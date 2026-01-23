हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस पर भेजें देशभक्ति से भरे प्रेरणादायक कोट्स, जो भर देंगे हर भारतीय में जोश

हर साल गणतंत्र दिवस हमें आजादी के बाद मिले अधिकारों, कर्तव्यों और संविधान के महत्व की याद दिलाता है. यह दिन सिर्फ उत्सव का नहीं बल्कि देशभक्ति एकता और जिम्मेदारी को महसूस करने का भी है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 23 Jan 2026 10:14 AM (IST)
26 जनवरी की तारीख भारत के इतिहास में बहुत खास है. इसी दिन साल 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और देश एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य बना. हर साल गणतंत्र दिवस हमें आजादी के बाद मिले अधिकारों, कर्तव्यों और संविधान के महत्व की याद दिलाता है. यह दिन सिर्फ उत्सव का नहीं बल्कि देशभक्ति एकता और जिम्मेदारी को महसूस करने का भी है. वही गणतंत्र दिवस के मौके पर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, देशभक्ति से भरे संदेश और कोट्स सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. ऐसे में अगर आप भी 77वें गणतंत्र दिवस पर अपने दोस्तों या फैमिली को शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो चलिए आज हम आपको कुछ कोट्स बताते हैं जो हर भारतीय में जोश भर देंगे. 

77 वें गणतंत्र दिवस पर प्रेरणादायक मैसेज और कोट्स 

  • गणतंत्र दिवस हमें सिखाता है कि एकता में ही देश की असली ताकत है. 
  • हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन देश को मजबूत हमारे कर्तव्य बनाते हैं. 
  • विविधता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी पहचान है, यही गणतंत्र का संदेश है. 
  • तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं हर भारतीय के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है. 
  • आजादी का सही मतलब तब है, जब हम जिम्मेदार नागरिक बने. 
  • इस गणतंत्र दिवस पर संकल्प लें कि हम संविधान का सम्मान करेंगे और देश के विकास में योगदान देंगे. 
  • 26 जनवरी का दिन हमें गर्व से भर देता है, क्योंकि हम एक गणतंत्र देश के नागरिक है. 
  • सभी शहीदों के बलिदान और संविधान की शक्ति को नमन, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. 
  • तिरंगे की शान हमेशा ऊंची रहे, यही हर भारतीय की कामना है.

शायरी वाले देशभक्ति के कोट्स 

  • आजादी का सही अर्थ है अधिकार और कर्तव्य,
    यही गणतंत्र दिवस का संदेश है.
  • भारत का संविधान हमें समानता देता है,
    यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है.
  • गणतंत्र दिवस देशभक्ति की पहचान है,
    यह हमें जिम्मेदार नागरिक बनाता है.
  • आज का दिन हमें गर्व महसूस कराता है,
    हम एक गणतंत्र देश के नागरिक हैं.
  • आजादी के बाद संविधान ने नई राह दी,
    गणतंत्र दिवस उसी की पहचान है.
  • संविधान से ही देश मजबूत होता है,
    गणतंत्र दिवस इसका प्रमाण है.
  • भारत का संविधान हमारी शान है,
    गणतंत्र दिवस हमारी पहचान है.

77वें गणतंत्र दिवस पर इंग्लिश कोट्स 

  • Republic Day celebrates the power of our Constitution.
    It guides our nation forward.
  • Freedom and equality define our republic.
    Proud to be an Indian.
  • Republic Day reminds us of our democratic values.
    Justice and unity matter most.
  • Our Constitution is our strength.
    Republic Day honors it.
  • Republic Day is a symbol of national pride.
    It unites every Indian.
  • Democracy lives through responsible citizens.
    Republic Day teaches this truth.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 23 Jan 2026 10:13 AM (IST)
