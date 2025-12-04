हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलAlcohol Side Effects: लिवर को कब सड़ा देती है शराब? एक्सपर्ट्स ने बताया कि कभी नहीं करनी चाहिए ये गलतियां

Alcohol Side Effects: लिवर को कब सड़ा देती है शराब? एक्सपर्ट्स ने बताया कि कभी नहीं करनी चाहिए ये गलतियां

Paracetamol Alcohol Toxicity: दुनियाभर में शराब पीने वालों की एक बड़ी जमात है, लेकिन उनको शराब पीने के बाद कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए. चलिए आपको बताते हैं कि उनको कौन सी दवाएं नहीं खानी चाहिए.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 04 Dec 2025 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

Alcohol And Heart Medication Complications: डेली की दवाओं के साथ शराब का मेल कई बार ऐसा घातक कॉकटेल बना देता है, जो रिफ्लेक्स को धीमा करता है, लिवर पर बोझ डालता है और कभी-कभी बेहद खतरनाक प्रतिक्रियाएं शुरू कर देता है. तनाव कम करने वाली दवाओं से लेकर नींद की गोलियां, एलर्जी की दवाएं या फिर घर-घर में इस्तेमाल होने वाला पैरासिटामॉल, इनमें से किसी के साथ भी शराब का तालमेल बिगड़ सकता है. दिल, डायबिटीज और ब्लड-सर्कुलेशन से जुड़ी दवाओं के साथ तो इसका असर और भी मुश्किल हो जाता है.

हममें से कई लोग इसे सिर्फ एक ड्रिंक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शरीर को शराब और दवा  दोनों को एक साथ तोड़ने में काफी मेहनत करनी पड़ती है. यही वजह है कि कई बार एक सुरक्षित दवा भी शराब के साथ मिलकर अपने ही खिलाफ काम करने लगती है. Aakash Healthcare के सीनियर कंसल्टेंट व डायरेक्टर, सेंटर फॉर लिवर-GI डिजीज एंड ट्रांसप्लांटेशन, Dr. सौरभ सिंगल ने TOI को बताया  कि कुछ कॉम्बिनेशन इलाज को बिगाड़ सकते हैं या अचानक भारी रिएक्शन दे सकते हैं. इसी समझ को साफ तरीके से सामने लाना ज़रूरी है, ताकि दवाइयों के दौरान एक ड्रिंक लेने का फैसला गलती न बन जाए.

एंटी-एंग्जायटी दवाएं 

एंग्जायटी के लिए दी जाने वाली कई दवाएं जैसे बेंजोडायजेपिन्स दिमाग की गतिविधि को धीमा करती हैं. शराब भी ठीक यही काम करती है. दोनों एक साथ आकर ब्रेक को इतना ज़्यादा दबा देते हैं कि शरीर भारी-भारी लगने लगता है, रिएक्शन टाइम बहुत स्लो हो जाता है और हर काम सुस्ती से होता है. कई लोगों में सांस उथली पड़ जाती है, चलते या सीढ़ियां चढ़ते वक्त बैलेंस बिगड़ जाता है और डॉक्टरों के मुताबिक हल्की खुराक भी अचानक ब्लैकआउट या सांस रुकने जैसी स्थिति पैदा कर सकती है.

नींद की गोलियां

नींद की दवाएं दिमाग की जागने वाली सर्किट्स को शांत करती हैं. शराब भी इसी सिस्टम पर असर डालती है. दोनों मिल जाएं तो गहरी सुस्ती, कन्फ्यूजन, याददाश्त के ब्लैकआउट और ऐसी नींद जैसी अवस्था हो सकती है जिसमें शरीर अंदर-ही-अंदर सांस को संभालने की जद्दोजहद करता रहता है. थोड़ा सा शराब पीने पर भी अगले दिन तक चक्कर, सुस्ती और धीमी जजमेंट महसूस हो सकती है.

