हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलHoli 2026 Special: इस बार रंगों के त्योहार को बनाएं यादगार, इन शहरों में लें होली का दोगुना मजा

आजकल होली सिर्फ मोहल्ले में रंग खेलने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक ग्लोबल ट्रैवल एक्सपीरियंस बन चुकी है. देश-विदेश के लोग हर साल भारत के अलग-अलग शहरों में होली खेलने का अनोखा अंदाज देखने आते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 24 Feb 2026 06:38 PM (IST)
होली का त्योहार कुछ ही दिन में आने वाला है. कई लोग होली के त्योहार को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं. लेकिन आजकल होली सिर्फ मोहल्ले में रंग खेलने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह एक ग्लोबल ट्रैवल एक्सपीरियंस बन चुकी है. देश-विदेश के लोग हर साल भारत के अलग-अलग शहरों में होली खेलने का अनोखा अंदाज देखने आते हैं. कहीं शाही महलों में परंपराओं के साथ होलिका दहन होता है तो कहीं ढोल नगाड़ों और रॉक म्यूजिक के बीच रंगों की बारिश होती है. कुछ लोग होली पर कल्चरल माहौल चाहते हैं तो कुछ बड़े फेस्टिवल ग्राउंड में होली सेलिब्रेट करना चाहते हैं. ऐसे में अगर आप भी इस बार होली को खास और यादगार बनाना चाहते हैं तो चलिए आज हम आपको कुछ शहरों की होली के बारे में बताते हैं, जहां आप इस बार होली सेलिब्रेट कर सकते हैं.

पुष्कर की होली युवाओं और विदेशी पर्यटकों के बीच खास बन चुकी है. यहां होली से करीब 5 दिन पहले ही माहौल बनना शुरू हो जाता है. ढोल की थाप, डीजे म्यूजिक और देर रात तक चलने वाली रंगों की मस्ती शहर को पार्टी हब बना देती है. कपड़ा फाड़ होली और वाराह घाट के आसपास होने वाले म्यूजिक आयोजन इसे एक अलग ही इंटरनेशनल अंदाज देते हैं.
वहीं गुलाबी नगरी जयपुर में होली का रंग परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत संगम माना जाता है. यहां पर्यटन विभाग की ओर से खास होली सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. जहां लोकगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक खाना माहौल को खास बनाते हैं.
Published at : 24 Feb 2026 06:38 PM (IST)
