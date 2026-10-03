Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलमिक्सर के जार में जम गई मसालों की गंध, ऐसे करें सफाई

मिक्सर के जार में जम गई मसालों की गंध, ऐसे करें सफाई

अगर आपके मिक्सर जार में मसालों की तेज गंध और दाग रह गए हैं, तो जानिए जार को साफ करने के कुछ आसान और असरदार टिप्स के बारे में. इन तरीकों से एक दम नए जैसे हो जाएगा जार.

Written By : सोनम |  Updated at : 03 Oct 2026 10:34 AM (IST)
Preferred Sources

मिक्सर जार में मसाले पीसना हर किचन की रोजमर्रा की जरूरत है. लेकिन जीरा, लहसुन, अदरक, गरम मसाला या लाल मिर्च पीसने के बाद उनकी तेज गंध जार में रह जाना भी आम बात है. कई बार जार को अच्छी तरह धोने के बाद भी मसालों की खुशबू पूरी तरह नहीं जाती और अगली बार उसमें कुछ और पीसने पर वही गंध महसूस होती है. इसकी वजह हल्दी, लहसुन, अदरक, जीरा, गरम मसाला और लाल मिर्च जैसे मसालों में तेज खुशबू वाले प्राकृतिक तेल होते हैं.

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो कुछ आसान घरेलू उपायों की मदद से मिक्सर जार की जमी हुई गंध को दूर किया जा सकता है. ऐसे में घर में मौजूद कुछ चीजें काम आ सकती हैं. जानें जार में से मसालों की गंध हटाने का आसान तरीका.

रिलेटेड स्टोरी >>

लाइफस्टाइल
Dal Tadka: कहीं आप भी तो नहीं लगा रहे दाल में गलत तड़का? नोट करें असली ट्रिक
कहीं आप भी तो नहीं लगा रहे दाल में गलत तड़का? नोट करें असली ट्रिक
लाइफस्टाइल
How To Make Kunafa At Home: घर पर कैसे बनाएं अरब का फैमस कुनाफा? स्वाद का दीवाना हो जाएगा पूरा परिवार
घर पर कैसे बनाएं अरब का फैमस कुनाफा? स्वाद का दीवाना हो जाएगा पूरा परिवार
लाइफस्टाइल
Real Egg Identification: असली और नकली अंडे की पहचान कैसे करें? नोट करें 2 मिनट का टेस्ट
असली और नकली अंडे की पहचान कैसे करें? नोट करें 2 मिनट का टेस्ट
लाइफस्टाइल
Gas Cylinder: महीनों चलेगा गैस सिलेंडर! खाना बनाते वक्त करें बस ये 1 छोटा काम
महीनों चलेगा गैस सिलेंडर! खाना बनाते वक्त करें बस ये 1 छोटा काम

सामान्य सफाई करें

जार को साफ करने से पहले उसमें बचा हुआ मसाला अच्छी तरह निकाल दें. इसके बाद गुनगुने पानी में थोड़ा-सा लिक्विड डिशवॉश डालकर जार को धोएं. ब्लेड के आसपास सफाई करते समय हाथ सीधे अंदर न डालें. मुलायम ब्रश या स्पंज का इस्तेमाल करें. वहीं ढक्कन के रबर गैस्केट और किनारों को भी अच्छी तरह साफ करें, क्योंकि मसाले के छोटे कण यहां फंस जाते हैं.

नींबू से दूर करें तेज गंध

नींबू की प्राकृतिक खुशबू जार में बची मसालों की महक को कम करने में मदद करती है. जार में थोड़ा गुनगुना पानी लें और उसमें नींबू का रस डालें. इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. धोने के बाद जार को खुला रखकर सूखने दें. ऐसा करने से जार में बची हुई गंध भी चली जाती है.

