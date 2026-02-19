जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली की यह भव्य मस्जिद रमज़ान में हजारों नमाजियों से भर जाती है. विशाल प्रांगण और ऊंची मीनारों के बीच तरावीह की नमाज अदा करना अलग ही सुकून देता है. यहां इफ्तार और सामूहिक इबादत का दृश्य बेहद खास होता है.