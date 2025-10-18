Rohit Sharma Property: भारतीय क्रिकेट स्टार रोहित शर्मा न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी कौशल के लिए बल्कि अपने प्रभावशाली वित्तीय पोर्टफोलियो के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर हैं. कई प्रशंसक उनकी वैश्विक संपत्तियों के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं. आज हम जानेंगे कि रोहित शर्मा की संपत्ति भारत और विदेशों में कहां-कहां पर है.

भारत में संपत्तियां

रोहित शर्मा के पास मुंबई में दो हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टीज हैं. वर्ली के आहूजा टावर्स में उनका एक 6000 वर्ग फुट का आलीशान अपार्टमेंट है. इसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए है. यह अपार्टमेंट मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में बसा हुआ है. इसके अलावा उनका लोअर परेल के लोढ़ा मार्क्विस में एक और अपार्टमेंट भी है. इस अपार्टमेंट से उन्हें लगभग 3 लाख प्रति माह की कमाई होती है क्योंकि यह उन्होंने किराए पर दे रखा है. इसके अलावा रोहित शर्मा की विदेश में कोई प्रॉपर्टी नहीं है.

कुल संपत्ति और आय के स्रोत

2025 तक रोहित शर्मा की कुल संपत्ति 214 करोड़ से ऊपर होने का अनुमान है. उनकी संपत्ति के कई स्रोत हैं. सबसे पहले तो उनका क्रिकेट करियर और दूसरा ब्रांड एंडोर्समेंट. रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ए प्लस ग्रेड खिलाड़ी हैं और उन्हें 7 करोड़ का वार्षिक वेतन मिलता है.

इसी के साथ रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने उन्हें 2025 में 16.35 करोड़ में रिटर्न किया था. अपने आईपीएल करियर के दौरान इस लीग से उनकी कमाई 190 करोड़ से ज्यादा हो गई है. इसके अलावा रोहित 25 से ज्यादा प्रमुख ब्रांडों से जुड़े हुए हैं. इन ब्रांड के एंडोर्समेंट से भी उनकी अच्छी खासी कमाई होती है.

रोहित शर्मा की बाकी संपत्तियां

रोहित शर्मा के पास गाड़ियों का एक अच्छा खासा संग्रह है. उनके पास एक लैंबॉर्गिनी उरुस, बीएमडब्ल्यू m5, मर्सिडीज़-बेंज एस-क्लास जैसी शानदार प्रीमियम गाड़ियां हैं. व्यक्तिगत संपत्तियों के अलावा रोहित शर्मा मुंबई में अपनी एक क्रिकेट अकादमी भी चलाते हैं जिसका नाम है क्रिककिंगडम. इस अकादमी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई ब्रांच हैं. इसमें सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया भी शामिल हैं. उनकी यह अकादमी युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्कूलों और दूसरे खेल अकादमियों के साथ सहयोग करती हैं. इन सबके अलावा रोहित शर्मा ने क्रिकेट और एंडोर्समेंट से हटकर कई कंपनियों और स्टार्टअप्स में भी निवेश किया है. इससे उनके आय के स्रोतों में विविधता आई है.

