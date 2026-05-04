क्या आप भी बच्चों पर थोप रहे हैं नियम? सानिया मिर्जा की यह बात खोल देगी आपकी आंखें!

What Is The Right Way Of Parenting: बच्चों की परवरिश हमेशा से समाज, परंपराओं और परिवार की सोच से प्रभावित रही है. लेकिन पिछले कुछ सालों में लोगों का नजरिया काफी बदल गया है. अब सख्त नियमों की जगह समझ, लचीलापन और बच्चे की जरूरतों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. इसी बदलाव को सानिया मिर्जा के एक सरल लेकिन गहरे विचार में साफ देखा जा सकता है. उनका कहना है कि बच्चों की परवरिश के लिए कोई एक तय तरीका नहीं होता. सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चा स्वस्थ और खुश रहे. यही असली मापदंड होना चाहिए, न कि दूसरों से तुलना या समाज की उम्मीदें.

अलग होता है हर परिवार

यह सोच उनके अपने अनुभवों से जुड़ी है, जहां उन्होंने एक पब्लिक फिगर होने के साथ-साथ एक मां की भूमिका भी निभाई है. उनका मानना है कि हर परिवार अलग होता है, इसलिए एक ही तरीका सभी पर लागू नहीं हो सकता. यही कारण है कि आज के समय में पेरेंटिंग को ज्यादा व्यक्तिगत नजरिए से देखा जा रहा है. पहले जहां अनुशासन और तय नियमों पर जोर दिया जाता था, वहीं अब बच्चों की भावनाओं को समझना और उनसे खुलकर बात करना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जब बच्चा खुद को सुरक्षित, समझा हुआ और महत्वपूर्ण महसूस करता है, तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है.

परवरिश केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं

इस सोच में एक और जरूरी बात सामने आती है कि बच्चों की परवरिश केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए. आज के समय में माता-पिता दोनों काम करते हैं और घर की जिम्मेदारियां भी साझा करते हैं. ऐसे में बच्चों की देखभाल भी मिलकर करना ज्यादा संतुलित और असरदार होता है. इससे बच्चों का दोनों के साथ बेहतर जुड़ाव बनता है और परिवार में संतुलन बना रहता है.

अलग होता है हर बच्चा

इसके अलावा, हर बच्चा अलग होता है. उसकी पसंद, उसकी आदतें और उसकी समझ अलग होती है. ऐसे में एक ही तरीका हर बच्चे पर लागू करना सही नहीं होता. लचीलापन ही वह चीज है जो माता-पिता को हर स्थिति के अनुसार अपने तरीके बदलने की आजादी देता है. भावनात्मक सहारा भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक देखभाल. जब माता-पिता बच्चों की बात सुनते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे खुद को ज्यादा सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं.

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उलझन होना स्वाभाविक

आज के समय में जहां हर जगह से सलाह मिलती है, वहां उलझन होना स्वाभाविक है. लेकिन यह सोच कि कोई एक सही तरीका नहीं है, माता-पिता को सुकून देती है. इससे वे अपने फैसलों पर भरोसा कर पाते हैं और बच्चों के लिए बेहतर माहौल बना सकते हैं. परवरिश का मतलब किसी तय ढांचे में फिट होना नहीं है, बल्कि बच्चे की जरूरतों को समझकर उसे खुश और स्वस्थ माहौल देना है. यही सोच आज के बदलते दौर में सबसे ज्यादा मायने रखती है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.