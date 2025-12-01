हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलHot Air Balloon: दिल्ली में शुरू हुई हॉट एयर बैलून राइड, इसके लिए कितना पैसा लेना होगा खर्च? जानें टाइमिंग और रूट

Delhi Skyline View Ride: दिल्ली उन शहरों में शामिल हो गया है जहां हॉट एयर बैलून राइड की सुविधा है. चलिए आपको बताते हैं कि आपको इसकी राइट कहां ले सकते हैं और किराया कितना है इसका.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 01 Dec 2025 12:30 PM (IST)
Preferred Sources

Yamuna Riverfront Aerial View: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने 29 नवंबर शनिवार से राजधानी में पहली बार हॉट एयर बैलून राइड की शुरुआत कर दी है. शुरुआत असीता ईस्ट पार्क से हुई, जहां लोगों को 100 से 150 फीट की ऊंचाई तक ले जाने वाले टेदर्ड बैलून में बैठने का मौका मिला. ऊपर से यमुना के नये सजे-संवरे फ्लडप्लेन, शहर की स्काईलाइन और आस-पास की हरियाली का खूबसूरत नजारा साफ दिखता है. यह पहल DDA की ओर से हाल ही में यमुना फ्लडप्लेन स्थित बानसेरा पार्क में सफल ट्रायल्स के बाद शुरू की गई है. 

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने खुद ट्रायल फ्लाइट का जायजा लिया था और  उन्होंने इसे “दिल्लीवासियों के लिए पहली बार का अनोखा अनुभव” बताया. सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि यह राइड पूरी तरह ट्रेंड एक्सपर्ट द्वारा संचालित है और सभी सुरक्षा मानकों का पालन करती है.

कहां मिलेगा इसकी राइड

अब बात करते हैं कि आपको इसकी राइड कहां से मिलेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, DDA इस राइड को चार लोकेशनों पर स्टेप्स तरीके से शुरू कर रहा है. इसमें

  • असीता ईस्ट पार्क (पहला लोकेशन, जहां से पब्लिक राइड शुरू हुई)
  • बानसेरा पार्क
  • यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
  • कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

राइड के दौरान बैलून लगभग 120 फीट की ऊंचाई तक जाता है, जहां से यमुना रिवरफ्रंट, पार्क और शहर के प्रमुख लैंडमार्क साफ दिखाई देते हैं।

टिकट की कीमत और कब से मिलेगी राइड?

राइड 29 नवंबर से असीता पार्क में आम लोगों के लिए शुरू हो चुकी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,  टिकट की अनुमानित कीमत 3,000 रुपये और उसके साथ जीएसटी प्रति व्यक्ति रखी गई है. एक बैलून की टोकरी में एक बार में 3 से 5 लोग बैठ सकते हैं, पायलट के साथ. हालांकि जरूरत और मांग के हिसाब से बड़ी टोकरी भी लगाई जा सकती है, जिसमें 8 से 10 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं. राइड के टाइमिंग रोजाना शाम 3.30 बजे से 7 बजे तक रखे गए हैं. आने वाले दिनों में सेवा धीरे-धीरे बानसेरा, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और CWG स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक बढ़ाई जाएगी. 

राइड में क्या मिलेगा खास?

अब आते हैं कि यह राइड इतनी खास क्यों है, तो इसके कुछ खूबियां हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींच रही है. इसमें

  • 360° डिग्री पैनोरमिक व्यू
  • सुरक्षित और कंट्रोल ऊंचाई
  • एक्सपर्ट पायलट और सख्त सुरक्षा चेक
  • परिवारों, टूरिस्ट और एडवेंचर लवर्स के लिए बेहतरीन अनुभव

इस शुरुआत के साथ, दिल्ली उन गिने-चुने ग्लोबल शहरों में शामिल हो गई है, जहां शहर के बीचों-बीच अर्बन बैलूनिंग का अनुभव उपलब्ध है.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 01 Dec 2025 12:30 PM (IST)
