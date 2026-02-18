एक्सप्लोरर
Gokyo Lakes: नेपाल की गोद में छिपा है दुनिया का सबसे ऊंचा फ्रेशवॉटर सिस्टम, जानें कैसे करें यहां की यात्रा?
यह जगह लगभग 4,700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यहां फिरोजी रंग की झीलें, विशाल ग्लेशियर और दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियों के सुंदर सीन एक साथ देखने को मिलते हैं.
अगर आप हिमालय की ऐसी जगह देखना चाहते हैं जहां भीड़ कम हो लेकिन सुंदरता बेमिसाल हो, तो गोक्यो झीलें आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हैं. यह जगह लगभग 4,700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यहां फिरोजी रंग की झीलें, विशाल ग्लेशियर और दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियों के सुंदर सीन एक साथ देखने को मिलते हैं. तो आइए जानते हैं कि नेपाल की गोद में छिपा दुनिया का सबसे ऊंचा फ्रेशवॉटर सिस्टम की यात्रा कैसे करें.
18 Feb 2026
नेपाल की गोद में छिपा है दुनिया का सबसे ऊंचा फ्रेशवॉटर सिस्टम, जानें कैसे करें यहां की यात्रा?
