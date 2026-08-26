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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलक्या एक्सपायर परफ्यूम लगा सकते हैं, इससे क्यों बचना चाहिए?

क्या एक्सपायर परफ्यूम लगा सकते हैं, इससे क्यों बचना चाहिए?

एक्सपायर परफ्यूम लगाने से त्वचा में जलन, एलर्जी, रैशेज और इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि समय के साथ इसमें मौजूद केमिकल तत्व खराब होकर बैक्टीरिया को बढ़ावा देने लगते हैं.

Written By : बाबर हुसैन |  Updated at : 26 Aug 2026 12:35 PM (IST)
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परफ्यूम की बोतल अक्सर सालों तक ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी रहती है, और ज्यादातर लोग यह सोचकर इस्तेमाल करते रहते हैं कि खुशबू में कोई खास बदलाव नहीं आया. लेकिन एक्सपायर परफ्यूम लगाना सिर्फ खुशबू का मामला नहीं, बल्कि त्वचा की सेहत से जुड़ा मसला भी है. आइए जानते हैं एक्सपायर परफ्यूम लगाने से क्या नुकसान हो सकते हैं, और इससे बचना क्यों जरूरी है.

 खराब हो जाते हैं परफ्यूम के तत्व

एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की तरह परफ्यूम में मौजूद एक्टिव तत्व भी समय के साथ खराब होने लगते हैं. जैसे जैसे परफ्यूम पुराना होता जाता है, इसमें बैक्टीरिया पैदा होना का खतरा बढ़ जाता है, जिससे यह चमड़ा के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है.

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जलन और एलर्जी का खतरा

ज्यादातर परफ्यूम में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, और एक्सपायर हो जाने के बाद यही केमिकल्स त्वचा में जलन, लालिमा, रैशेज या एलर्जी जैसी परीशानियां पैदा कर सकते हैं. संवेदनशील त्वचा वालों के लिए यह खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी स्किन ऐसे बदलावों पर जल्दी रिएक्ट करने लगती है.

इन लक्षणों न करें नजरअंदाज

सिर्फ त्वचा ही नहीं, एक्सपायर परफ्यूम की तेज या बदली हुई महक कई बार सिरदर्द, घबराहट या तनाव जैसी हालत भी पैदा कर सकती है. कुछ लोगों को केमिकल की तेज स्मेल से अजीब महसूस होने लगती है, जो पुराने परफ्यूम में ज्या आम है.

इन जगहों पर गलती से न लगाएं

वैसे तो हर परफ्यूम चेहरे और आंखों के आसपास नहीं लगाना चाहिए, लेकिन एक्सपायर परफ्यूम के मामले में यह सावधानी और भी जरूरी हो जाती है. अगर स्किन पर कहीं कट या चोट का निशान हो, तो वहां भी परफ्यूम लगाने से इंफेक्शन और जलन का खतरा बढ़ जाता है.

कैसे पहचानें एक्सपायर्ड परफ्यूम?

अगर परफ्यूम की महक में साफ बदलाव महसूस हो, रंग बदल गया हो या टेक्सचर पहले जैसा न लगे, तो यह इस बात की इशारा है कि परफ्यूम अब इस्तेमाल के लायक नहीं रहा. ऐसे परफ्यूम को स्किन पर लगाने की बजाय हटा देना ही बेहतर माना जाता है.

सही तरीके से स्टोर करना भी है जरूरी

परफ्यूम की उम्र बढ़ाने के लिए इसे सीधी धूप, गर्मी और नमी से दूर रखना चाहिए, क्योंकि तेज तापमान परफ्यूम में मौजूद केमिकल्स को जल्दी खराब कर देता है. बाथरूम जैसी नमी वाली जगहों की बजाय ठंडी और सूखी जगह पर बोतल रखना बेहतर रहता है. साथ ही बोतल का ढक्कन हमेशा कसकर बंद रखना चाहिए, ताकि हवा के असर में आने से परफ्यूम जल्दी ऑक्सिडाइज़ न हो. सही स्टोरेज से परफ्यूम लंबे समय तक सुरक्षित और इस्तेमाल के लायक बना रह सकता है.

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About the author बाबर हुसैन

मैं बाबर हुसैन पत्रकारिता और जनसंचार का छात्र हूं. मुझे वर्ल्ड अफेयर्स और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खास रुचि है. मुझे लिखना और किताबें पढ़ना पसंद है. खासकर द आर्ट ऑफ वॉर, द रिपब्लिक, यूटोपिया, द प्रिंस और अर्थशास्त्र जैसी किताबें. एबीपी न्यूज में इंटर्नशिप के दौरान मैं समाचार लेख के साथ-साथ लाइफस्टाइल और अन्य  टापिक्स पर भी काम सीख रहा हूं.
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Published at : 26 Aug 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Perfume Tips Expired Perfume Perfume Side Effects
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