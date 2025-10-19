हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलऋषिकेश ही नहीं, भारत की इन जगहों पर भी ले सकते हैं राफ्टिंग एडवेंचर का मजा

ऋषिकेश ही नहीं, भारत की इन जगहों पर भी ले सकते हैं राफ्टिंग एडवेंचर का मजा

एडवेंचर टूरिज्म की लोकप्रियता भी भारत में तेजी से बढ़ी है. खासकर युवाओं के बीच रिवर राफ्टिंग का क्रेज काफी बढ़ रहा है. भारत में ऋषिकेश के अलावा भी कई अन्‍य राज्‍यों में राफ्ट‍िंग का मजा ले सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 19 Oct 2025 09:46 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में घूमने की जगह सिर्फ धार्मिक स्थल या ऐतिहासिक धरोहरों तक सीमित नहीं रही है. अब एडवेंचर टूरिज्म की लोकप्रियता भी भारत में तेजी से बढ़ रही है. खासकर युवाओं के बीच रिवर राफ्टिंग का क्रेज काफी बढ़ रहा है. वहीं कई लोगों को लगता है कि राफ्टिंग का मजा सिर्फ ऋषिकेश में ही लिया जा सकता है, तो यह गलत है. भारत के कई दूसरे राज्यों में भी ऐसी नदियां है, जहां राफ्टिंग का एक्सपीरियंस और प्राकृतिक खूबसूरती दोनों का एहसास कराता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऋषिकेश के साथ भारत की उन जगहों के बारे में भी बताते हैं, जहां आप राफ्टिंग एडवेंचर का मजा ले सकते हैं.

ऋषिकेश, उत्तराखंड

भारत में राफ्टिंग की बात हो और ऋषिकेश का नाम न आए ऐसा हो ही नहीं सकता. हिमालय की गोद से बहती गंगा नदी के तेज बहाव और ऊंचे-ऊंचे रैपिड एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए परफेक्ट माने जाते हैं. यहां पहली बार राफ्टिंग करने वाले और एक्सपीरियंस राफ्टर के लिए अलग-अलग लेवल के रैपिड मिलते हैं. राफ्टिंग के अलावा यहां कैंपिंग और योगा रिट्रीट्स का भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है.

रिवर बीस, कुल्लू-मनाली

हिमाचल प्रदेश का कुल्लू-मनाली सिर्फ हनीमून डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि राफ्टिंग के शौकीनों के लिए भी बेहतरीन जगह है. पाइन के जंगलों और गहरी घाटियों के बीच बहती बीस नदी में राफ्टिंग का रोमांच और भी बढ़ जाता है. यहां के रैपिड भी पहली बार और एक्सपीरियंस राफ्टिंग करने वाले लोगों के लिए परफेक्ट माने जाते हैं.

रिवर जांस्कर, लद्दाख

लद्दाख की जांस्कर नदी में राफ्टिंग करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों के बीच बहती यह नदी एडवेंचर लवर के लिए किसी सपने से कम नहीं है. यहां की रैपिड थोड़े खतरनाक है, लेकिन यह जगह अनुभवी रॉफ्टर्स के लिए बहुत खास मानी जाती है.

रिवर तीस्ता, सिक्किम

सिक्किम की तीस्ता नदी में राफ्टिंग का मजा लेते हुए आप हिमालय की खूबसूरती से महसूस कर सकते हैं. साफ और ठंडे पानी वाली इस नदी के रैपिड नए और एक्सपीरियंस राफ्टर के लिए परफेक्ट है. यहां नदी के किनारे बने कैंप साइट्स और प्राकृतिक दृश्य एक्सपीरियंस को और यादगार बना देते हैं.

रिवर भागीरथी, उत्तराखंड

ऋषिकेश में गंगा नदी के अलावा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी भी राफ्टिंग के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन मानी जाती है. यहां का बहाव तेज है और चारों ओर फैले हरे-भरे जंगल इसे और खूबसूरत बनाते हैं. एडवेंचर के साथ शांति का अनुभव चाहने वालों के लिए भी यह जगह सबसे अच्छी मानी जाती है.

रिवर काली, दांडेली कर्नाटक

कर्नाटक के दांडेली में बहने वाली काली नदी खासकर राफ्टिंग के लिए जानी जाती है. घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच से बहती इस नदी में तेज रैपिड्स है, जो हर रॉफ्टर को एड्रेनालिन रश देते हैं. यहां बर्ड वाचिंग और कैंपेनिंग का भी मजा लिया जा सकता है.

रिवर कुंडलिका, कोलाड, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के कोलाड में बहने वाली कुंडलिका नदी तक मुंबई और पुणे जैसे शहरों से आसानी से पहुंचा जा सकती है. यह नदी साल भर राफ्टिंग के लिए उपयुक्त रहती है. इसलिए अब वीकेंड गेटवे के लिए भी यह जगह लोगों की फेवरेट बन चुकी है.

रिवर बारापोले, कुर्ग, कर्नाटक

कुर्ग की बारापोले नदी कॉफी के बागानों और जंगलों के बीच बहती है. यहां की रैपिड्स मीडियम लेवल के होते हैं, जिससे यह जगह शुरुआती रॉफ्टर्स के लिए भी परफेक्ट मानी जाती है. 

Published at : 19 Oct 2025 09:46 AM (IST)
