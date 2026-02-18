गोक्यो घाटी में छह मुख्य हिमनदी झीलें हैं, जो 4,700 से 5,050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं. इन्हें दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील प्रणाली माना जाता है. जिसमें लोंगपोंग 4,650 मीटर, तबोचे त्शो 4,690 मीटर, दुध पोखरी/गोक्यो चो 4,750 मीटर थोनक त्शो 4,834 मीटर, न्गोज़ुम्पा त्शो 4,950 मीटर, ग्याज़ुम्पा त्शो 5,050 मीटर शामिल हैं. इन झीलों का रंग गहरा फिरोजी है, जो बर्फ के पिघलने से बने खनिजों की वजह से ऐसा दिखाई देता है.