्यादा मायने रखती है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 04 May 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
Parenting Tips Healthy Child Child Upbringing
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