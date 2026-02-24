पुष्कर की होली युवाओं और विदेशी पर्यटकों के बीच खास बन चुकी है. यहां होली से करीब 5 दिन पहले ही माहौल बनना शुरू हो जाता है. ढोल की थाप, डीजे म्यूजिक और देर रात तक चलने वाली रंगों की मस्ती शहर को पार्टी हब बना देती है. कपड़ा फाड़ होली और वाराह घाट के आसपास होने वाले म्यूजिक आयोजन इसे एक अलग ही इंटरनेशनल अंदाज देते हैं.