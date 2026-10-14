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ट्रैवल कर रहे हैं? स्किन केयर के लिए अपने बैग में जरूर रखें ये सामान

घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो कपड़ों के साथ स्किन केयर का सामान रखना न भूलें. सफर में धूप, धूल और बदलते मौसम के बीच ये चीजें आपकी स्किन को सॉफ्ट और हेल्दी रखने में मदद करेंगी.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 14 Oct 2026 03:31 PM (IST)
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घूमने जाने की तैयारी में हम अक्सर कपड़े, जूते और मेकअप तो पैक कर लेते हैं, लेकिन स्किन केयर का सामान भूल जाते हैं. सफर के दौरान धूप, धूल, पसीने और एसी में रहने से स्किन ड्राई और बेजान होने लगती  है. ऐसे में अपने बैग में कुछ स्किन केयर जरूर रखें, ताकि ट्रिप के दौरान भी स्किन की देखभाल आसानी से हो सके.

सनस्क्रीन और फेस वॉश रखें साथ

ट्रैवल के दौरान सनस्क्रीन सबसे जरूरी चीजों में से एक है. घूमते समय लंबे वक्त तक बाहर रहने से स्किन पर धूप का असर पड़ता है. इसलिए SPF 30 या उससे ज्यादा वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन रखें. बाहर निकलने से करीब 15 मिनट पहले इसे लगाएं और हर दो घंटे में दोबारा लगाएं. पसीना आने या तैरने के बाद भी इसे दोबारा लगाना जरूरी है.

इसके साथ अपने स्किन टाइप के हिसाब से माइल्ड फेस वॉश भी रखें. इससे चेहरे पर जमा धूल, पसीना और गंदगी साफ करने में मदद मिलेगी. बार-बार चेहरा धोने और तेज स्क्रब इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे स्किन में रूखापन बढ़ता है.

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मॉइस्चराइजर और लिप बाम न भूलें

लंबे सफर, ठंडी हवा और एसी में रहने से स्किन ड्राई हो जाती है. इसलिए बैग में मॉइस्चराइजर जरूर रखें. अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो हल्का मॉइस्चराइजर चुनें, जबकि ड्राई स्किन के लिए हैवी क्रीम. चेहरा धोने के बाद इसे लगाने से स्किन में नमी बनी रहती है. इसके अलावा, लिप बाम और छोटी हैंड क्रीम भी साथ रखें. सफर के दौरान होंठ फटने और हाथों की स्किन रूखी होने की परेशानी होती है. धूप में ज्यादा समय बिताने वाले हैं, तो SPF वाला लिप बाम चुनें. 

मेकअप रिमूवर और जरूरी छोटी चीजें रखें

अगर आप ट्रिप पर मेकअप करती हैं, तो उसे हटाने के लिए माइल्ड क्लींजर या मेकअप रिमूवर साथ रखें. रात में सोने से पहले चेहरा साफ करना न भूलें.

इसके अलावा, एक साफ छोटा तौलिया, कॉटन पैड और जरूरत के हिसाब से लिप बाम या मॉइस्चराइजर का छोटा पैक भी रखे ताकि सफर के दौरान बार बार बड़ा बेग खोलने की तकलीफ न हो. सफर में पहली बार कोई नया स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे एलर्जी या जलन हो सकती है. प्रोडक्ट की छोटी पैकिंग रखने से बैग में जगह भी बचेगी और सामान ले जाना भी आसान होगा.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 14 Oct 2026 03:31 PM (IST)
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