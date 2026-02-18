हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gokyo Lakes: नेपाल की गोद में छिपा है दुनिया का सबसे ऊंचा फ्रेशवॉटर सिस्टम, जानें कैसे करें यहां की यात्रा?

यह जगह लगभग 4,700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यहां फिरोजी रंग की झीलें, विशाल ग्लेशियर और दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियों के सुंदर सीन एक साथ देखने को मिलते हैं.

अगर आप हिमालय की ऐसी जगह देखना चाहते हैं जहां भीड़ कम हो लेकिन सुंदरता बेमिसाल हो, तो गोक्यो झीलें आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हैं. यह जगह लगभग 4,700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यहां फिरोजी रंग की झीलें, विशाल ग्लेशियर और दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियों के सुंदर सीन एक साथ देखने को मिलते हैं. तो आइए जानते हैं कि नेपाल की गोद में छिपा दुनिया का सबसे ऊंचा फ्रेशवॉटर सिस्टम की यात्रा कैसे करें.

गोक्यो घाटी में छह मुख्य हिमनदी झीलें हैं, जो 4,700 से 5,050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं. इन्हें दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील प्रणाली माना जाता है. जिसमें लोंगपोंग 4,650 मीटर, तबोचे त्शो 4,690 मीटर, दुध पोखरी/गोक्यो चो 4,750 मीटर थोनक त्शो 4,834 मीटर, न्गोज़ुम्पा त्शो 4,950 मीटर, ग्याज़ुम्पा त्शो 5,050 मीटर शामिल हैं. इन झीलों का रंग गहरा फिरोजी है, जो बर्फ के पिघलने से बने खनिजों की वजह से ऐसा दिखाई देता है.
गोक्यो री नामक पहाड़ी पर चढ़कर आप एक ही जगह से दुनिया की चार सबसे ऊंची चोटियां देख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट, चो ओयु, ल्होत्से और मकालू, कई ट्रेकर्स का मानना है कि यहां से एवरेस्ट का सीन बेस कैंप से भी बेहतर दिखाई देता है.
