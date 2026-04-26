गर्मी में शरीर से पसीने के जरिए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते हैं. इसलिए सिर्फ प्यास लगने का इंतजार न करें, बल्कि समय-समय पर पानी पीते रहें. आप ORS, नारियल पानी, नींबू पानी और ताजें फलों का रस भी ले सकते हैं. ये शरीर को ठंडा रखने के साथ जरूरी मिनरल्स भी देते हैं. ध्यान रखें कि चाय, कॉफी, शराब और ज्यादा मीठे ड्रिंक से बचें, क्योंकि ये शरीर को और डिहाइड्रेट कर सकते हैं.