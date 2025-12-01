Yamuna Riverfront Aerial View: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने 29 नवंबर शनिवार से राजधानी में पहली बार हॉट एयर बैलून राइड की शुरुआत कर दी है. शुरुआत असीता ईस्ट पार्क से हुई, जहां लोगों को 100 से 150 फीट की ऊंचाई तक ले जाने वाले टेदर्ड बैलून में बैठने का मौका मिला. ऊपर से यमुना के नये सजे-संवरे फ्लडप्लेन, शहर की स्काईलाइन और आस-पास की हरियाली का खूबसूरत नजारा साफ दिखता है. यह पहल DDA की ओर से हाल ही में यमुना फ्लडप्लेन स्थित बानसेरा पार्क में सफल ट्रायल्स के बाद शुरू की गई है.

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने खुद ट्रायल फ्लाइट का जायजा लिया था और उन्होंने इसे “दिल्लीवासियों के लिए पहली बार का अनोखा अनुभव” बताया. सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि यह राइड पूरी तरह ट्रेंड एक्सपर्ट द्वारा संचालित है और सभी सुरक्षा मानकों का पालन करती है.

कहां मिलेगा इसकी राइड

अब बात करते हैं कि आपको इसकी राइड कहां से मिलेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, DDA इस राइड को चार लोकेशनों पर स्टेप्स तरीके से शुरू कर रहा है. इसमें

असीता ईस्ट पार्क (पहला लोकेशन, जहां से पब्लिक राइड शुरू हुई)

बानसेरा पार्क

यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

राइड के दौरान बैलून लगभग 120 फीट की ऊंचाई तक जाता है, जहां से यमुना रिवरफ्रंट, पार्क और शहर के प्रमुख लैंडमार्क साफ दिखाई देते हैं।

टिकट की कीमत और कब से मिलेगी राइड?

राइड 29 नवंबर से असीता पार्क में आम लोगों के लिए शुरू हो चुकी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टिकट की अनुमानित कीमत 3,000 रुपये और उसके साथ जीएसटी प्रति व्यक्ति रखी गई है. एक बैलून की टोकरी में एक बार में 3 से 5 लोग बैठ सकते हैं, पायलट के साथ. हालांकि जरूरत और मांग के हिसाब से बड़ी टोकरी भी लगाई जा सकती है, जिसमें 8 से 10 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं. राइड के टाइमिंग रोजाना शाम 3.30 बजे से 7 बजे तक रखे गए हैं. आने वाले दिनों में सेवा धीरे-धीरे बानसेरा, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और CWG स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक बढ़ाई जाएगी.

राइड में क्या मिलेगा खास?

अब आते हैं कि यह राइड इतनी खास क्यों है, तो इसके कुछ खूबियां हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींच रही है. इसमें

360° डिग्री पैनोरमिक व्यू

सुरक्षित और कंट्रोल ऊंचाई

एक्सपर्ट पायलट और सख्त सुरक्षा चेक

परिवारों, टूरिस्ट और एडवेंचर लवर्स के लिए बेहतरीन अनुभव

इस शुरुआत के साथ, दिल्ली उन गिने-चुने ग्लोबल शहरों में शामिल हो गई है, जहां शहर के बीचों-बीच अर्बन बैलूनिंग का अनुभव उपलब्ध है.

