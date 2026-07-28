सावन 2026 Fashion Trends: इस सावन साड़ी के साथ ट्राई करें ये Stylish Bindi Designs

Sawan 2026: सावन का महीना शुरू होते ही हर तरफ हरियाली और त्योहारों का माहौल देखने को मिलता है. इस महीने में कई महिलाएं और लड़कियां साड़ी पहनना पसंद करती हैं. अगर आप भी इस सावन साड़ी पहनने का प्लान बना रही हैं. तो सिर्फ अच्छी साड़ी ही नहीं. बल्कि सही बिंदी चुनना भी जरूरी है. छोटी सी बिंदी आपके पूरे लुक को और भी सुंदर बना सकती है. आज हम आपको कुछ ऐसे Stylish Bindi Designs बता रहे हैं. जिन्हें आप इस सावन ट्राई कर सकती हैं.

राउंड रेड बिंदी

अगर आप सिंपल और क्लासिक लुक चाहती हैं. तो गोल लाल बिंदी सबसे अच्छा ऑप्शन है. यह लगभग हर रंग की साड़ी के साथ अच्छी लगती है. खासकर हरी. पीली और लाल साड़ी के साथ इसका लुक और भी खूबसूरत दिखाई देता है.

यह भी पढ़े: पहले क्रीम लगाएं या सनस्क्रीन, क्या है सही तरीका?

ग्रीन स्टोन बिंदी

सावन में हरे रंग की खास अहमियत होती है. ऐसे में ग्रीन स्टोन वाली बिंदी आपके ट्रेडिशनल लुक को और बेहतर बना सकती है. इसे सिल्क. कॉटन या जॉर्जेट साड़ी के साथ आसानी से कैरी किया जा सकता है.

लॉन्ग बिंदी

अगर आप थोड़ा अलग और एलिगेंट लुक चाहती हैं. तो लॉन्ग बिंदी ट्राई कर सकती हैं. यह खासकर बनारसी या प्लेन साड़ी के साथ काफी अच्छी लगती है. इसके साथ हल्की ज्वेलरी पहनें. ताकि आपका पूरा लुक बैलेंस लगे.

ब्लैक बिंदी

ब्लैक बिंदी सिर्फ वेस्टर्न आउटफिट ही नहीं. बल्कि कई ट्रेडिशनल लुक्स के साथ भी अच्छी लगती है. अगर आपकी साड़ी का रंग हल्का है. तो छोटी ब्लैक बिंदी आपके लुक को स्टाइलिश बना सकती है.

स्टोन वर्क बिंदी

अगर आप किसी पूजा. फंक्शन या फैमिली गेट-टुगेदर में जा रही हैं. तो स्टोन वर्क वाली बिंदी चुन सकती हैं. यह चेहरे पर अलग ही ग्रेस देती है और साड़ी के साथ अच्छा मैच करती है.

लीफ शेप बिंदी

इस समय लीफ शेप बिंदी भी काफी पसंद की जा रही है. खासकर सावन के मौके पर यह डिजाइन बहुत अच्छा लगता है. इसे आप ग्रीन या गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी के साथ पहन सकती हैं.

मल्टीकलर बिंदी

अगर आपकी साड़ी में कई रंग हैं. तो मल्टीकलर बिंदी भी अच्छा ऑप्शन हो सकती है. इससे आपको ट्रेडिशनल के साथ थोड़ा मॉडर्न टच भी मिलेगा.

ध्यान रखें ये छोटी-सी बात

बिंदी हमेशा अपने चेहरे के शेप और साड़ी के रंग के हिसाब से चुनें. अगर आपकी ज्वेलरी हैवी है. तो सिंपल बिंदी रखें. वहीं अगर ज्वेलरी हल्की है. तो स्टोन या डिजाइनर बिंदी ट्राई कर सकती हैं. सही बिंदी आपके पूरे लुक को और भी खूबसूरत बना सकती है.

यह भी पढ़े: Monsoon Hair Care Tips: बारिश में सबसे ज्यादा टूटते हैं बाल, ऐसे करें इनकी देखभाल