यह भी पढ़ें: Gas Cylinder: महीनों चलेगा गैस सिलेंडर! खाना बनाते वक्त करें बस ये 1 छोटा काम

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल

अगर गंध ज्यादा तेज है, तो बेकिंग सोडा एस शानदार विकल्प होता है. जार में थोड़ा बेकिंग सोडा डालकर उसमें पानी मिलाएं और हल्का पेस्ट बना लें. इस मिश्रण को जार की अंदरूनी सतह पर कुछ देर लगाकर रखें. फिर मुलायम स्पंज से साफ करें और पानी से अच्छी तरह धो लें. इससे जार में चिपकी चिकनाई और मसाले हटाने में भी मदद मिलती है.

सिरके से करें डीप क्लीनिंग

सफेद सिरका भी जार की बची हुई गंध को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. पानी और सिरके को मिलाकर जार में डालें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद जार को अच्छी तरह साफ पानी से धोना जरूरी है, ताकि सिरके की गंध भी न रहे.

ध्यान रखें यह बात

कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सफाई के बाद जार को तुरंत बंद कर देते हैं. बिना पानी सूखे उसे सीधा बंद करने से जार में बदबू आने लगती है. ऐसे में जार को हमेशा पूरी तरह सूखाने के बाद ही उसका इस्तेमाल करना बेहतर होता है.

यह भी पढ़ें: Pressure Cooker Rubber: कुकर की रबर हो गई है ढीली? 2 मिनट में ऐसे करें सही

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 03 Oct 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
Kitchen Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Dal Tadka: कहीं आप भी तो नहीं लगा रहे दाल में गलत तड़का? नोट करें असली ट्रिक
कहीं आप भी तो नहीं लगा रहे दाल में गलत तड़का? नोट करें असली ट्रिक
लाइफस्टाइल
How To Make Kunafa At Home: घर पर कैसे बनाएं अरब का फैमस कुनाफा? स्वाद का दीवाना हो जाएगा पूरा परिवार
घर पर कैसे बनाएं अरब का फैमस कुनाफा? स्वाद का दीवाना हो जाएगा पूरा परिवार
लाइफस्टाइल
Real Egg Identification: असली और नकली अंडे की पहचान कैसे करें? नोट करें 2 मिनट का टेस्ट
असली और नकली अंडे की पहचान कैसे करें? नोट करें 2 मिनट का टेस्ट
लाइफस्टाइल
Gas Cylinder: महीनों चलेगा गैस सिलेंडर! खाना बनाते वक्त करें बस ये 1 छोटा काम
महीनों चलेगा गैस सिलेंडर! खाना बनाते वक्त करें बस ये 1 छोटा काम
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
बिहार
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में फूट! RJD-कांग्रेस आमने-सामने
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में फूट! RJD-कांग्रेस आमने-सामने
क्रिकेट
गोल्फर प्रणवी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय
गोल्फर प्रणवी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 1: 'दृश्यम 3' का ओपनिंग डे पर दुनियाभर में तहलका, 24 घंटे में बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' का ओपनिंग डे पर दुनियाभर में तहलका, 24 घंटे में बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
मुंबई में CJP प्रोटेस्ट के दौरान हादसा, दिल का दौरा पड़ने से बुजुर्ग की मौत
मुंबई में CJP प्रोटेस्ट के दौरान हादसा, दिल का दौरा पड़ने से बुजुर्ग की मौत
विश्व
ओमान ने क्यों किया था बैन? फ्लाई दुबई में कैसे मिली एंट्री, माछर के हमलावर की पूरी कुंडली
ओमान ने क्यों किया था बैन? फ्लाई दुबई में कैसे मिली एंट्री, माछर के हमलावर की पूरी कुंडली
शिक्षा
CBSE 10वीं के छात्रों को राहत, नहीं बदलेगा पास होने का नियम
CBSE 10वीं के छात्रों को राहत, नहीं बदलेगा पास होने का नियम
टेक्नोलॉजी
Facebook नहीं, वेबसाइट्स से पहुंच रहा Meta तक आपका डेटा! ऐसे देखें
Facebook नहीं, वेबसाइट्स से पहुंच रहा Meta तक आपका डेटा! ऐसे देखें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget