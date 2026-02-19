हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलRamadan Prayers In India: रमजान के दौरान जरूर करें इन मस्जिदों में इबादत, जमकर मिलता है सवाब

Ramadan 2026 Mosques In India: रमजान का महीना काफी पवित्र महीना माना जाता है इस्लाम में. चलिए आपको बताते हैं कि इस दौरान आप देश के किस फेमस मस्जिद में इबादत के लिए जा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Feb 2026 12:36 PM (IST)
रमजान इस्लामी कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना माना जाता है. यह इबादत, तिलावत, तरावीह और तौबा का समय है, जब मस्जिदों में रौनक कई गुना बढ़ जाती है. माना जाता है कि इस महीने में की गई नमाज और नेक कामों का सवाब भी कई गुना बढ़ जाता है. ऐसे में देश की कुछ ऐतिहासिक मस्जिदें रमज़ान के दौरान खास आध्यात्मिक माहौल का अनुभव कराती हैं.

जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली की यह भव्य मस्जिद रमज़ान में हजारों नमाजियों से भर जाती है. विशाल प्रांगण और ऊंची मीनारों के बीच तरावीह की नमाज अदा करना अलग ही सुकून देता है. यहां इफ्तार और सामूहिक इबादत का दृश्य बेहद खास होता है.
चेरामन जुमा मस्जिद केरल में स्थित यह मस्जिद भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में मानी जाती है. रमजान में यहां की सादगी और परंपरा भरा माहौल दिल को छू जाता है. दूर-दूर से लोग यहां इबादत के लिए पहुंचते हैं.
Published at : 19 Feb 2026 12:36 PM (IST)
