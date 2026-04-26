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Summer Heatwave Tips: हीटवेव से बेहाल! तेज गर्मी में क्या करें और क्या न करें? डॉक्टर से जानें बचाव के 6 आसान उपाय
Summer Heatwave Tips : ज्यादा देर तक धूप में रहने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन, हीट एक्सॉशन और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.
आजकल देश के कई हिस्सों में तेज गर्मी और लू का असर देखा जा रहा है. ऐसी गर्मी शरीर के लिए खतरनाक हो सकती है. ज्यादा देर तक धूप में रहने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन, हीट एक्सॉशन और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए डॉक्टर बार-बार सावधानी बरतने की सलाह देते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको गर्मी से बचाव के आसान उपाय क्या हैं.
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Published at : 26 Apr 2026 09:40 AM (IST)
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