एंटीहिस्टामिन

जुकाम-खांसी या एलर्जी में ली जाने वाली पुरानी एंटीहिस्टामिन दवाएं वैसे ही नींद लाती हैं. शराब इसे और गहरा कर देती है, और पलकें उठाना भी मुश्किल लगने लगता है. ड्राइविंग, मशीन चलाना या घर के छोटे-छोटे काम भी खतरे में बदल जाते हैं. नए एंटीहिस्टामिन भले कम सुस्ती दें, लेकिन भारतीय घरों में अब भी पुराने, ज्यादा नींद लाने वाले वर्जन ही ज्यादातर मिलते हैं  और यही सबसे बड़ा जोखिम बनते हैं.

पेनकिलर्स

दो तरह की दर्द निवारक दवाओं से शराब खास तौर पर टकराती है.

 ओपिऑइड

शराब के साथ ये सांस और दिल की धड़कन पर इतना दबाव डाल सकते हैं कि स्थिति तुरंत गंभीर हो जाए.

 पैरासिटामॉल

घर-घर में भरोसे से ली जाने वाली यह दवा शराब के साथ सबसे ज्यादा टकराती है. दोनों का रास्ता लिवर में एक है. साथ-साथ लेने पर लिवर पर भारी बोझ पड़ता है, जहरीले बायप्रोडक्ट बढ़ जाते हैं और नुकसान का खतरा कई गुना हो जाता है. Dr. सिंगल बताते हैं कि लोग इसे हल्के में लेते हैं, पर लिवर नहीं.

 ऐंटीबायोटिक्स

सभी ऐंटीबायोटिक्स शराब में दिक्कत नहीं करते, लेकिन मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाज़ोल जैसे कुछ नाम बेहद संवेदनशील हैं. इनके साथ शराब लेने पर तुरंत लालिमा, तेज हार्टबीट, उलटी, सिर घूमना शुरू हो सकता है. यहां तक कि माउथवॉस या फर्मेंटेड खाने में मौजूद थोड़ी सी शराब भी रिएक्शन ट्रिगर कर सकती है. यानी इनके कोर्स के दौरान शराब बिल्कुल ऑफ है.

इसे भी पढ़ें- Blood Formation Process: इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

 

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 04 Dec 2025 11:50 AM (IST)
Tags :
Alcohol And Medicine Side Effects Alcohol Impact On Anxiety Pills Alcohol Interaction With Sleep Medication
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Earthquake: सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
इंडिया
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
बॉलीवुड
कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन बीवी चलाती हैं बड़ा बिजनेस, बाल बेचकर कर रही करोड़ों में कमाई
कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन बीवी चलाती हैं बड़ा बिजनेस, बाल बेचकर कर रही करोड़ों में कमाई
Advertisement

वीडियोज

SIR Controversy: West Bengal में 'फर्जी वोटर' छुपाए जा रहे?, 2200 बूथों के रिकॉर्ड से खुली पोल! |
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | Winter Season | PM Modi | Air Pollution | Vanaras | ABP News
Putin India Visit: पुतिन की सुरक्षा के 3 'लेयर', NSG कमांडो से स्नाइपर्स का पूरा सिक्योरिटी प्लान! |
Putin India Visit: PM Modi- Putin का 'सीक्रेट प्लान', PAK-China को मिलेगा करारा जवाब! | Breaking
कुंवारे देवर पर बेवफा भाभी की नजर । सनसनी । Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Earthquake: सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
इंडिया
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
बॉलीवुड
कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन बीवी चलाती हैं बड़ा बिजनेस, बाल बेचकर कर रही करोड़ों में कमाई
कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन बीवी चलाती हैं बड़ा बिजनेस, बाल बेचकर कर रही करोड़ों में कमाई
क्रिकेट
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
गैस सिलेंडर यूज करते वक्त ध्यान रखें ये बातें, सेफ्टी के ये स्मार्ट टिप्स हर घर में अपनाना जरूरी
गैस सिलेंडर यूज करते वक्त ध्यान रखें ये बातें, सेफ्टी के ये स्मार्ट टिप्स हर घर में अपनाना जरूरी
नौकरी
सरकारी नौकरी से ज्यादा सैलरी देती हैं ये प्राइवेट कंपनियां, वर्क एनवायरनमेंट का तो कहना ही क्या
सरकारी नौकरी से ज्यादा सैलरी देती हैं ये प्राइवेट कंपनियां, वर्क एनवायरनमेंट का तो कहना ही क्या
हेल्थ
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget